'Microbiologie kan veel problemen oplossen'

De Amerikaanse krijgt de onderscheiding voor haar onderzoek naar bacteriën en andere micro-organismen. 'Met haar genetische technieken heeft zij de microbiologie echt naar een hoger plan getild.'

"Jill Banfield is de Antoni van Leeuwenhoek van vandaag!" Er zijn slechtere veren die je op je hoed geprikt kan krijgen. De Utrechtse hoogleraar microbiologie Han Wösten heeft dan ook niets dan lof voor zijn Amerikaanse collega van de University of California in Berkeley. Wösten was dit jaar de voorzitter van de zevenkoppige jury die de prestigieuze Van Leeuwenhoekmedaille mocht toekennen aan 'een (micro-)bioloog met impact'.

De prijs wordt sinds 1875 iedere tien tot twaalf jaar uitgereikt. In eerste instantie gebeurde dat door de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, KNAW, maar sinds 2015 wordt de prijs uitgereikt door de - eveneens Koninklijke - Nederlandse Vereniging voor Microbiologie. Eerdere winnaars waren Louis Pasteur in 1895 en geneticus en ondernemer Craig Venter in 2015.

De van oorsprong lakenhandelaar Van Leeuwenhoek veranderde de biologie drastisch in de zeventiende eeuw, met zijn nieuwe, sterk vergrotende microscopen. Hij bracht niet alleen de draadjes van textiel beter in beeld om de kwaliteit van lakens te checken, maar bijvoorbeeld ook bacteriën en bloedcellen.

Nieuwe genetische technieken

Banfield op haar beurt heeft de microbiologie een enorme duw voorwaarts gegeven met nieuwe genetische technieken, stelt de jury. "Door micro-organismen bovendien in hun natuurlijke omgeving te bestuderen in plaats van geïsoleerd in een buisje in het laboratorium, heeft zij het mogelijk gemaakt om de verbanden van bijvoorbeeld bacteriën met de rest van het leven zichtbaar te maken", aldus Wösten.

Banfield reageert enigszins verlegen op de loftuitingen van de jury; 'een beetje over the top' vindt ze zelfs. Toch erkent ze wel dat het een enorm verschil maakt, dat we vandaag de dag niet alleen bacteriën in hun natuurlijke omgeving kunnen identificeren, maar vooral ook kunnen kijken wat hun specifieke rol is.

Banfield heeft ook met Van Leeuwenhoek gemeen dat ze in eerste instantie helemaal geen microbioloog was. "Ik ben opgeleid als aardwetenschapper, maar dan wel met een fascinatie voor de biologie. Ik bestudeerde onder andere de verwering van graniet, maar kwam er al snel achter dat zelfs in dat soort geologische processen bacteriën een rol kunnen spelen.

"Toen ik mijn toenmalige supervisor voorstelde om die bacteriën in hun natuurlijk omgeving te bestuderen, zag hij dat niet zitten. 'Totaal niet praktisch', vond hij toen. We hebben het nu over het jaar 1986, nog bijna tien jaar voor de eerste genetische code van een bacterie, Haemophilus influenzae, in kaart was gebracht. Toen dat eenmaal kon, wilde ik meer: in plaats van het onderzoeken van alleen maar de bacteriën die zich toevallig lieten kweken in het lab, wilde ik weten welke bacteriën waar voorkomen en vooral: wat ze doen, en hoe."

Grondlegger

Met die wens om het functioneren van bacteriën te begrijpen, was Banfield de grondlegger van wat later 'metagenomics' is gaan heten: het onderzoek van meerdere micro-organismen in één keer.

"In eerste instantie konden we alleen de genetische vingerafdrukken van verschillende soorten aflezen. Door naar de functie achter die codes te kijken, konden we met genomics ook kijken wat een bacterie precies doet. Ik vond het daarbij belangrijk om monsters rechtstreeks uit het milieu te onderzoeken, in plaats van geïsoleerde bacteriën uit een buisje in het laboratorium. Maar met zo'n 'mengmonster' uit het milieu maak je het jezelf niet makkelijk. Zie het maar als een grote verzameling puzzels in één grote bak, en dan ook nog eens zonder dat je de verschillende plaatjes op de doos erbij krijgt. Daar moesten we wijs uit worden."

In eerste instantie bestudeerden Banfield en haar collega's nog kleine 'mengmonsters'. "We leerden patronen herkennen. Het ging daarbij vooral om specifieke herhalingen, die dan bij één organisme leken te horen. Zeg maar: clusters van puzzelstukjes met een specifiek patroon."

"Vervolgens gingen we ook kijken wat die organismen precies deden. Als je dan ontdekt dat een bepaalde bacterie in de bodem stikstof kan binden en dat een andere CO2 opneemt, dan wordt het écht interessant. Dan kan je écht gaan puzzelen in een functionerend systeem."

Min of meer als 'bijvangst' van haar puzzelwerk publiceerde Banfield in 2016 ook een nieuwe versie van de evolutionaire 'levensboom'; een immens vertakt systeem met héél erg veel bacteriën en ook 'archaea' - een apart domein van eencellige organismen - en maar een heel bescheiden zijscheutje voor alle 'hogere' organismen.

Onvoorstelbaar

"Die diversiteit onder microben is bijna onvoorstelbaar", vindt ze nog steeds. Maar hun centrale rol in zo'n beetje alles wat er op aarde gebeurt, vindt ze misschien nog wel meer onvoorstelbaar.

"We kijken naar de rol van microben in natuurlijke systemen, maar ook in de gezondheid van mens en dier. Zo doen we onderzoek aan kinderen die te vroeg worden geboren en op de neonatale intensive care met antibiotica moeten worden behandeld. Dat blijkt een enorme impact op hun microbioom te hebben, dus de natuurlijke gemeenschap van bacteriën in en op hun lichaampjes. Relatief veel van deze kinderen krijgen last van een zeer ernstige darmontsteking, necrotiserende enterocolitis.

"Door naar de microben te kijken, zagen we dat bijna al deze individuele kinderen een compleet andere darmflora hadden. Er was dus niet één bacterie of virus die bij allemaal voorkwam en die de oorzaak van de problemen kon zijn. Het lijkt er veel eerder op dat het natuurlijke microbioom van deze te vroeg geboren kindjes door de antibiotica compleet op zijn kop is gezet, waardoor de ernstige ontstekingen in hun darmen kunnen ontstaan."

Naast het belang van een gezond microbioom in het lichaam van te vroeg geboren kinderen, kijkt Banfield ook nog steeds naar de bacteriën en andere micro-organismen in de natuur. "Mijn fascinatie voor de biologie had van het begin af aan ook een soort activistische kant, omdat ik mij zorgen maakte over de vervuiling van het milieu.

"Eén van de dingen waar mijn onderzoeksgroep vandaag de dag naar kijkt is de productie van broeikasgassen in rijstvelden. Bij natte landbouw produceren bacteriën in de bodem onder andere methaan en stikstofoxiden, wat heel sterke broeikasgassen zijn. We willen begrijpen hoe dat precies werkt en ook hoe we dat kunnen bijsturen. Zo hebben we al gezien dat we het microbioom in de bodem van rijstvelden een beetje kunnen bijsturen door regelmatige drooglegging van de rijstvelden. Per saldo komen er dan minder broeikasgassen vrij."

Darmontstekingen

Het onderzoek van Banfield is daarmee niet alleen heel fundamenteel van aard, maar ook toegepast. "Zoals we de kinderen op de neonatale intensive care willen helpen om ernstige darmontstekingen te voorkomen, zo probeer ik ook te sturen in het ontstaan van broeikasgassen. Binnen de universiteit in Berkeley werken we onder de vlag van het 'innovatieve genomics instituut'. Dat betekent dat we met genetische technieken als crispr-cas ook kunnen sleutelen aan landbouwgewassen.

"We hopen dat als we de worteldiepte van planten kunnen veranderen, dat dit ook gevolgen heeft voor de bacteriën die rond de wortels leven en de hoeveelheid broeikasgas die ze produceren. We kijken ook naar het vermogen van bacteriën om vervuilingen in het milieu op te ruimen. Microbiologie staat voor mij niet alleen aan de basis van problemen waar we mee te maken hebben, zoals zieke, te vroeg geboren kindjes, microbiologie is potentieel ook de oplossing voor veel van de problemen waar we nu mee te kampen hebben."