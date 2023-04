Eindelijk weer een normaal voorjaar in Zeeland

Bloeiende sleedoorns waarin de tjiftjaf het hoogste lied zingt. Tapijten van geel speenkruid en sloten vol kikkerdril. Ja: de lente is losgebarsten! En het is nog een fatsoenlijke, oer-Hollandse lente ook.

Bij het informatiepunt van Natuurmonumenten aan de Zwaaksedijk in Kwadendamme staat de boomgaard met hoogstamfruitbomen in bloei. Het zijn de pruimenbomen: de appels zitten nog in de knop. "Dinsdagmiddag was het warm in het zonnetje en zoemde het al gigantisch rond de bloesems", weet boswachter Paul Begijn te vertellen. "De insecten staan in de startblokken. Hommels vliegen rond, ik heb best al wat bijensoorten gezien en de eerste vlinders ook." Kijk maar eens goed naar de sleedoornhagen, wijst hij: daar fladderen dagpauwoog en kleine vos, aangetrokken door de geur van nectar die rond de witte bloemetjes hangt.

Een honingbij op de sleedoorn. Foto: Marcelle Davidse

Daslook, een van de stinzenplanten die rond kasteel Ter Hooge in Middelburg groeit en bloeit. Foto: -

De bolletjes en stinzenplanten waren het eerst, eerlijk is eerlijk. Al in maart staken ze de kop op in de parken rond buitenplaatsen en kastelen als Ter Hooge in Middelburg: krokussen, sterhyacinten, lelietjes van dalen en andere ooit aangeplante, nu verwilderde voorboden van de lente. Al weken ziet de middenberm van de snelweg tussen Krabbendijke en Rilland geel van de narcissen. Eind maart volgden inheemse lentebloeiers als het maarts viooltje, de dotterbloem, bakkruudjes (officieel: stengelloze sleutelbloem) en het daslook.

De stengelloze sleutelbloem heeft als Zeeuwse volksnaam 'bakkruudje', een naam die verwijst naar het gebruik om ze als versiering met pannenkoeken mee te bakken. Foto: -

Sleedoorn en meidoorn

In tuinen geurt de magnolia en staan krentenboompjes vol in bloei. De sleedoorn - onderdeel van de typische Zeeuwse hagen langs veel binnenwegen - is zelfs alweer bijna uitgebloeid en de volgende haagstruik staat al in de startblokken: de meidoorn, vol in de knop. Het geel van de forsythia spat van de struik en de kastanje staat op uitbarsten. Opeens is het gras bezaaid met madeliefjes en paardenbloemen, de eerste pinksterbloemen zijn gespot en in het Bos van de Toekomst bij Kapelle steken de bosanemoontjes de kop op. Nog éven en het fluitenkruid vormt linten van wit kant langs de binnenwegen.

En dat alles, zegt Marcel Klootwijk van Het Zeeuwse Landschap, is helemaal zoals het hoort. "Dit jaar is het voor het eerst weer eens redelijk normaal. Ik zie geen gekke dingen, al heb je er altijd een vreemde vogel tussen die extreem vroeg is. Nee, alles is lekker nat, zoals het hoort. Het peil in onze weidevogelgebieden staat hoog. Poeltjes en sloten staan vol water; het ziet er goed uit voor de padden en kikkers. Ik heb al heel wat dril gezien." Maar, waarschuwt hij: "Het is nog afwachten hoe het zich ontwikkelt, als het weer zo blijft. Met een strakblauwe lucht, een stralende zon en flinke wind, verdampt er snel weer veel water."

Een paartje bruine kikkers bij een klompje kikkerdril in het water. Foto: Jelger Herder

Lekkere regenwormen

Neemt niet weg dat het voorjaar voor een heleboel dieren nu al geslaagd is, besluit Klootwijk opgewekt. "We hebben niet veel maartse stormen gehad. Dat is goed voor vogels die in hoge, kale bomen nestelen, zoals de roek en blauwe reiger." De aarde is doordrenkt van het gestaag vallende regenwater; beter kan de regenworm het zich niet wensen. Wie nu zijn volkstuin omspit, ziet er bij elke steek wel een paar kronkelen. "Fantastisch voor alle vogels die nu jongen hebben en op zoek zijn naar eiwitrijk voedsel", verklaart Klootwijk. Mieren - ja, ook die zijn een belangrijke voedselbron - worden langzaamaan wakker en komen van diep onder de grond naar boven gekropen.

'Onze' tjiftjaf komt elke lente van ver, van de overwinteringsgebieden in Zuid-Europa en de noordelijke helft van Afrika. Foto: Jacques van der Neut

Tjif, tjaf! Tjif, tjaf! Als boswachter Paul Begijn van Natuurmonumenten dat geluid hoort, wordt hij helemaal warm van binnen. "Dan weet ik: het voorjaar is begonnen. Vorige week brak het zonnetje door en ja hoor: de tjiftjaf. Daarvóór hoor je hem nergens, nu bij ieder bosje, elk struikgewas. Tegelijk komen ook de blauwborst binnen, de eerste boerenzwaluwen trekken voorbij. Het zal niet lang meer duren voor de visdiefjes en de sterns zich laten zien en dat geldt ook voor de koekoek. Die lentebode uit centraal Afrika zal hier eind april aankomen."

Fladderende lentevlinders

Langs het Vlinderbelevingspad dat door de Zwaakse Weel loopt, kun je nu de typische lentevlinders zien fladderen. De knalgele citroenvlinder doet zijn naam eer aan; het is een van de eerste vlinders die je in de lente te zien krijgt. Rondom brandnetels tref je de atalanta, die een spanwijdte van wel zes centimeter kan bereiken. Het koolwitje - dat inderdaad dol is op koolsoorten en daarom weinig geliefd bij volkstuinders - fladdert nu overal rond. En het bont zandoogje, vroeger een echte bosvlinder, kun je tegenwoordig in de lente overal vinden waar maar een paar struiken of bomen staan. Gewoon in je achtertuin dus. Leuk om te zien: ook het bont zandoogje heeft last van lentekriebels en dus kun je zomaar getuige zijn van een echt vlindergevecht, waarbij het ene mannetje het andere fel verjaagt van zijn vaste stekje in je tuin. Verjaagt hij de ander niet? Dan moet het wel een vrouwtje zijn.

Het bont zandoogje verdedigt zijn territorium fel tegen andere mannetjes. Foto: Hans van Hage

Net als ecologisch veldwerker Marcel Klootwijk van Het Zeeuwse Landschap waarschuwt boswachter Paul Begijn voor snelle conclusies. Dat alles nu eens eindelijk goed gaat, na een reeks gortdroge en te vroeg ingezette lentes, zegt niets over wat er voor ons ligt. "Je kunt zomaar een reeks van vijf jaren hebben dat het droger is. Je kunt ook zomaar in maart de éne week 18 graden hebben en de week erop sneeuw. Dat is normaal. Dat hebben we nu een aantal jaren niet meegemaakt, maar niet voor niets zegt men: maart roert zijn staart, april doet wat hij wil. Het weer is grillig; dat gaat over de weersomstandigheden op korte termijn. Het klimaat is iets heel anders. Dat moet je over een heel lange tijd bezien om er iets over te kunnen zeggen. En zó lang houden we het klimaat nog niet in de gaten."