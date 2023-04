Kim is boegbeeld in strijd tegen misbruik in danssector

Dansen domineert nog steeds het leven van Kim Koumans uit Oosterhout, maar op een heel andere manier dan de twintig jaar die ze tot de top van Nederland behoorde. Nu vecht ze voor een gezonde en veilige sector, zonder misstanden en seksueel misbruik. Het einde van haar strijd nadert.

Koumans krijgt het van velen te horen. Hoe onmenselijk het is in hoeverre ze zichzelf opoffert om te komen waar ze nu is. Of beter gezegd: waar het dansdossier nu is. De Brabantse was degene die twee jaar geleden opstond om de misstanden in haar vak aan te kaarten. Sindsdien is ze het landelijke boegbeeld van de strijd en is niets meer hetzelfde.

Honderden slachtoffers

Over enkele weken worden de resultaten van het landelijke onderzoek gepresenteerd. Daarin wordt aangetoond dat het systematisch niet goed gaat, vooral bij stijldansen en ballet zijn misstanden aan de orde van de dag. Volgens de honderden reacties van slachtoffers komt het door trainers, leraren en choreografen die kleineren, intimideren en uitbuiten. Er zijn dansers die moeten doortrainen ondanks blessures en bij wie eetstoornissen worden aangepraat.

Ook is sprake van onzedelijke betasting en seksueel misbruik. Vooral bij meisjes en vrouwen, maar ook jongens en mannen zijn slachtoffer. "Voor hen is weinig aandacht."

Continu op de vlucht

Koumans was meer dan twintig jaar op hoog niveau actief. Als eerste en als een van de weinige dansers deed de Brabantse publiekelijk haar verhaal. Dat begon toen ze als vierjarige in de voetsporen van haar moeder trad en op ballet ging. Ze had talent, kreeg een uitnodiging voor de Nationale Balletacademie, maar wees die af. Het werd stijldansen. Op haar twaalfde koos ze definitief voor de latin dansvorm, waar ze vrijwel direct op hoog niveau actief was. "Het was nooit onschuldig. Hoe meer trainingsuren je maakt, hoe meer tijd je doorbrengt in een giftige cultuur."



De danseres was continu op de vlucht. Eerst voor de moeilijke thuissituatie in het Brabantse Oosterhout, maar daarna voor misstanden en het seksueel misbruik waar ze in de danswereld mee te maken kreeg. Ze werd door trainers - mannen én vrouwen - hard aangepakt, uitgescholden, geïntimideerd, onzedelijk betast en misbruikt. Op een bepaald moment woog Koumans nog maar 44 kilo.



De klokkenluider wil geen slachtoffer worden genoemd, omdat mensen dat vaak refereren aan zwakte. Getroffene vindt ze beter passen. "Slachtoffers krijgen vaak een minderwaardige positie. In de politiek bijvoorbeeld. Als ik in Den Haag ben, moet ik altijd eerst vechten om een gelijkwaardige positie te krijgen. Daarna volgt pas de echte strijd."

Danseres Kim Koumans was degene die twee jaar geleden opstond om de misstanden in haar vak aan te kaarten. Foto: Marlies Wessels

Machtsposities

Het leven van Koumans staat op dit moment volledig in het teken van haar doel om de danssector weer veilig en gezond te maken. De bezoeken aan ministeries, gesprekken met onderzoekers en het vele contact met lotgenoten is meer dan een dagtaak. "Het kost zoveel tijd en energie. Ik had verwacht allang klaar te zijn. Maar als ik dit niet doe, doet niemand het. Ook de politiek niet."

Waarom zij wél de barricade opgaat? Omdat het maar doorgaat, zegt ze. "De sector is oud en geïsoleerd. Mensen blijven tot hun dood actief. Zaken gaan van generatie op generatie en het is onderdeel van het systeem. Mensen die elkaar de hand boven het hoofd houden, en die nu in een machtspositie zitten maar daarvoor vaak hetzelfde hebben meegemaakt of gezien als wat zij nu bij dansers doen."

Toen Koumans zelf nog in die situatie zat, kon ze de werkelijkheid ontvluchten door muziek. "Ik genoot van de momenten die ik alleen in de zaal was, de muziek toeliet aan mijn beleveniswereld en mijn gevoel vertaalde op het ritme. Ik mis het dansen niet, nooit gedaan ook. Maar die momenten mis ik weleens." Latin was haar lust en haar leven. De muziek, techniek en het ritme; het lag haar helemaal. Nu kan de Brabantse er niet meer naar luisteren door alles wat er is gebeurd.

Een therapeut begeleidt haar om van de trauma's af te komen. Tegelijkertijd is het haar steun en toeverlaat in deze strijd. Ze heeft veel te verwerken. "In september was ik de wanhoop nabij. Ik streed al anderhalf jaar en wederom werden toezeggingen vanuit Den Haag niet nagekomen. Tegelijkertijd ging het maandenlang alleen maar over The Voice, terwijl de aandacht voor het dansdossier steeds wegzakte. Toen was de frustratie en teleurstelling zó overheersend. Er lopen aangiftes en er komen rechtszaken aan, er zijn kinderen bij betrokken geweest! Misschien nu nog steeds wel."

Toezichthouder

Voor Koumans is de oplossing niet moeilijk. Ze pleit voor een onafhankelijke toezichthouder voor de gehele danssector. Apart van de sport en dus niet in de vorm van een onafhankelijke integriteitscentrum voor de gehele sportsector, zoals minister Conny Helder afgelopen week lanceerde. De danstoezichthouder moet onder andere ervoor zorgen dat de veiligheid van dansers wordt gewaarborgd, professionals rechtmatig worden betaald en er een gezonde cultuur heerst op opleidingsinstituten.

Of daarmee voor de danseres de kous af is, weet ze niet. "Ik ben bang dat het voor mij nooit klaar zal zijn. Ik dacht altijd: als het rapport er is, stop ik. Maar als er geen debat komt, ga ik dat toch eisen in Den Haag. Ik zal altijd Kim van het dansdossier blijven. Dit hoort nu bij mijn identiteit."

Koumans te zien in documentaireserie BNNVARA

In aanloop naar het rapport over misstanden en seksueel misbruik in de danswereld, brengt BNNVARA een driedelige documentaireserie 'Dansen voor je leven' uit. Kim Koumans is een van de hoofdrolspelers.

Regisseur Heleen Minderaa brengt (semi)professionele dansers in beeld die slachtoffer zijn geworden van ernstig grensoverschrijdend gedrag in de danssector. Koumans en andere slachtoffers vertellen openhartig over wat zij hebben meegemaakt. Daarmee geven ze een inkijkje in de zeer gesloten danswereld en wordt hun verwerkingsproces en het gevecht voor gerechtigheid gevolgd.

In de eerste aflevering is te zien hoe Koumans teruggaat naar haar basisschool. Daar vertelt ze onder andere over haar moeilijke thuissituatie. Ook ontmoet ze een oude bekende uit de danswereld, Jan Postulart. Tijdens een emotioneel weerzien haalt het tweetal herinneringen op. Postulart; "Buiten de dansvloer zag ik dat jouw ogen altijd heel dof waren, jouw blik was te triest. Nu zie ik vechtlust."

Dansen voor je leven is vanaf donderdag 6 april om 22:20 uur te zien bij BNNVARA op NPO2.