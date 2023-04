Even geen patiënt, maar sporter: boksen tegen Parkinson

Voor mensen met de ziekte van Parkinson is sporten een medicijn: het vertraagt achteruitgang. In Nijmegen geeft Willy van Haaren al jaren aangepaste bokstraining. Sinds oktober is er bovendien Parkinson Badminton bij BC Mariken. 'Het maakt me zelfverzekerder.'

Dit artikel is afkomstig uit de Gelderlander. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Knal, plof, baf. In de Boksfabriek in Nijmegen wordt flink op zandzakken gebeukt en sparren duo's met elkaar. Boven in de kantine kijken enkele mensen met parkinson toe. Straks zijn zij aan de beurt om te trainen.



In de vrouwenkleedkamer verheugt Mirjam zich op de les. "Ik ben 50 en weet nog niet zo lang dat ik parkinson heb. Eind 2021 en begin 2022 ging het erg slecht met me. Je denkt niet aan zo'n ziekte. Maar nu ik weet wat er aan de hand is, slik ik medicijnen."

Een andere vrouw: "Ik kom met mijn man mee die parkinson heeft. Zó leuk dit, ook voor mij. Veel leuker dan fitness."

De groep, zo'n vijftien personen, traint iedere donderdagochtend. Tijdens de warming-up, op hometrainers, roeiapparaten en andere fitnessapparatuur, verschijnt een boom van een kerel: Willy van Haaren.

Voormalig topper en kampioenenmaker

De mede-eigenaar van De Boksfabriek is voormalig Nederlands kampioen superzwaargewicht en ook alle wedstrijdboksers die hij traint, komen thuis met mooie medailles. Van Haaren trekt goedmoedig mensen van hun toestel en neemt ze mee naar de zaal.



"Boksen is een van de oudste vechtsporten. Ik gaf les op het sportcentrum bij de Radboud Universiteit en raakte daar aan de praat met neuroloog Bas Bloem. Toen ontstond het idee te gaan boksen met parkinsonpatiënten."

"We waren een van de eerste scholen in Nederland, later volgden er meer. Ik school me regelmatig bij, dus ik heb ook zo'n begeleiderscursus gedaan voor boksers met parkinson. Wat ze je in die cursus leerden, leek meer op fysiotherapie. Hier wordt echt gebokst. Mijn hele leven ben ik al met deze sport bezig, in aangepaste vorm kan iedereen het."

Bokstraining voor mensen met parkinson bij de Boksfabriek van Willy van Haaren. Foto: Paul Rapp

'Ouwe Feyenoorder'

Van Haaren vervolgt: "Ik vind dit ongelooflijk leuk om te doen, deze groep is zó fantastisch!" De liefde is wederzijds, de groep draagt hem op handen. En dat terwijl hij de deelnemers de hele tijd uitdaagt, plaagt en ze van alles toeroept. "Trainen. Niet kletsen!" Of: "Hé ouwe Feyenoorder. Dat lijkt helemaal nergens op, dat kan beter."



Hij geeft de training om de week. De andere week begeleidt mede-eigenaar Kemal Kirmiziyuz deze groep. Volgens de deelnemers heeft ieder zijn eigen aanpak en oefeningen. "Dat maakt het gevarieerd."

Bokstraining in de Vasim in Nijmegen. Foto: Paul Rapp

Nadat Van Haaren gewichten - model hondenkluifje - heeft uitgedeeld, laat hij de groep bewegingen maken op tegenovergestelde commando's. "Als ik 'voor' zeg, doe je een stap naar achteren. Roep ik 'links', ga je naar 'rechts'. Heel goed voor je hersenen."

Genietend kijkt hij toe. Even later, als de groep aan het squatten is, brult hij: "Jan, denk aan je rug!"

Van Haaren ziet alles en grijpt meteen in om te corrigeren. Na oefeningen met het overgooien van een tennisbal, mogen de bokshandschoenen aan. Van Haaren geeft iemand een duwtje. "Noud, kom op."

Noud glimlacht. Hij komt af en toe in een freeze, dan blokkeert zijn beweging. Zodra hij een stapje doet, is de blokkade weg. De trainer weet dat. Vandaar dat zetje, hij helpt hem uit de freeze.

Ik kan lomp uit de hoek komen, maar iedereen weet dat ik het niet rot bedoel

Bij Mirjam draait Van Haaren zorgzaam en voorzichtig de hand in de juiste stand. Hij laat haar boksen tegen zijn blote vuisten. "Nee, harder stompen. Ik voel nog niks."

Als zijn groep in de weer is met de zandzakken, heeft hij even tijd voor een praatje. "Ik kan lomp uit de hoek komen", vertelt hij. "Maar iedereen weet dat ik het niet rot bedoel. Ik neem iedereen serieus en behandel ze net zoals anderen die hier komen trainen. Mensen bouwen kracht op en snelheid. Of ze behouden die zoveel mogelijk."

Ondertussen houdt hij zijn aandacht bij de groep: "Harry, niet knuffelen, dat kan ná de les. Je moet stompen! Slopen die zak!"

Peter, die stram binnenkwam, rent nu soepel van zandzak naar zandzak. Ook bij de anderen is in die korte tijd, van het begin van de les tot nu, vooruitgang te zien.

- Foto: Paul Rapp

Even geen patiënt, maar sporter

De deelnemers zitten na hun sportuurtje moe en voldaan in de kantine. Van Haaren en zijn collega Kirmiziyuz motiveren hen een stapje extra te doen, vertellen ze. Even zijn ze geen patiënt, maar gewoon sporter, ondanks hun beperkingen. Nu, in rust, keert bij enkelen de tremor, het trillen, terug. Die was weg tijdens het bewegen.



Ze bespreken hun resultaten. Mirjam: "Ik vond het confronterend met die tennisbal. Maar ik merk ook dat ik steeds zelfverzekerder word." Een ander vertelt dat hij morgen de hele dag moet bijtanken van deze training. "Dat is het me wel waard."



Volgens de deelnemers bewegen ze makkelijker. Boksen heeft een positief effect op hun humeur en als er nog een Parkinson-uur bij komt op een andere dag, wil een aantal vaker trainen. "Het houdt je jong en fris. Als ik had geweten dat het bestond, was ik hier jaren eerder mee begonnen."

Meneer Parkinson pesten bij badminton

De badmintongroep van BC Mariken. Foto: Clark Nowack

Op maandagavond klinken sportieve geluiden in de gymzaal van de HAN in Nijmegen. Hier gaan ze parkinson te lijf met rackets en shuttles. Badmintonclub BC Mariken begon in oktober met deze speciale groep.

De warming-up is extra belangrijk bij mensen met parkinson. Dus worden eerst de spieren soepel gemaakt met oefeningen. Schouders rekken en losmaken. Rechterarm naar achteren.

Trainer Helena Cockx is arts en doet bij het Donders Instituut promotieonderzoek naar parkinson. Ze speelde in de eerste divisie badminton. Haar collega Joop Speekenbrink gaf eerder training op hoog niveau en heeft sinds vijf jaar parkinson. "We hebben er dus wel wat verstand van allebei", zegt Speekenbrink.

Ondertussen sjouwt Clark Nowack, de derde begeleider, de benodigde spullen op hun plek. Een vrouw houdt een nieuw racket omhoog. "Dit is zó leuk, ik wil dit voorlopig blijven doen."

De andere deelnemers delen haar enthousiasme: "Het mooie van badminton is dat je ook écht een potje met elkaar kunt spelen. Sporten verbetert mijn conditie."

De groep is nieuw en moet nog groeien. "Toch zie je in die paar maanden al veranderingen", vertelt Cockx. "Een betere coördinatie, flexibeler beweging."

Na de warming-up volgen oefeningen. Hersengymnastiek met badminton als vertrekpunt. Een looppasje op de plaats en meetellen. Om de vijf passen de knie aantikken.

Shuttles overgooien en ondertussen de tegenstander een rekensommetje opgeven. "Meneer Parkinson pesten", zegt Speekenbrink gniffelend.

Een wekelijks onderdeel is 'de slag van de dag'. Cockx geeft aanwijzingen. "Vandaag oefenen we de backhand." En dan mogen ze los. In wisselende combinaties meppen de deelnemers de shuttles over het net. En soms erin.

Onderzoek van de HAN

De training is aangepast, met onderzoekshulp van HAN-studenten. Zo zijn de hele 'stappen achteruit' gehalveerd. "Bij badminton loop je vaak naar achteren, met je gezicht richting plafond. Dat brengt valrisico's met zich mee. Daarvoor moet je een oplossing verzinnen", legt Nowack uit.

Hij is HAN-docent zorgtechnologie en begeleidt de jeugd bij BC Mariken. "Helena is trainster bij onze badmintonclub. We kwamen op het idee onze krachten vanuit de universiteit en de HAN te bundelen en iets op te zetten voor mensen met parkinson."

De deelnemers gaan ook hier na afloop op een stoel zitten voor een kopje koffie en een praatje. Delen ervaringen, steken elkaar een hart onder de riem. "Je hebt steun van elkaar, hoeft je niet beter voor te doen dan je bent. Maar het is vooral heel gezellig."

Extra dopamine dankzij sport

Geen mens met parkinson is hetzelfde, bij iedereen kan de ziekte zich anders openbaren. Neuroloog Bas Bloem van het Radboudumc legt uit waarom sporten juist voor deze groep gezond is. "Wat we bij iedereen zien, is een tekort aan dopamine. Sporten helpt om dopamine aan te maken en kan zo de negatieve effecten van parkinson vertragen."

Dopamine zorgt ervoor dat zenuwcellen met elkaar communiceren. Deze stof speelt een belangrijke rol bij beweging, de stemming, aandacht en motivatie.

De meeste mensen met parkinson hebben moeite met het uitvoeren van twee taken tegelijk. Bijvoorbeeld bewegen en rekenen. Of een commando geven (stap links) terwijl de deelnemer het tegenovergestelde moet doen (rechts stappen). Juist door deze oefeningen activeer je de hersenen en stimuleer je de aanmaak van dopamine.

Zowel bij boksen als bij badminton is balans houden belangrijk. Door dit goed te trainen, blijven de sporters beter bewegen.