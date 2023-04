Pianist Kissin (51): 'Veel Russen zijn zombies geworden'

Kun je Russische muziek spelen nu het land een gruwelijke oorlog uitvecht tegen Oekraïne? De wereldberoemde pianist Jevgeni Kissin wil dit jaar Rachmaninov eren, naar aanleiding van diens 150ste geboortedag. Maar hij worstelt met het door en door Russische karakter van zijn muziek.

In donker pak, de dikke bos haar achterover gekamd, ontvangt Jevgeni Kissin (51) zijn bezoek op de bovenste etage van het Amsterdamse Okura-hotel. Het wat wereldvreemde wonderkind van de jaren tachtig, dat iedereen versteld deed staan met zijn uitvoering van de pianoconcerten van Chopin, is inmiddels een politiek betrokken vijftiger geworden. Hij is uitgesproken anti-Poetin en overtuigd bezitter van de Israëlische nationaliteit. In 1991 vluchtte hij van de Sovjet-Unie naar de Verenigde Staten, vanwege het toenemende antisemitisme.

Ondanks de breuk met zijn moederland speelt de wereldster dit jaar op vele concertpodia werk van de oer-Russische Sergej Rachmaninov (1873-1943), ter ere van diens 150ste geboortejaar. Kissin worstelde met het idee, geeft hij toe. "Rachmaninovs muziek doet me altijd denken aan Rusland. Neem het Derde pianoconcert, dat staat in d-klein. Die toonsoort roept bij mij de kleur wit op. Dat associeer ik met sneeuw. Bij het begin van dat pianoconcert denk ik vanzelf aan de Russische winter, aan reizen over het Russische platteland. Ik zie een lange weg tussen de bomen, met overal sneeuw. Een onbewuste herinnering aan vroeger."

Sergej Rachmaninov, de componist die op 1 april 150 jaar geleden werd geboren, was een van de belangrijkste componisten van het Rusland van zijn tijd. Een fenomenaal pianist en dirigent bovendien. Een groot deel van zijn oeuvre ademt melancholie en nostalgie.

Al door zijn tijdgenoten werd zijn muziek typisch Russisch genoemd. De één hoorde er het Russisch-orthodoxe klokgelui in dat je in elk Russisch dorpje kunt horen, de ander de overweldigende ruimte van de Russische natuur. Feit is dat Rachmaninov veel gebruikmaakte van folkloristische en kerkelijke motieven.

Rachmaninov ontvluchtte zijn land na de Russische Revolutie van 1917. Zijn landgoed Ivanovka werd door rebellen platgebrand. Hij vertrok naar de Verenigde Staten, maar altijd bleef de heimwee naar Rusland, en vooral naar zijn geliefde Ivanovka, hem kwellen. Want in zijn hart voelde hij zich door en door Russisch.

Kissin: "Hij noemde zichzelf een Russische componist. Logisch, hij groeide er op, het land vormde zijn karakter en inzichten. Hij zei zelf: 'Aangezien mijn muziek uit mijn hart komt, is het Russische muziek'. Je hoort die Russische invloeden terug in zijn liederen en in zijn pianomuziek. Het eerste thema van zijn Derde pianoconcert is een oude Russisch-orthodoxe kerkmelodie."

Voelt u zich verwant met die andere banneling uit Rusland?

"Nee. absoluut niet", antwoordt Kissin heftig. "Rachmaninov was een etnische Rus, ik ben een Jood. Als Jood behoor ik tot de meeste gehate bevolkingsgroep van Rusland."

Kissin zal het Derde pianoconcert dit jaar vaak spelen. Zo wil hij Rachmaninovs 150ste geboortejaar luister bijzetten. Voor een pianist een logische keuze, maar Kissin zit er ook mee in zijn maag, want hij voelt zich enorm betrokken bij de strijd van Oekraïne tegen de Russen. Twee dagen na de Russische inval sprak hij zich via sociale media voor Oekraïne uit, als onderdeel van een actie van Musicians around the Globe: #StandWithUkraine.

Heeft u dan wel zin om die typisch Russische muziek van Rachmaninov te spelen?

"Ik vind het lastig, want sinds de oorlog, met al zijn gruwelijkheden, geniet ik niet meer zoveel van muziek met een sterk Russisch karakter. Ik heb het niet over Prokofjev of Sjostakovitsj - daar heb ik geen moeite mee - maar van Rachmaninov houd ik niet meer zoveel als eerst. Afgelopen jaar begon ik het Derde pianoconcert voor te bereiden. Ik voelde me er vreemd ongemakkelijk bij, juist doordat ik het zo met Rusland identificeer."

Toch speelt u het. Hoe lost u dat op?

"Ik besloot de muziek anders te benaderen. Het eerste deel van het pianoconcert is erg dramatisch en tragisch. Ik bedacht: wat er nu gebeurt, de oorlog in Oekraïne, dat is een tragedie. Voor Oekraïne in de eerste plaats, maar in essentie ook voor Rusland zelf. De geschiedenis van Rusland is feitelijk altijd tragisch geweest. Ik herinner me een uitspraak van Poesjkin, nadat hij Gogols roman Dode Zielen had gelezen. Poesjkin riep toen uit: 'Mijn God, wat is Rusland ongelukkig.' Ik besloot dat mijn spel dáárover moest gaan."

"Het tweede deel van het concert is oriëntaals van sfeer. Dat is makkelijker voor me, maar de finale heeft een uitgesproken Russische militaire klank. Het stuk eindigt in een triomf. Normaal gesproken zou het klinken als een Russische overwinning. Nu stel ik me daarbij voor dat er in Rusland een opstand tegen Poetin komt. Ik weet dat die kans klein is - er zijn maar weinig mensen die zich durven verzetten - maar zo is het voor mij mogelijk om het stuk te spelen."

"Totdat deze vervloekte oorlog begon, had ik nog enige hoop op een goede ontwikkeling van Rusland. Ik herinner me een concert in 2017, dat ik gaf ter herinnering aan vermoorde journalisten. De Anna Politkovskaja award (vernoemd naar de Russische journalist en activist die in 2006 werd vermoord, red.) werd daar uitgereikt. Ik speelde met achter mij een poster met daarop in bloedrode letters: Who's next? Dat was de eerste keer dat ik mij al spelend voorstelde dat het regime omver werd geworpen. Ik weet nog dat ik reële hoop op verzet tegen Poetin had. Maar nu zijn veel Russen door de propagandamachine platgewalst, zombies geworden."

En toch blijft u hoop houden als u speelt?

"Ondanks alles lees ik elke dag over mensen die worden gearresteerd omdat ze zich uitspreken tegen de oorlog. Het zijn er maar weinig, maar ze zijn er. Ik heb contact met sommigen van hen. Ik ben een realist, ik geloof niet in wonderen, maar je weet het nooit. De Eerste Wereldoorlog maakte een einde aan het tsaristische regime. Vier maanden daarvoor had niemand gedacht dat dit zou gebeuren. Daarom stel ik me elke keer als ik het Derde pianoconcert speel voor dat een militante geest in het land opstaat tegen Poetin. Het geeft me geen hoop, maar zo is het wel mogelijk om deze muziek te spelen."

Wat moet het Westen met Russische musici als dirigent Theodor Currentzis, die zich niet hardop uitspreekt tegen Poetins regime en de oorlog?

"Currentzis zit niet in dezelfde categorie als dirigent Valeri Gergjev, die ter ere van Poetin speelt. Maar hij heeft zich niet uitgesproken tegen de oorlog. Daarom heeft Poetin hem nog geen restricties opgelegd. Zijn positie is lastig. Want wie zich uitspreekt tegen de oorlog neemt persoonlijke risico's. En zoals Tsjechov zei: 'Niemand heeft het recht heldendom of zelfopoffering van een ander te vragen.'"

In het Westen gaan sinds de oorlog stemmen op om helemaal geen Russische muziek meer te spelen. Is dat geen betere oplossing?

"Het probleem is dat Poetin en zijn propagandisten zich de Russische muziek toeëigenen, net zoals Hitler dat deed met de grote Duitse cultuur. Daarom is het belangrijk dat het Westen de hardste sancties tegen het regime opstelt, maar óók Rachmaninovs geboortejaar viert. Zodat het Russische volk ondanks alle censuur en restricties deze duidelijke boodschap hoort: we vechten tegen de Russen in de Oekraïense oorlog, maar niet tegen de Russische cultuur die we juist hoog waarderen."