Heeft het zin de laatste tippelzone te sluiten?

Blijft de Nijmeegse tippelzone, de laatste in het land, bestaan? Of gaat ie tóch sluiten? De gemeente worstelt al een tijd met die vraag. Ondertussen gaat het leven aan de rafelrand van de stad gewoon verder.

Sandra* is blij. Eindelijk heeft ze een pasje voor de officiële tippelzone in haar stad en kan ze veilig werken. De 42-jarige Nijmeegse stond jarenlang illegaal net buiten de zone om klanten op te pikken. Hopend dat de mannen die haar meenamen haar niks zouden aandoen.

"Ik heb nu ongeveer een jaar een pasje en er is veel veranderd. Ik heb nu een veilige plek om te werken. Ik kan rusten en wat drinken in de huiskamer die we hier hebben; ik kan bij de hulpverleners terecht met vragen en met collega's praten. Iedereen verdient een veilige werkplek."

Achttien pasjes

Sandra is een van de achttien prostituees die met toestemming werken op de tippelzone aan de Nieuwe Marktstraat in Nijmegen. Ze hebben allemaal een pasje van de gemeente om tussen 20.00 uur en 2.00 uur te mogen tippelen op het terrein dat ligt ingeklemd tussen de achterzijde van het Stedelijk Gymnasium en de fietsbrug.

Van die achttien vrouwen zijn er veertien daadwerkelijk te vinden op de tippelzone. Tien zijn er heel regelmatig, onder wie Sandra. "Ik werk er vijf dagen in de week." Voor Sandra is het sekswerk een aanvulling op haar parttimebaan in de gezondheidszorg, waarmee ze zichzelf en haar kinderen onderhoudt.

Hun klanten mogen de vrouwen oppikken tussen de kruising met de Lange Hezelstraat en het hek dat de Nieuwe Marktstraat in tweeën deelt. Een loods geeft ruimte om de klanten te bedienen. Er is beveiliging en er is een 'huiskamer', een plek waar de vrouwen koffie kunnen drinken en waar een hulpverlener is. Dat gebeurt zeven avonden in de week, het hele jaar door.

Het is een troosteloze plek, maar de prostituees zijn er beter af dan zonder een tippelzone, is het standpunt van een politieke meerderheid in de Nijmeegse gemeenteraad. De meeste vrouwen zijn namelijk niet van plan om te stoppen met het sekswerk. En in de illegaliteit lopen ze veel meer gevaar dan nu het geval is.

Worsteling

Ondertussen worstelt het stadsbestuur met de toekomst van de tippelzone. Al jaren. Maar nu ook weer. Want de gemeenteraad wil de zone openhouden, maar burgemeester en wethouders twijfelen. Doorgaan, hóe dan?

Burgemeester Hubert Bruls: "Er zijn drie zaken waar we rekening mee moeten houden. Eén: Nijmegen is nog de enige stad in het land met een eigen volwaardige tippelzone (Arnhem heeft weliswaar nu nog een tippelzone, maar daar geldt een uitsterfbeleid, BW). Twee: er spelen juridische kwesties. En drie: hoe kan onze zorgaanpak de meest positieve resultaten opleveren?"

Over juridische kwesties gesproken: mogelijk is registratie van vrouwen op de tippelzone in strijd met de privacywetgeving. Ook onderscheid maken tussen vrouwen met en zonder pasje bij het toelaten tot de zone kan juridische problemen geven. Mág dat wel?

Wethouder Grete Visser: "We moeten uiteindelijk wel een keuze maken: de vraag is of en zo ja, hoe we door willen met de tippelzone. Daarover gaan we graag in gesprek met de gemeenteraad."

Lotsverbetering

Visser (D66) zelf wil vooral inzetten op 'lotsverbetering' voor de vrouwen op de tippelzone. Oftewel: ze helpen een beter leven op te bouwen. "Dat bereik je niet het beste door de tippelzone open te houden."

Maar de vrouwen zelf willen die wereld helemaal niet uit. Van de twintig vrouwen die sinds augustus 2021 aan het werk waren op de tippelzone, zijn er drie gestopt met het werk. Twee willen er stoppen; de overige vijftien zijn dat niet van plan, ondanks dat ze daartoe nadrukkelijk worden gestimuleerd en geholpen.

"De vrouwen die ik op de tippelzone spreek, willen dit werk blijven doen", zegt Sandra. "Ik ook. Ik ben eigen baas. Aan de hulpverleners heb ik heel duidelijk gemaakt dat ik niet wil stoppen en dat ik niet wil dat daar opnieuw naar gevraagd wordt."

Harddrugs en sekswerk

Een van de hulpverleners die betrokken is bij de vrouwen, schrijft in een evaluatierapport dat recent voor de gemeente werd opgesteld: 'Ik heb een cliënt die aangeeft dat dit het leven is wat ze wil. Slapen op de dag- en nachtopvang, harddrugs gebruiken en als sekswerker werken.' De vrouw is al een paar keer opgenomen en afgekickt. Oók nuchter wilde ze terug naar deze manier van leven. De hulpverlener: 'Ik moet me hierbij neerleggen.'

Sandra weet dat de meeste vrouwen zwaar verslaafd zijn, maar dat is ze zelf niet. "Ik en een ander zijn de enigen die niet gebruiken."

Nieuwe aanwas

In plaats van een terugloop van vrouwen die op de tippelzone werken, is er zelfs extra aanwas. Sinds augustus 2021 zijn er zeven nieuwe vrouwen gaan tippelen, onder wie Sandra. Nog eens twee willen graag een pasje, maar zijn afgewezen. Zij zijn daarover in een bezwarenprocedure verwikkeld met de gemeente. Ook loopt er een nieuw verzoek van een vrouw die ook toegang wil tot de tippelzone.

Het is een illusie om te denken dat als je de tippelzone dichtgooit, de vrouwen stoppen met dit werk. Dan gaat het onder­gronds en dat heeft heel nare gevolgen

Prostituee Sandra

Een beter leven zien de vrouwen van de tippelzone niet in het sluiten van de tippelzone. Wel op andere gebieden. Ze willen graag een betere plek om te leven en meer hulp. De opstellers van de evaluatie adviseren om speciale opvangplekken voor vrouwen op te zetten - de meeste vrouwen die tippelen slapen nu in een (onveilige) gemengde verslaafdenopvang of zijn dakloos. Ook raden ze aan om de regelgeving aan te passen. Die staat nu in de weg bij behandelingen en het doorstromen naar beschermd wonen.

Sandra: "Het is een illusie om te denken dat als je de tippelzone dichtgooit, de vrouwen stoppen met dit werk. Dan gaat het ondergronds en dat heeft heel nare gevolgen."