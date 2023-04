Nergens verdienen jongeren zoveel als in dit stadje

De rijkste jongeren van Nederland? Die wonen in Oudewater. Met een gemiddeld inkomen van 33.500 euro verdienen ze ruim dubbel zoveel als hun leeftijdgenoten elders in het land. Bizar? Nee hoor, in de IJsselstad zelf snappen ze wel hoe dat komt. 'Hard werken wordt er hier met de paplepel ingegoten.'

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Een van die hardwerkende jongeren in Oudewater is de twintigjarige Kick van Zuijlen. Terwijl hij nog bezig was met zijn bbl-opleiding tot fietsenmaker, timmerde hij al aan de weg met zijn eigen bedrijfje KvZ Fietsservice, dat bij zijn ouders aan huis zit.

"Nu ik klaar ben met school, werk ik 32 uur per week voor een baas, bij van Ekeris tweewielers in IJsselstein. Op de maandag, in het weekend en in de avonduurtjes ben ik vrij. Dan probeer ik zoveel mogelijk voor mezelf te werken", vertelt Van Zuijlen. "Of het druk is? Ja soms wel, maar ik vind het leuk om met m'n handen te werken. Soms ben ik 's avonds van zeven tot twaalf uur bezig, maar regelmatig ben ik ook al om negen uur klaar hoor."

'Iedereen werkt'

Van Zuijlen komt dus goed aan zijn uurtjes. "Maar eigenlijk geldt dat voor alle jongeren van mijn leeftijd in Oudewater. Zowel in mijn vriendengroep als in mijn voetbalteam werkt iedereen veel", ziet de fietsenmaker. "De uitkomst van dit onderzoek verbaast me eerlijk gezegd ook niet zo. Als ik uitga, kom ik weleens mensen uit andere plaatsen tegen. Die studeren allemaal, terwijl in Oudewater iedereen werkt. En de jongeren uit Oudewater die wel studeren, steken meestal ook veel tijd in hun bijbaan."

Het resulteert erin dat Oudewaternaren tussen de 18 en de 25 jaar ruim boven het landelijk gemiddelde zitten in hun verdiensten. Het CBS laat weten dat het gemiddelde inkomen in 2021 landelijk 16.400 euro bedroeg. De jongeren in Oudewater weten dat ruim te verdubbelen.



De verklaring is volgens het statistiekbureau vooral dat 18 tot 25-jarigen uit kleinere (plattelands)gemeenten vaak al op jonge leeftijd aan het werk gaan. Daardoor hebben zij qua inkomen een voorsprong op hun leeftijdgenoten die door hun studie niet fulltime werken. Neem studentenstad Wageningen. Daar is het gemiddelde inkomen van de jongeren slechts rond de 8400 euro per jaar.

Minimumloon

Ivo ten Hagen, wethouder in Oudewater en verantwoordelijk voor de portefeuilles economie en jeugd, kan de redenering van het CBS onderschrijven. "Veel jongeren gaan hier vroeg fulltime aan het werk. Dan verdien je natuurlijk al gauw het wettelijk minimumloon van 1934 euro per maand."

Foto ter illustratie. Foto: Getty Images

Ten Hagen laat weten dat het hoge loon van jongeren in Oudewater goed past bij de industrie in de stad. "De provincie Utrecht valt qua economie grofweg te verdelen in twee gebieden. In het oostelijke gedeelte bevindt zich vooral de denkindustrie, waar mensen vaak langer voor moeten studeren. In Woerden, De Ronde Venen, Lopik, Montfoort en Oudewater zie je meer maakindustrie. In het daarbij horende praktische werk kunnen mensen vaak op jongere leeftijd aan de slag."

Vakkenvullen

Dat de Oudewaterse 18- tot 25-jarigen goed verdienen, komt niet alleen door het werk dat ze doen op die leeftijd. "Het begint al eerder", zegt Van Zuijlen. "Zo begon ik zelf bijvoorbeeld op mijn 15de als vakkenvuller bij de Jumbo. Dat werd vanuit huis gestimuleerd. 'Ga lekker werken!', zeiden mijn ouders. En als iedereen om je heen hard werkt, dan doe jij dat natuurlijk ook."

Dat wordt ook gezien bij de Jumbo in Oudewater. "Bij ons mogen jongeren al beginnen met werken op de zaterdag als ze pas dertien jaar zijn. Over een hele dag hebben we vaak tien tot twaalf krachten van die leeftijd rondlopen. En dat is wat mij betreft een goede zaak. Het is belangrijk dat de jeugd al vroeg de waarde van geld meekrijgt", vindt bedrijfsleider Wendy Lourens.

Toekomst