Zo ziet Oussama Idrissi zijn toekomst bij Feyenoord

Voor Oussama Idrissi (27) zijn het mooie weken, maar de aanvaller van Feyenoord heeft niet veel tijd om daarbij stil te staan. Vanavond in de Kuip wacht alweer een nieuwe clash met Ajax, in de halve finale van de TOTO KNVB Beker. 'Eens kijken hoe de verhoudingen op het veld deze keer zijn.'

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Oussama Idrissi heeft het interview er net op zitten en terwijl hij de deurklink al vast heeft, kijkt hij nog een keer glimlachend om. "Niet te veel genieten als het uiteindelijk in de krant een mooi interview is geworden, hè", zegt hij. Het is een knipoog naar waar het tijdens het gesprek op trainingscomplex 1908 uitgebreid over is gegaan. Of de aanvaller van Feyenoord in zijn appartement soms toch niet even stiekem lekker achteroverleunt en tegen zichzelf zegt: 'zo, dat hebben wij weer even lekker gedaan'.'

Zoals die avond in maart, toen Idrissi tegen Shakhtar Donetsk wervelde aan de linkerflank en met twee schitterende doelpunten een forse bijdrage leverde aan de 7-1 winst in de Europa League. Of dat balletje achter het standbeen in de Johan Cruijff ArenA tegen Ajax in de aanloop naar de 0-1 van Santiago Giménez.

Geluksmomenten voor Oussama Idrissi

"Je geniet er bijna niet eens van, echt niet", was de uitleg van de 27-jarige Idrissi. "Na Shakhtar moesten we drie dagen later naar Amsterdam voor de Klassieker. Denk je dan dat er tijd is voor feest? Voor een tevreden gevoel? Dan ben je eigenlijk al meteen weer bezig met Ajax. En bovendien, het echte genieten moet nog komen. Ik snap heus wel wat je bedoelt. Als je als Feyenoord de kwartfinale van de Europa League haalt, dan is dat normaal een momentje om bij stil te staan. Maar dat genieten op die avond, dat kon niet. Nee, ook niet van mijn twee doelpunten. Scoren hoort bij voetballen. En met mij scoorden er die avond nog vier spelers."

Oké, zegt Idrissi. Na de gewonnen Klassieker een paar dagen later was er wel even feest. Het was de laatste wedstrijd voor de interlandbreak. "Een heel klein feestje, hoor. Eerst op het veld, daarna in de kleedkamer en later in de bus. En die ontvangst bij ons trainingscomplex, dat waren geluksmomenten. Na zo'n prestatie kijk je elkaar in de ogen en dan bedank je elkaar. Feestvieren terwijl er nog zoveel wedstrijden zijn, dat is gewoon niet de manier om topsport te bedrijven. Het extraverte kan nog wel komen, later dit seizoen als het zo afloopt als we hopen. Weet je wat het is? Een wedstrijd voor mij is het afnemen van een interview voor jou. Als het een leuk verhaal is geworden, kun je toch ook niet achterover gaan leunen? De lezers en jouw werkgever verwachten dan de volgende dag weer een stuk."

Tegen Sparta (1-3 zege) zat Idrissi zondag geschorst op de tribune. Het gat met Ajax werd vergroot naar acht punten. De Amsterdammers staan vanavond in de volle Kuip weer tegenover Feyenoord, nu met als inzet een ticket voor de bekerfinale op zondag 30 april. Vorige maand vertelden de spelers van Feyenoord openlijk dat ze zich hadden gestoord aan de babbels vanuit de hoofdstad. Idrissi, die een half jaar bij Ajax speelde toen de club hem had gehuurd van Sevilla, probeert het uit te leggen.

"Het is een gegeven dat ze zich bij Ajax graag van wat Amsterdamse bluf bedienen en dat daar vanuit een Feyenoord-bril negatief naar gekeken wordt", zegt hij. "Het was voor die competitiewedstrijd natuurlijk ook een gegeven dat Feyenoord dáár al heel lang niet meer had gewonnen. Bovendien hadden ze ook weer een goede serie neergezet. Als tegenstander weet je dat het erbij hoort in aanloop naar zo'n wedstrijd en dat ze het ook vaak waar hebben gemaakt.

"Maar voor ons gold net zo goed dat we op basis van ons seizoen en als nummer 1 met vertrouwen afreisden. Uiteindelijk wordt het op het veld beslist en trokken wij met 2-3 aan het langste eind. Maar goed, de halve finale van de beker is weer een ander verhaal. Wederom een fantastische pot om te spelen. We gaan weer zien hoe de verhoudingen op het veld zijn."

Toen Arne Slot trainer van AZ was, besteedde hij voor Ajax-uit ooit een deel van zijn wedstrijdbespreking aan voormalig wielertopper Lance Armstrong. De Amerikaan verscheen vaak breeduit lachend in beeld als hij zich helemaal niet zo goed en sterk voelde in de Tour de France. Om uit te stralen alles onder controle te hebben. En in zijn US Postal-shirt knalde hij dan hard omhoog aan het begin van een beklimming. Om te laten lijken dat hij goed was en de concurrentie de hoop op succes te ontnemen. Of Ajax ook die tactiek hanteert, wil Idrissi niet zeggen. "Die wedstrijd wonnen we met AZ met 0-2 in Amsterdam. Wat ik bedoel te zeggen, is dat het uiteindelijk altijd op het veld wordt beslist."

De laatste maanden maakt hij indruk bij Feyenoord, dat hem voor een seizoen heeft gehuurd van Sevilla. Idrissi is een belangrijke pion geworden. De speler die uit de eigen jeugdopleiding kwam maar mocht vertrekken naar FC Groningen, is nu een basisspeler in De Kuip. Willem van Hanegem zei toen al dat Feyenoord een fout maakte en de linkerspits had moeten houden.

"Ik waardeer het heel erg dat iemand als Willem van Hanegem dat schreef", zegt Idrissi. "Hij vond dat ik goed genoeg was voor het eerste van Feyenoord, maar zelf vond ik dat niet. Misschien als ik een jaartje had kunnen rijpen in het tweede elftal, maar dat team bestond niet bij Feyenoord. Bij andere clubs was dat anders geregeld. Ik moest echt nog stappen zetten. Dat lukte in Groningen en later bij AZ. Ja, ook met Slot."

Denk je dan weleens: was ik Arne Slot maar tegengekomen toen ik vijftien jaar was?

Idrissi: "Nee hoor, je leert van iedereen wel wat."

Waar staat Slot als je kijkt naar de trainers die je hebt gehad?

"Voor mij is hij de beste."

Terwijl je ook Erik ten Hag, de Spanjaard Julen Lopetegui en de Fransman Hervé Renard hebt gehad.

"Maar Slot was de beste. Of hij de Europese top haalt, moet nog blijken. Maar ik zou hem wel durven aan te bevelen bij clubs. Hij kan spelers ontwikkelen en teams leuk voetbal laten spelen. AZ eindigde onder hem in het door corona afgebroken seizoen ook gewoon gedeeld eerste met Ajax. Vorig jaar stond Feyenoord in de finale van de Conference League. En dit nieuwe Feyenoord doet in april nog op drie fronten mee."

Langer in De Kuip?

Hoe ziet jouw toekomst er straks uit?

"Ik sta na de zomer nog twee seizoenen onder contract bij Sevilla. In principe ga ik dan ook gewoon weer terug naar die club. Het is moeilijk om nu al vooruit te kijken. Eerst moeten we nog zeven mooie competitiewedstrijden spelen, nu staan we voor de halve finale van de beker en in de Europa League zitten we bij de laatste acht. Geloof me, nadenken over volgend seizoen is wat mij betreft nog heel erg ver weg. De resultaten de komende weken hebben daar ook invloed op. Als je een scout bent van een grote club, dan wil je toch een speler van de kampioen van Nederland halen? En Feyenoord zelf zal ook meer mogelijkheden krijgen op financieel gebied als we prijzen winnen. Ik heb het ontzettend naar mijn zin hier, maar ik heb eigenlijk nog nooit nagedacht over langer in De Kuip voetballen."

Is het nog een gevaar dat iedereen de schaal al aan jullie heeft toebedeeld?