Laat je nabestaanden goed achter, regel deze zaken op tijd

Lidmaatschappen, een hypotheek en een spaarrekening. Hoe kun je je voorbereiden op een goede afwikkeling van jouw financiële zaken? En wie krijgt wat als jij er niet meer bent? Een checklist om het voor je nabestaanden makkelijker te maken.

1. Stel een testament op

In het testament staat wie wat krijgt na jouw overlijden. Er is geen bepaalde leeftijd of een geschikt moment om een testament op te laten stellen, zegt financieel planner Iris Brik. Ze is gespecialiseerd in het afwikkelen van erfenissen en auteur van Wacht maar tot ik dood ben. Heb je een koophuis, beschik je over vermogen of zijn er binnen de familie gecompliceerde relaties, stel dan altijd een testament op. "Ongeacht je leeftijd. Dat voorkomt een hoop ellende."

Echtgenoten betalen erfbelasting als zij meer ontvangen dan 723.526 euro. Voor (klein)kinderen is die vrijstelling slechts 22.918 euro. Als je geen testament hebt, geldt het wettelijk erfrecht. Daarin staat dat kinderen en de echtgenoot recht hebben op een gelijk deel. Daardoor kan de erfbelasting flink oplopen. "In het testament kun je bijvoorbeeld zetten dat je partner alles erft. Dan kan hij of zij bij leven schenken aan de kinderen." Een ouder mag eenmalig 28.947 euro schenken en jaarlijks 6.035 euro, zonder dat daar belasting over wordt geheven.

In het testament kun je ook een executeur benoemen. Die is vervolgens verantwoordelijk voor het regelen van de uitvaart, het afwikkelen van de financiën en het verdelen van de erfenis. "Dat kunnen ook drie verschillende mensen zijn", zegt Brik. Het is ook mogelijk een bewindvoerder te benoemen die de erfenis beheert tot de erfgenaam een bepaalde leeftijd heeft bereikt. Via het Centraal Testamentenregister kun je als nabestaande opzoeken of iemand een testament heeft.

2. Stel een codicil op

Een codicil is een - handgeschreven - document waarin je schrijft hoe je je begrafenis geregeld wilt hebben en aan wie je je inboedel wilt achterlaten. Een codicil moet ondertekend én voorzien zijn van een datum. "Je wensen over de begrafenis en aan wie je je sieraden of kleding na wil laten, kan veranderen", zegt Brik. Een codicil voorkomt dat je steeds je testament moet aanpassen, dat is kostbaar - ongeveer 450 euro - en ingewikkeld. Het herschrijven van een codicil kun je zelf doen en is veel minder ingrijpend. "Benoem daarom geen zaken in je testament die je ook in een codicil kunt opschrijven."



3. Betaal je eigen uitvaart

Een uitvaart kost gemiddeld tussen de 7500 en 15.000 euro, weet Brik. Een flinke kostenpost. Met een uitvaartverzekering voorkom je dat nabestaanden dat bedrag zelf moeten ophoesten. "Zelf sparen op een spaarrekening kan natuurlijk ook."

4. Laat nabestaanden goed achter

Als jij overlijdt, kan je partner dan wel rondkomen en in hetzelfde huis blijven wonen? Door een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten krijgt jouw partner een bepaald bedrag ineens of per maand uitgekeerd als jij voortijdig overlijdt. Bijvoorbeeld om de hypotheek te kunnen betalen. Bij het afsluiten van sommige hypotheken is een overlijdensrisicoverzekering verplicht.



Als je pensioen opbouwt bij je werkgever, heeft je partner meestal ook recht op partnerpensioen als jij overlijdt. "Ben je niet getrouwd, meld je dan wel aan als partner bij het pensioenfonds", adviseert Brik. Op mijn pensioenoverzicht.nl kun je vinden hoe hoog het partnerpensioen is. Soms is het mogelijk om het partnerpensioen te verhogen ten koste van het ouderdomspensioen of andersom.

Een hoog partnerpensioen heeft overigens wel weer gevolgen voor de eerder genoemde vrijstelling van de erfbelasting. De vrijstelling die je als partner krijgt op de erfbelasting, wordt namelijk verminderd met de helft van de waarde van de toekomstige uitkering. "De vrijstelling kan zelfs teruglopen tot 187.000 euro", zegt Brik.

5. Stel een financieel overzicht op

Een huurovereenkomst, energiecontract, verzekeringen. Nabestaanden moeten die allemaal opzeggen na je overlijden. Om het hen gemakkelijker te maken is een financieel overzicht handig. "Zet daarin om welke bedragen het gaat, wie de leverancier is, de contactgegevens én de wachtwoorden van accounts", zegt Brik. "Dat maakt duidelijk wie er allemaal op de hoogte moeten worden gebracht na je overlijden."

6. En als je nabestaande bent?

Twijfel je over eventuele schulden, aanvaard een testament dan beneficiair. Dat houdt in dat je de erfenis alleen accepteert als er na aftrek van kosten en schulden nog iets overblijft. Als je de erfenis 'zuiver' aanvaard, word je verantwoordelijk voor de schulden. Beneficiair aanvaarden moet wel worden aangevraagd bij de rechtbank.

Pas wel op dat je door bepaalde handelingen de erfenis niet onbedoeld aanvaardt. Dat betekent dat je bijvoorbeeld niet de auto van je overleden vader al op jouw naam moet zetten voordat je de erfenis beneficiair hebt aanvaard. "Dat wordt gezien als een 'daad van aanvaarding' en zorgt ervoor dat je ook aansprakelijk bent voor de schulden", legt Brik uit.

Bel ook niet als eerste de bank van de overledene. "Die zal alle rekeningen op slot zetten, waardoor het heel lastig wordt om leveranciers te betalen of zaken financieel af te sluiten", zegt Brik. Anders dan noodzakelijke betalingen, waaronder ook de begrafenis, moet je geen handelingen op de rekening verrichten zolang je niet beneficiair hebt aanvaard.

Stel een prioriteitenlijst op, desnoods met een tijdlijn. Niet alles hoeft tegelijk. Vraag bijvoorbeeld eerst een akte van overlijden aan. Meestal doet de uitvaartondernemer dat, maar je kunt het ook zelf doen. Ga dan binnen zes werkdagen na het overlijden van je dierbare naar het gemeenteloket, daarbij heb je een verklaring van overlijden van een arts nodig.

Regel daarna de bankzaken, kijk naar je eigen inkomen, voer wijzigingen door voor de toeslagen, regel de zaken rond het huis (hypotheek, gas, water, elektra) en daarna de zorgverzekering. Closure.nl is een gratis opzegdienst die bij allerlei instanties meldt dat jouw partner is overleden.

Emilie van Karnebeek en Xandra Niehe schreven Het overlijden overleven. Een handboek met tips voor (toekomstige) nabestaanden. De man van Emilie overleed in 2012 de man van Xandra in 2013.

Na het overlijden van je partner komt er heel veel op je af. De financiële zaken regelen, is een van de belangrijkste, maar ook een van de vervelendste opgaven, vinden beiden. Van Karnebeek: "Ik had een hoofd vol watten en alles moest heel snel geregeld worden."

Beiden kwamen daarbij vervelende, confronterende en ingewikkelde situaties tegen. Van Karnebeek en haar drie kinderen waren bijvoorbeeld twee maanden onverzekerd. Nadat de hoofdverzekerde, haar man Jeroen, was overleden, zette de verzekeraar de zorgverzekering stop. De brief daarover belandde tussen tientallen andere brieven in een la. "Ik kreeg zoveel post, brieven met steunbetuigingen, pas maanden later had ik de puf die te openen. Dat we onverzekerd waren, daar schrok ik van."

Niehe ergerde zich aan brieven van de bank waarin haar zoon werd aangesproken als 'wees'. "Hij is geen wees. Ik ben er ook nog." Ze stuurde een boze mail. "Toen kreeg ik een bos bloemen en heeft die bank de communicatie aangepast."

Ook aangifte doen van de erfbelasting - verplicht binnen acht maanden - was stressvol. Niehe benaderde zowel de belastingadviseur als de notaris voor het doen van de aangifte. "Daarna heb ik ze ook met elkaar in contact gebracht." Toch maakten beiden de aangifte op en kreeg ze twee flinke rekeningen opgestuurd. "De een zijn dood is de ander zijn brood blijkbaar."

Van Karnebeek was ondanks hulp van adviseurs maanden bezig met het doen van de aangifte. Haar man had een eigen bedrijf en belangen in andere bedrijven. "Een ingewikkelde erfenis." Na veel stress lukte het haar de aangifte net op tijd in te dienen, maar drie jaar later kreeg ze pas een reactie van de Belastingdienst. "Hoe is het mogelijk dat een weduwe binnen acht maanden deze aangifte moet indienen en dat de overheid drie jaar mag doen over een reactie?"