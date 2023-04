Groenetuinbezitters zijn gezonder, laat onderzoek zien

Wie meer groen in de tuin heeft, loopt minder kans op chronische kwalen dan de buurman met een tegeltuin.

Mensen met meer dan 50 vierkante meter groen bij hun huis hebben ruim 10 procent minder last van hartziekten. Onder bezitters van een groene tuin was ook het percentage beroerten of hersenbloedingen 15 procent lager. Dat schrijven onderzoekers van Wageningen Environmental Research en van het Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg (Nivel) in een rapport dat zij woensdag presenteren.

De onderzoekers koppelden gedetailleerde luchtfoto's van 800.000 tuinen uit een beperkt aantal gemeenten met - geanonimiseerde - patiëntendossiers van huisartsenpraktijken. Besmettelijke darmziekten kwamen zelfs 20 procent minder vaak voor onder bezitters van een grote groene tuin, volgens de statistieken van de huisartsen. Maar ook de diagnose ADHD is bij deze mensen minder vaak gesteld.

Sociaal-economische klasse

Het onderzoek was een initiatief van de Stichting Steenbreek, die ijvert voor het vergroenen van tuinen. Steenbreek presenteert de resultaten woensdag tijdens een kennismiddag over de zegeningen van groene tuinen. De onderzoekers geven aan dat ze zien dat gezondheid en een groene tuin hand in hand gaat, een oorzakelijk verband kunnen ze niet aantonen. Er is bovendien niet gekeken of mensen met een groene tuin bijvoorbeeld ook gezonder eten of meer bewegen.

Gezondheid hangt ook meetbaar samen met sociaal-economische klasse: hoe hoger die klasse, hoe gezonder de mensen. Dit tuinonderzoek kon uitsluiten dat mensen met een grotere tuin nu eenmaal rijker zijn en daardoor ook gezonder, zo licht hoofdonderzoeker Sjerp de Vries van Wageningen Environmental Research toe.

"Door het grote aantal tuinen in het onderzoek, konden we statistisch corrigeren voor sociaal-economische klasse. Anders gezegd: ook bij een gelijk inkomen zien we nog steeds een verband tussen de hoeveelheid groen in de tuin en het aantal kwalen in de dossiers van de huisarts."

De Vries benadrukt dat dit de eerste keer is dat objectieve gegevens over de grootte van tuinen gekoppeld zijn aan gegevens over de gezondheid. Eerdere onderzoeken maakten gebruik van minder harde, subjectieve data, bijvoorbeeld op basis van vragenlijsten.

Een derde van de oppervlakte van Nederlandse tuinen is groen

De stichting Steenbreek benadrukt al jaren de waarde van groene tuinen voor de biodiversiteit en het klimaat. Alle Nederlandse tuinen samen hebben een oppervlak dat ongeveer gelijk is aan het halve IJsselmeer. Als al die tuinen groen zouden zijn, is dat een aanzienlijk stuk natuur. Nu is volgens metingen van Wageningen University & Research maar een derde van het oppervlak in Nederlandse tuinen groen.

Groene tuinen laten ook het regenwater, dat door de klimaatverandering steeds vaker in de vorm van zomerse stortbuien naar beneden komt, beter de bodem in lopen in plaats van in het dan toch al overbelaste riool. Ook nemen groene tuinen de extra warmte van het veranderende klimaat beter op. In een sterk versteende stad loopt de temperatuur 's zomers veel sneller op dan in een stad met meer groen.

Bij die voordelen voor biodiversiteit en klimaat, telt Steenbreek nu dus ook de voordelen voor de gezondheid op. Met dit onderzoek in de hand, waarschuwt de stichting voor het steeds verder volbouwen van steden. En ze gaan nog wel een paar stappen verder: "Als steeds meer mensen het met steeds minder privé groen moeten doen, zal dat de kosten voor de gezondheidszorg negatief beïnvloeden", denkt directeur Roel van Dijk van Steenbreek.

Ook een negatief verband werd gevonden

De onderzoekers keken ook naar eventuele verbanden tussen het huisartsenbezoek en de hoeveelheid groen in de wijdere omgeving. Waar eerdere onderzoeken lieten zien dat groen in de omgeving sowieso gezond is, konden de tuinonderzoekers dat verband niet aantonen.

Sterker nog: soms zagen ze zelfs een negatief verband tussen groen in de omgeving en de gezondheid van de bewoners. Waar dat negatieve verband vandaan komt kunnen zij niet verklaren. Sowieso wagen zij zich niet aan een biologische verklaring waarom een groene tuin nou precies darminfecties, hartkwalen of beroertes zouden voorkomen. Daarvoor is echt meer onderzoek nodig.