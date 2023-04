Het Ierse Goede Vrijdagakkoord bestaat 25 jaar

Op Goede Vrijdag 1998 werd in Noord-Ierland een even cruciaal als beroemd vredesverdrag getekend. Maar een kwart eeuw na dat succes lijkt het Goedevrijdagakkoord steeds meer barstjes te vertonen. Aanpassingen zijn nodig. 'Toch wil bijna niemand af van het verdrag.'

"Goedenavond. Een historische dag in Stormont." Zo begon op Goede Vrijdag 25 jaar geleden het nieuwsbulletin op de Ierse zender RTE. Stormont is de naam van het Noord-Ierse regeringsgebouw. "Na twee jaar onderhandelen, een hele generatie aan bloedvergieten en decennialange verdeeldheid en verbittering wakkert George Mitchell nu de hoop aan dat er een tijd van vrede op komst is." De nieuwslezeres vertelt dat 'een breed gedragen akkoord' is ondertekend en dat 'unionistische en nationalistische leiders' het steunen. Mitchell was de Amerikaanse architect van het Goedevrijdagakkoord, dat inmiddels een van de bekendste vredesverdragen uit de recente geschiedenis is.

Op 10 april - Goede Vrijdag viel in 1998 op die datum - zal Noord-Ierland het einde herdenken van het conflict dat de Troubles heet. Dertig jaar lang vochten (overwegend katholieke) nationalisten en (veelal protestantse) unionisten een bloedige strijd uit. De nationalisten verlangden een hereniging met Ierland. Unionisten wilden dat Noord-Ierland onderdeel van het Verenigd Koninkrijk zou blijven. Rellen, bomaanslagen en liquidaties kostten ruim 3500 mensen het leven. Tienduizenden raakten gewond. En een enorm deel van de bevolking raakte getraumatiseerd.

De impact van het Goedevrijdagakkoord mag dan ook niet onderschat worden, zegt hoogleraar Mensenrechten Christopher McCrudden van Queen's University in de Noord-Ierse hoofdstad Belfast. "Zonder het verdrag zou het in 1998 bestaande staakt-het-vuren niet zijn voortgezet." Want hoewel het ook andere zaken probeerde te regelen, was het Goedevrijdagakkoord in allereerste plaats een vredesovereenkomst, benadrukt hij. "En vrede bracht het."

Sporadische aanslagen

Niet dat alle geweld op slag verdween. Ook na 1998 waren er dodelijke slachtoffers te betreuren. Maar minder dan ervoor. En het ging vooral om geweld binnen de nationalistische en unionistische gemeenschappen zelf, nauwelijks tussen de vroegere strijdende partijen. Er waren slechts nog sporadische aanslagen, altijd gepleegd door splintergroeperingen die het vredesakkoord probeerden te ontregelen. McCrudden: "Heel weinig mensen wilden in 1998 terug naar het eerdere geweld."

Toch lijkt het Goedevrijdagakkoord een kwart eeuw later met name onder unionisten een deel van zijn glans te hebben verloren. In een opiniepeiling, afgenomen voor de krant Belfast Telegraph, zei begin dit jaar slechts een derde van de unionisten dat zij het verdrag nog zou steunen als er nu een nieuw referendum zou worden georganiseerd. In 1998 stemde een nipte meerderheid van de unionisten voor. Al was het enthousiasme onder hen ook toen wel al kleiner dan onder nationalisten.

Onder veel hedendaagse unionisten bestaat het gevoel dat zij in het nieuwe Noord-Ierland de verliezers zijn. Tijdens de Troubles hadden zij, met steun van de Britse regering, de leiding in de politiek en binnen de veiligheidsdiensten. Inmiddels zijn zij gemiddeld lager opgeleid en hebben zij minder zelfvertrouwen dan nationalisten in Noord-Ierland. Bovendien zijn ze demografisch gezien in de minderheid. En als klap op de vuurpijl werd Sinn Féin, de nationalistische aartsvijand van weleer, bij de verkiezingen vorig jaar voor het eerst de grootste partij van Noord-Ierland. Veel unionisten voelen zich geïsoleerd en als puntje bij paaltje komt zelfs telkens in de steek gelaten door de Britse regering.

Een laatste voorbeeld daarvan was het Windsor Framework, zegt emeritus hoogleraar Conflictanalyse Feargal Cochrane van de Britse Universiteit van Kent. De grootste unionistische partij van Noord-Ierland, de DUP, is zeer kritisch op dat nieuwe Brexit-akkoord, omdat het de plek van Noord-Ierland binnen het VK zou ondermijnen. Toch zette de Britse premier Rishi Sunak de deal gewoon door. Cochrane: "Want alleen zo kan hij de Britse economie redden." De zorgen van de Noord-Ierse unionisten doen er in zo'n geval opeens vaak even minder toe in Londen.

'Een ramp'

Brexit is sowieso 'een ramp' geweest, stelt McCrudden. Want het Goedevrijdagakkoord zorgde na 1998 weliswaar voor vrede, maar loste de onderliggende spanningen niet op. Het drong het Noord-Ierse identiteitsvraagstuk - ben ik nationalist of unionist? - lang naar de achtergrond. Politici kregen ruimte om zich eindelijk te richten op dagelijkse vraagstukken als de verbetering van het onderwijs en de gezondheidszorg. Maar door de Brexit keerde het identiteitsvraagstuk terug op de voorgrond. Plots moesten Noord-Ieren kiezen: hoopten zij in de EU te blijven, net als Ierland, of voelden zij zich zo Brits dat zij samen met het VK uit Europa wilden? De aloude tegenstellingen laaiden weer op.

Die tegenstellingen hadden onderhuids kunnen blijven bestaan, doordat Noord-Ierland ook na 1998 een gesegregeerde maatschappij bleef. In het onderwijs en bij het sporten zijn katholieke en protestantse kinderen tot op de dag van vandaag veelal van elkaar gescheiden. Ook wonen nationalisten en unionisten meestal nog in verschillende wijken. Het aantal 'vredesmuren', dat onder meer in armere delen van Belfast tussen nationalistische en unionistische buurten in staat, is sinds 1998 alleen maar gegroeid. De hoge muren moeten relschoppers uit de buurwijken fysiek uit elkaar houden. Alleen binnen de middenklasse begonnen unionisten en nationalisten te mengen en samen te leven.

Toch vindt ook Cochrane het Goedevrijdagakkoord in veel opzichten nog altijd een succes. In 1998 spraken de unionistische leiders niet eens rechtstreeks met die van Sinn Féin. Zij weigerden hen ook de hand te schudden. "Maar nu zie je dat ze in parlementscommissies meestal op een vrij normale manier met elkaar omgaan." De emeritus hoogleraar benadrukt dat het natuurlijk ook ronduit naïef was om te verwachten dat één enkel akkoord alle problemen op slag zou oplossen. Het Noord-Ierse conflict is over meerdere generaties opgebouwd. "Maar bedenk dat in de jaren zeventig unionisten iedere vorm van machtsdeling weigerden. Nu is er nauwelijks nog iemand tegen."

Verre van soepel

De machtsdeling gaat echter vaak verre van soepel. Het Goedevrijdagakkoord bepaalde dat de grootste unionistische en de grootste nationalistische partij in Noord-Ierland samen een coalitie moeten vormen. Zij dienen altijd allebei deel uit te maken van de Noord-Ierse deelregering. Maar de DUP weigert inmiddels al een jaar om in zo'n coalitie plaats te nemen, uit protest tegen het Noord-Ierland Protocol, de voorloper van het Windsor Framework. Dus is er momenteel geen democratisch gekozen Noord-Iers bestuur. Sinn Féin paste in het verleden dezelfde truc toe. Sterker nog, sinds 1998 heeft Noord-Ierland 40 procent van de tijd geen deelregering gehad.

Een probleem is dat unionisten en nationalisten binnen de afspraken van het Goedevrijdagakkoord vooral hun eigen belangen nastreven. Of beter gezegd: zij verdedigen die met hand en tand. Het systeem van verplichte machtsdeling, dat voortvloeide uit het Goedevrijdagakkoord, werkt goed om uitbuiting en verdrukking door de andere groep te voorkomen. Het is een logisch gevolg van het wederzijdse wantrouwen dat in 1998 bestond. Maar de defensieve waarborgen zijn zo krachtig dat zij inmiddels nieuwe innovatieve politieke oplossingen in de weg lijken te staan.

Cochrane noemt het Goedevrijdagakkoord dan ook een konijn dat in 1998 met verbluffend politiek vernuft uit de hoge hoed werd getoverd, op een moment dat de onderhandelingen muurvast leken te zitten. "Maar met de tijd begint dat konijn steeds meer symptomen van konijnenziekte myxomatose te vertonen." Al wil dit niet zeggen dat het beter kan worden afgemaakt. "Het politieke systeem van Noord-Ierland kent zeker zwaktes", stelt de emeritus hoogleraar. "Maar dat is het geval met nagenoeg alle democratische systemen. Je kunt hetzelfde zeggen over de Verenigde Staten, waar het telkens opnieuw mislukt om strengere wapenwetgeving in te voeren. Dat stelsel kent dus eveneens problemen. Maar dat betekent niet dat we het meteen helemaal moeten afschaffen."

Wel denkt hij dat naarmate de huidige situatie zonder Noord-Ierse regeringscoalitie langer voortduurt, radicale splintergroepen steeds meer in dat vacuüm zullen springen. Zo werd in februari een politierechercheur voor de ogen van zijn zoontje neergeschoten. Dat was waarschijnlijk het werk van de nationalistische splintergroep New IRA. En eind maart verhoogde de Britse veiligheidsdienst MI5 het dreigingsniveau voor terrorisme in Noord-Ierland van 'aanzienlijk' naar 'ernstig'.

Professor McCrudden hoopt dat de DUP na de gemeenteraadsverkiezingen in mei alsnog weer een regeringscoalitie wil vormen met Sinn Féin. Tot die tijd zal de unionistische partij niet inbinden, bang om stemmen te verliezen aan nog conservatievere partijen. "Maar zodra de verkiezingen voorbij zijn, zal er een steviger intern partijdebat volgen", vermoedt hij. Want de DUP zit klem nu de Britse premier Sunak, ondanks de unionistische regeringsboycot, het Windsor Framework doorzet.

Cruciaal

Een nieuwe coalitieregering is cruciaal om succesvolle hervormingen van het Goedevrijdagakkoord door te voeren. Daarover zijn beide hoogleraren het eens. Aanpassingen moeten gebaseerd zijn op consensus. Maar dit zal tegelijkertijd betekenen dat de DUP en Sinn Féin hun gegarandeerde rol in het Noord-Ierse politieke bestuur niet zullen opgeven. Ook al is de snelst groeiende partij in Noord-Ierland Alliance: een partij die zich expliciet niet als nationalistisch of unionistisch typeert.

De groei van Alliance weerspiegelt een maatschappelijke trend: ruim 40 procent van de Noord-Ieren identificeert zich intussen als 'neutraal'. Dat zal ooit problemen gaan opleveren binnen de afspraken van het Goedevrijdagakkoord. Want met die groeiende groep is in 1998 bij het idee van verplichte machtsdeling tussen nationalisten en unionisten geen rekening gehouden. Cochrane ziet dit echter juist als een succes. Het huidige politieke systeem heeft de vorming van zo'n 'neutraal' electoraal blok niet gedwarsboomd. Al houdt het dus wel in dat het akkoord nu dringend toe is aan een update.

Maar aanpassingen en moderniseringen zijn wat anders dan vervanging. "Tot op heden is er, afgezien van radicale splintergroepen, nog altijd niemand die af wil van de afspraken uit het Goedevrijdagakkoord", benadrukt McCrudden. "De kunst is om dit in de toekomst zo te houden. Laten we dus hopen dat het Windsor Framework op termijn een deel van het ongemak bij de unionisten kan wegnemen. Want een andere optie dan het Goedevrijdagakkoord bestaat in feite niet."

Wat was het Goedevrijdagakkoord precies?

Het Goedevrijdagakkoord was een verdrag dat op 10 april 1998 werd getekend door zowel het Verenigd Koninkrijk als Ierland en acht Noord-Ierse politieke partijen. Het was de climax van vredesbesprekingen die al in de jaren tachtig waren gestart, maar die lang stroef verliepen. Het verdrag erkent dat Noord-Ierland onderdeel is van het Verenigd Koninkrijk. Maar het bepaalt ook dat als een meerderheid van de Noord-Ieren voor hereniging met Ierland is, zo'n Ierse hereniging moet plaatsvinden.

Verder bepaalt het dat pro-Ierse nationalisten en pro-Britse unionisten de macht in het deelparlement van Noord-Ierland verplicht moeten delen. Ook regelde het verdrag na 1998 hoe paramilitaire groeperingen aan weerszijden van de politieke scheidslijn ontwapend dienden te worden, en hoe de tot dan toe door protestantse unionisten gedomineerde politiemacht moest worden hervormd.

Bij de onderhandelingen mochten paramilitaire organisaties niet aanschuiven. Aan nationalistische (of: republikeinse) zijde was dat in eerste plaats de IRA (Irish Republican Army). Aan de unionistische (of: loyalistische) kant ging het met name om UDA (Ulster Defence Association) en UVF (Ulster Volunteer Force). Sinn Féin, de meest radicale nationalistische partij die aanschoof, was echter nauw verbonden met de IRA. Enkele unionistische partijen hadden banden met de loyalistische paramilitairen.

Alleen de unionistische partij DUP keerde zich af van de onderhandelingen, uit verzet tegen de deelname van Sinn Féin. Ironisch genoeg deelt juist die DUP de laatste jaren in Noord-Ierland de politieke macht met Sinn Féin. Zij werden groter dan de gematigder partijen die de drijvende kracht vormden achter het Goedevrijdagakkoord: de nationalistische SDLP en de unionistische UUP.