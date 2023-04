De lucht in het koninkrijk klaart op, na jarenlang geruzie

Er waait een andere wind door het koninkrijk, nu Nederland de autonomie van de eilanden respecteert. Verwijten over neokolonialisme zijn van tafel.

Dit artikel is afkomstig uit Trouw. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Na jaren van conflict heeft Nederland een akkoord bereikt met Curaçao, Sint-Maarten en Aruba over hervormingen in de Cariben. De premiers van de drie eilanden waren dinsdag in Den Haag om zonder gemor en zonder verwijten over neokolonialisme hun handtekening te zetten.

Het tekent de verbeterde verhoudingen binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Staatssecretaris Alexandra van Huffelen spreekt zonder aarzeling over een 'nieuwe start'. Ze zegt, met gevoel voor eufemisme: "We hebben de afgelopen jaren niet altijd juichend met elkaar door de straten gelopen".

Het akkoord tussen Nederland en de Caribische landen is verstrekkend. Curaçao, Sint-Maarten en Aruba committeren zich de komende jaren aan ingrijpende en soms pijnlijke hervormingen, zoals het op orde brengen van de overheidsfinanciën, het verhogen van de pensioenleeftijd naar 66 jaar en het aanpakken van corruptie. Den Haag hamert hier al langere tijd op, omdat het bestuur op de eilanden broos is en de economie te afhankelijk van toerisme. De kans is groot dat de regeringen van Curaçao, Sint-Maarten en Aruba bij nieuwe tegenslag (een natuurramp of een gezondheidscrisis) opnieuw naar Nederland zullen kijken voor financiële steun.

Koloniaal gedrag

De staatssecretaris van koninkrijksrelaties in het vorige kabinet, Raymond Knops, was bereid de eilanden financieel te helpen tijdens de coronacrisis, op voorwaarde dat zij de hervormingen zouden doorvoeren. Hij wilde dat een onafhankelijke instantie hier toezicht op zou houden. De eilanden stonden met de rug tegen de muur en beschuldigden Knops van chantage. Curaçao, Sint-Maarten en Aruba hadden het geld dringend nodig, omdat het toerisme tijdens de pandemie nagenoeg tot stilstand was gekomen.

Daarmee kwamen de toch al slechte verhoudingen tussen Nederland en de West verder op scherp te staan. Politici op de eilanden wezen naar hun autonome status binnen het koninkrijk en verweten Nederland koloniaal gedrag. De parlementen van Curaçao, Sint-Maarten en Aruba weigerden in te stemmen met een onafhankelijke toezichthouder.

Van Huffelen heeft geluisterd naar de bezwaren, vertelt ze. De hervormingen gaan door volgens plan, maar het strenge toezicht erop vervalt. "We gaan uit van onderling vertrouwen." Nederland stelt tot 2027 in totaal 120 miljoen euro beschikbaar om de eilanden te helpen. Mocht er toch een conflict ontstaan, dan zal een 'onafhankelijk bemiddelaar' zich over de kwestie buigen. Voor de eilanden en voor Nederland is deze uitkomst te verdedigen.

Terugbetalen corona-leningen

De premiers vliegen tevreden terug de Atlantische Oceaan over. Evelyn Wever-Croes (Aruba) zegt dat ze 'vreugde en opluchting' voelt. "Dat Nederland onze bezwaren respecteert is cruciaal voor het functioneren van onze rechtsstaat." Silveria Jacobs (Sint-Maarten): "Dit is een overwinning voor het koninkrijk".

Van Huffelen wil niet hardop roepen dat het idee van het vorige kabinet om een onafhankelijk toezichthouder in te stellen een fout was. Wel zegt ze: "Het zijn autonome landen, met premiers die hun eigen koers willen kunnen varen. Dan ligt het heel gevoelig dat een ander land bepaalt wat goed voor ze is."

Voor de eilanden is het wennen dat een Nederlandse bewindspersoon zo begripvol klinkt. Sinds 2010, het jaar waarin Sint-Maarten en Curaçao zelfstandig werden binnen het koninkrijk, lagen de eilanden haast continu overhoop met Nederland vanwege bemoeienis uit Den Haag.