Hoe Metallica roet in het eten gooit op Koningsdag

De gemeente Amsterdam kreeg vorig jaar mei al 'een eerste mededeling van de Johan Cruijff ArenA dat Metallica mogelijk zou optreden op Koningsdag', maar meldde pas in november aan twee koningsdagfestivals dat zij daardoor mogelijk aanpassingen moesten doen en afschalen in aantal bezoekers.

De gemeente zegt door de Arena 'niet om toestemming te zijn gevraagd' voor het concert op Koningsdag, de dag dat het voor hulpdiensten en vervoerders al alle hens aan dek is. Maar, zo zegt de gemeente ook, de Arena heeft die toestemming niet nodig 'vanwege de doorlopende evenementenvergunning'. Het stadion mag in principe evenementen organiseren wanneer het wil.

Een woordvoerder van burgemeester Femke Halsema benadrukt dat de gemeente 'dus ook geen toestemming heeft gegeven' aan het stadion voor het concert.

Unieke situatie

Door het extra evenement op Koningsdag ontstaat een unieke situatie. Een dag die samen met Pride Amsterdam ieder jaar groot omcirkeld staat in de agenda's van betrokken partijen. Al jaren wordt er op een bepaalde manier gewerkt op feestdagen. Zo mogen er in het weekend van de traditionele botenparade tijdens de Pride geen andere festivals in de stad georganiseerd worden, zodat hulpdiensten en vervoerders zich volledig kunnen focussen op de honderdduizenden feestvierders in de binnenstad.

Tijdens Koningsdag worden er juist wel grote evenementen vergund, maar vooral aan de rand van de stad, om de binnenstad te ontlasten. Met de koningsdagfestivals Loveland van Oranje (Sportpark Middenmeer), Cartel (Westergasterrein), Oranjebloesem (Olympisch Stadion) en Kingsland (RAI) probeert de gemeente ervoor te zorgen dat ongeveer 100.000 feestvierders de binnenstad - waar alleen kleine podia mogen staan - links laten liggen.

Maar toen in oktober de vervoersbedrijven om de tafel gingen met de gemeente om te overleggen over Koningsdag en hoorden van het concert van Metallica, 'maakten zij direct bezwaar', zegt de woordvoerder van Halsema. 'Ze lieten weten dat er te veel passagiers tegelijk zouden kunnen gaan reizen. Het concert was een extra probleem, naast de eerdergenoemde problemen op station Zuid.'

'Rode vlag van de vervoersbedrijven'

Vorig jaar ontstonden op station Zuid problemen, doordat er via dat station te veel bezoekers tegelijkertijd wilden reizen. De mobiele eenheid moest ingezet worden. De bezoekers waren grotendeels afkomstig van de koningsdagfestivals Kingsland (RAI) en Oranjebloesem (Olympisch Stadion). Een verlaging in het aantal bezoekers lag daarom in het verschiet, om de vervoerders tegemoet te komen en alles op station Zuid goed te laten verlopen.

In november zijn de festivalorganisatoren en de Arena 'door de gemeente gewezen op de rode vlag van de vervoersbedrijven', zegt de gemeente. 'Aan festivalorganisatoren en de Arena werd verzocht voorlopig niet te starten met de kaartverkoop, omdat de oplossing nog niet was gevonden.' Ook werd de Arena verzocht om het concert te verplaatsen, maar die liet weten 'dat dit niet mogelijk was vanwege de planning van de wereldwijde toer van de band'.

Inkrimpen koningsdagfestivals

De gemeente heeft er uiteindelijk voor gekozen om de aantallen bij de festivals omlaag te brengen. Ook kon de vergunning van de festivals nog aangepast worden. "Wij moeten belangen afwegen en snappen dat het dan zuur is voor de festivalorganisatoren, maar wij zijn uiteindelijk wel verantwoordelijk voor een zo veilig mogelijk verloop van Koningsdag."

En dus moeten Kingsland en Oranjebloesem samen van bijna 70.000 bezoekers inkrimpen naar 40.000 bezoekers. Dat is tegen het zere been van de organisatoren, die al hadden gerekend op elk bijna 35.000 bezoekers. Daar hadden zij ook hun budget op ingericht en artiesten voor geboekt. Volgens de organisatoren werd pas in januari echt duidelijk dat ze ver omlaag moesten in bezoekersaantallen, drie maanden voor het festival. Veel te laat, volgens hen.

'Schade van een miljoen euro'

Oranjebloesem schat dat de schade die het lijdt ongeveer een miljoen euro is. Kingsland kan er nog geen bedrag aan vast hangen, maar zegt de gemeente wel aansprakelijk te gaan stellen.

Een woordvoerder van het GVB bevestigt dat er vorig jaar problemen waren op station Zuid en dat festivals inderdaad moesten inkrimpen. "Maar niet met de aantallen zoals nu. We mogen alleen maar hopen dat het volgend jaar anders is."

Om ervoor te zorgen dat dit in de toekomst niet meer gebeurt kan met de Arena afgesproken worden 'dat ze dit nooit meer doen', aldus de woordvoerder van Halsema. "En anders zouden we in theorie de vergunning op een aantal punten moeten herzien."