Worden watersnoodhuizen Halsteren en Klundert rijksmonument?

Vijftien watersnoodwoningen in Halsteren en Klundert worden vermoedelijk dit jaar aangewezen als rijksmonument.

Dat verwacht Tom van Eekelen van erfgoedvereniging Heemschut Brabant nu staatssecretaris Gunay Uslu (cultuur) aankondigt dit jaar een besluit te nemen over welke watersnoodhuizen een beschermde status krijgen.

Die status houdt in dat er aan de buitenkant vrijwel niks verspijkerd mag worden en dat ze voortaan in aanmerking komen voor een onderhoudssubsidie. Het gaat om prefabwoningen die bevriende landen in 1953 schonken om Nederlanders te helpen die door de Watersnoodramp dakloos waren geworden.

Ruim 850 houten prefabhuizen

Uslu baseert zich bij haar keuze op de inventarisatie die de provincies Zeeland en Zuid-Holland en Heemschut Brabant gemaakt hebben in aanloop naar de zeventigjarige herdenking van de Watersnoodramp afgelopen februari. Noorwegen, Zweden, Denemarken, Finland en Oostenrijk schonken in 1953 zo'n 850 houten bouwpakket-woningen die in een paar maanden in elkaar gezet konden worden. Van die woningen zijn er nu nog zo'n 680 over, de rest werd gesloopt.

Heemschut Brabant blij

Erfgoedvereniging Heemschut, die de woningen voor de provincie Brabant inventariseerde, is blij met het onderzoek van de staatssecretaris en droeg zelf de twee West-Brabantse 'ensembles' voor aan de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. "De cultuurhistorische waarde van de watersnoodwoningen is groot. Ze zijn het beslist waard te behouden", zegt Tom van Eekelen van Heemschut. "Ter nagedachtenis van de ramp en de landen die de woningen geschonken hebben. Dat mogen we niet vergeten."

Vrijwilligers van Heemschut bezochten de afgelopen jaren alle pakweg 140 geschenkwoningen in West-Brabant en noteerden nauwgezet de kenmerken en staat van onderhoud. Doel: zoveel mogelijk huizen op monumentenlijsten krijgen zodat ze worden beschermd tegen sloop. "Dat het nu ook opgepakt is door het Rijk stemt ons tevreden."

In de Zweedsestraat in Halsteren staan drie keer twee geschenkwoningen. Eigenaar woningcorporatie Stadlander heeft ze afzonderlijk in de verkoop gezet. De verwachting is dat de groep wordt aangewezen als rijksmonument. Foto: Peter Braakmann/Pix4Profs

Zes in Halsteren, negen in Klundert

In Halsteren worden de zes woningen in de Zweedsestraat waarschijnlijk rijksmonument, in Klundert negen woningen aan het Noorseplein. Er staan nog vele tientallen andere geschenkwoningen in West-Brabant, maar die zijn veelal niet meer in originele staat.

"In Nieuw-Vossemeer staan er bijvoorbeeld een hoop", zegt Van Eekelen. "Maar daar is veel aan verrommeld en die groepjes zien er niet meer uit als samenhangend ensemble. Die samenhang en een duidelijke uitstraling als geschenkwoning, dat zijn belangrijke voorwaarden om als rijksmonument te worden aangewezen."

Onderhoudskosten terugvragen

In totaal zullen enkele tientallen watersnoodwoningen rijksmonument worden, de meeste gave exemplaren staan in de provincie Zeeland. Particuliere eigenaren van een rijksmonument kunnen voor onderhoud aan de woning, achteraf tot maximaal 38 procent van de kosten terugvragen aan het rijk.

Cijfers Geschenkwoningen

- Zuid-Holland: 179

- Zeeland: 361

- Noord-Brabant: 142

- Totaal bestaand: 682

- Afgebroken: 167

Per gemeente:

- Tholen: 28 (St. Annaland en Oud-Vossemeer)

- Bergen op Zoom: 6 (Halsteren)

- Steenbergen: 25 (Nieuw-Vossemeer)

- Geertruidenberg: 12 (Raamsdonk en Raamsdonksveer)

- Drimmelen: 24 (Terheijden, Lage Zwaluwe, Hooge Zwaluwe)

- Moerdijk: 63 (Klundert, Willemstad, Fijnaart, Zevenbergschenhoek, Moerdijk)

De gemeenten Drimmelen, Moerdijk en Geertruidenberg hebben 33 geschenkwoningen als gemeentelijk monument aangewezen en dat betekent dat sloop niet zomaar kan.

Bron: Erfgoedvereniging Heemschut

Gerard van Vugt woont vanaf zijn geboorte in dit watersnoodhuis aan de Lageweg in Terheijden. Foto: Jan Stads/Pix4Profs

Rijksdienst Cultureel Erfgoed

De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed adviseert de staatssecretaris over de voordracht van onder meer Heemschut Brabant. Volgens woordvoerder Dolf Muller is de dienst 'terughoudend' met het toevoegen van rijksmonumenten. "Er zijn nu in Nederland 63.000 rijksmonumenten. Mondjesmaat komen er nog nieuwe bij, alleen binnen een bepaald programma. Denk bijvoorbeeld aan de Wederopbouw, dat is de periode van 1945 tot 1965. Uit die periode hebben we 200 gebouwen toegevoegd."