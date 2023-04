De boer mag vaak geen mini-windmolen op zijn erf zetten

Het moet voor boeren eenvoudiger worden om een kleine windmolen op het erf te plaatsen. Regels verschillen per gemeente en vergunningen worden nog te vaak geweigerd. Dat stelt LTO Noord. 'Haal rem van boerderijmolens.'

Dit artikel is afkomstig uit de Stentor. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

LTO, de belangenvereniging voor boeren en tuinders, heeft de provincie Gelderland een brandbrief gestuurd waarin het oproept met soepeler regels te komen om mini-windmolens op boerenerven mogelijk te maken.

"Het is heel gek dat het plaatsen van boerderijmolens zo moeilijk is", vertelt bestuurder Martien Nillesen van LTO Noord, regio Oost. "Tegen grote windturbines is vaak weerstand. Boerderijmolens hebben juist veel draagvlak en ontlasten het overbezette elektriciteitsnet. Alle overheden zouden zich moeten inspannen om het plaatsen van boerderijmolens mogelijk te maken."

Vogels en vleermuizen

LTO stelt dat het boeren nog te vaak niet lukt om een vergunning te krijgen voor een kleine windmolen op het erf. Het gaat dan om exemplaren van maximaal 35 meter hoog, beduidend kleiner dus dan 'normale' windturbines die al snel zo'n 200 meter hoog zijn. "De weigering heeft vaak te maken met aanvullend ecologisch onderzoek", zegt Nillesen. "Dan is er bijvoorbeeld een theoretisch gevaar dat vogels en vleermuizen tegen de wieken vliegen. Om die reden komt er dan geen natuurvergunning."

Volgens woordvoerder Petra Borsboom van Gelderland, die de brandbrief van LTO ontving, heeft de provincie geen specifiek beleid voor mini-windmolens. "De problematiek is ons bekend. Het is vaak een dilemma, enerzijds wil je zoveel mogelijk duurzaam opwekken en tegelijkertijd moet je de omliggende natuur beschermen. Een vergunning kan daar soms op stuklopen."

Mini-windmolen op boerderij in Elshof. Foto: Ronald Hissink

Regels verschillen per gemeente

Ook ziet LTO dat de regels per provincie en gemeente enorm verschillen. In sommige gemeenten zijn erfwindmolens helemaal niet toegestaan, terwijl in andere gemeenten de maximale hoogte 12, 15 of soms zelfs 25 meter is. "De boerderijmolen is een nieuw fenomeen", zegt Nillesen. "Gemeenten willen best meewerken, maar moeten hun beleid er nog op aanpassen. Vaak zijn de maximale hoogtes te laag. Wil je in Oost-Nederland een rendabele mini-windmolen neerzetten, dan moet deze zo'n 35 meter zijn. Dat komt doordat er hier veel bomen staan."

Volgens Jolanda Jager van E.A.Z. Wind is er nog geen sprake van uniform beleid. Dit bedrijf uit het Groningse Hoogezand is marktleider van erfgebonden windmolens. "Toen wij onze molen in 2014 op de markt brachten, was er überhaupt nog geen beleid. Sindsdien is het balletje gaan rollen en maken steeds meer provincies en gemeenten afspraken over wat wel en niet kan. Maar het klopt, de verschillen zijn op dit moment nog groot."

Mini-windmolen (21 meter hoog) op een boerderij in Salland. Foto: Ronald Hissink

Verhitte discussie

In veel gemeenten woedden er verhitte discussies. Zoals in Raalte, waar het al mogelijk was om een windmolen van 25 meter neer te zetten. De afgelopen tijd klopten boeren bij de gemeente aan met plannen voor windmolens van zo'n 35 meter. Vorige maand ging de gemeenteraad van Raalte akkoord met het verhogen van de toegestane hoogte tot max 40 meter. De verwachting is dat veel meer boeren in Raalte nu een boederijmolen nemen.