'Ouders, stuur kinderen niet te snel naar de psycholoog'

Ouders moeten hun kinderen minder snel naar een hulpverlener sturen als ze eenzaam of gestrest zijn. De jeugdzorg loopt nu vast en veel kinderen worden er niet door geholpen. Dat stelt staatssecretaris Maarten van Ooijen (Volksgezondheid), die een maatschappelijke discussie wil starten over het enorme aantal jongeren met psychische problemen. 'Te veel kinderen horen nu: er is iets mis met jou.'

Elk onderzoek naar het welzijn van onze jeugd is weer schrikken. Vorige week nog meldden GGD en RIVM dat meer dan de helft van de jongvolwassenen tussen 16 en 25 jaar kampt met psychische klachten. "En zo valt het ene na het andere rapport op mijn bureau: bijna de helft van de jongeren voelt zich eenzaam, 47 procent heeft stress. Er is echt iets aan de hand in dit land!", verzucht Maarten van Ooijen.

De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Daar loopt het aan alle kanten vast. Maar uiteindelijk is dat probleem niet alleen door de overheid op te lossen, is Van Ooijens stellige overtuiging.

Teleurstellingen

"We denken met zijn allen: als het niet goed gaat met onze kinderen, lost een professionele hulpverlener dat wel op. Maar dat kan helemaal niet altijd. We kunnen eenzaamheid niet verdrijven door onze kinderen op een cursus sociale vaardigheden te sturen, wat nu regelmatig gebeurt. Het leidt tot teleurstellingen. En het legt ook nog eens impliciet het probleem bij het kind: er is iets mis met jou."

Hij maakt zich zelf ook schuldig aan die manier van denken. "Ik vind het moeilijk te accepteren als mijn kind op school even achterloopt. Totdat ik met andere ouders spreek en blijkt dat wij niet de enigen zijn met dat probleem."

Van Ooijen wil liever dat we niet meer elk kind met een probleem in een individueel traject duwen. "We moeten onszelf als land de vraag stellen: waarom zijn zoveel jongeren gestrest en eenzaam, in plaats van altijd maar naar jeugdzorg te wijzen. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid wijst op drie zorgwekkende trends in onze samenleving. Veel gezinnen kampen met opvoedingsproblemen mede door het grote aantal scheidingen. Daarnaast problematiseren we te snel. We moeten vaker accepteren dat opgroeien niet zonder tegenslag kan. Je kunt niet leren lopen zonder te vallen. En we moeten onze kinderen af en toe ook de ruimte geven om te vallen."

Prestatiedruk

En dan is er nog een derde probleem waar de raad op wijst: de enorme prestatiedruk bij jongeren die wordt versterkt door het aanhoudende getuur op sociale media. "Al op de basisschool krijgen onze kinderen te horen dat ze eruit moeten halen wat erin zit. Het resultaat van die manier van denken is dat de lat voor hen altijd hoger wordt gelegd. En dan zien ze op hun telefoontje ook nog eens dat het met anderen zogenaamd allemaal geweldig gaat, wat natuurlijk niet zo is."

Over hoe dat moet worden opgelost, wil de staatssecretaris bijeenkomsten organiseren met ouders en instanties. "Iedereen kan zich aanmelden, voor 25 april wordt de eerste georganiseerd. Ik ben benieuwd naar hun ideeën voordat ik met voorstellen kom."

Al heeft hij al wel 'denkrichtingen'. Zo gelooft Van Ooijen dat stress en eenzaamheid beter kunnen worden bestreden door te investeren in bijvoorbeeld meer plekken waar kinderen gewoon samen kunnen rondhangen. "Nu komen alle problemen op het bordje van jeugdzorg. Ook dingen die daar eigenlijk niet thuishoren. En ik weet dat de eerste reactie op dit pleidooi zal zijn: de overheid wil alleen maar bezuinigen! Maar hé: 25 jaar geleden kreeg 1 op de 27 kinderen jeugdzorg, nu is dat in sommige steden al 1 op de 6. Er is iets in onze samenleving geslopen, waar we het echt met elkaar over moeten hebben."

Wachtlijst

Overigens wil het kabinet wel het mes zetten in de jeugdzorg. Al een jaar ruziet het kabinet met gemeenten over de Hervormingsagenda Jeugdzorg. Die moet een rem zetten op de enorme groei in het aantal hulpvragen. Een groei die vooral zit in lichtere vormen van hulp, zoals kinderen met dyslexie en slaapproblemen.

"Toen we gemeenten in 2015 verantwoordelijk maakten voor de jeugdzorg, hebben we alleen in de wet gezet dat zij verantwoordelijk zijn voor hulpvragen. Maar we hebben nooit goed omschreven wat wel en wat geen jeugdzorg is."

Ondertussen staan kinderen met zware psychische klachten op een wachtlijst. Kinderen met anorexia of suïcidale neigingen wachtten soms maanden op hulp. Het liefst zou Van Ooijen die kinderen met zware, complexe klachten centraler helpen, in plaats van individueel bij elke gemeente. Maar dat kan niet voordat de afspraken met de gemeenten gemaakt zijn.

Geld

De ruzie met de gemeenten gaat over geld. De uitgaven aan jeugdzorg zijn sinds 2015 met de helft gegroeid tot bijna 6 miljard euro per jaar. Het kabinet denkt dat dat op termijn goedkoper kan als niet meer alles via jeugdzorg geregeld wordt of als voor sommige dingen een eigen bijdrage wordt gevraagd. Gemeenten willen de zekerheid dat zij niet met de rekening opgescheept worden als de groei van de jeugdzorg niet afneemt. "We hopen er dit voorjaar uit te komen. Maar wij kunnen als kabinet ook niet zeggen dat wij automatisch bijschieten. Want dan weet je wat er gebeurt: dan komt er geen rem."