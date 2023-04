Het 'witte goud' komt steeds vaker uit de Achterhoek

De 'Limburgse asperge' is al jaren een begrip in Nederland. Toch is de kans groot dat je de komende jaren veel vaker asperges van Gelderse bodem eet. Uit de cijfers blijkt dat er de afgelopen vijf jaar bijna 30 procent meer landbouwgrond wordt gebruikt voor de teelt van het witte goud. Die cijfers staan in schril contrast met Limburg, waar het aspergeareaal juist met 21 procent is afgenomen.



In Gelderland wordt op 3.511 hectare landbouwgrond asperges verbouwd. Dat is een fractie van het areaal in Noord-Brabant (121.247 ha) en Limburg (185.122 ha).