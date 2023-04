Jamin kampt met jattende jeugd: 'Met dank aan tiktok'

Ondernemer Willem-Jan Mollemans is ze helemaal zat: stelende jongeren in zijn twee Eindhovense snoepwinkels. Elke week vatten hij en zijn personeel meerdere jeugdige dieven in de kraag. 'Op TikTok wordt het idee verspreid dat stelen makkelijk is.'

De politie in Eindhoven ziet een verband tussen meer stelende tieners en een 'challenge' op socialemediaplatform TikTok. Maar: 'Ook snoep stelen is strafbaar', luidt hun waarschuwing op Facebook. De politie roept jongeren op om zich niet te laten 'verleiden door online video's waarin opgeschept wordt hoe easy iets is'.

Willem-Jan Mollemans kan er over meepraten. De laatste weken heeft de snoepwinkelier de handen vol aan jattende 'klanten'. "Op TikTok wordt het idee verspreid dat stelen makkelijk is", zegt hij. "Alle winkels die kleine dingen verkopen hebben er last van." De franchiser van Jamin heeft in de binnenstad twee snoepzaken: op de Demer en in de Hermanus Boexstraat. In beide vestigingen hangen negen camera's. "We kijken dus gewoon mee", verzekert hij. "Ze lopen naar een hoekje en daar stoppen ze hun buit in een tas of een jas."

Ook deze middag komen na schooltijd weer groepen jongeren een bezoekje brengen aan een van de twee vestigingen van Jamin. Uit de snoepbakken mogen klanten met een tangetje een zakje vullen. Nieuw in de schappen staan de chocolade paashazen van wel 40 centimeter hoog. Alles lijkt goed te gaan.

Het probleem van de snoepdief­stal is zo hardnekkig dat op drukke dagen twee extra medewer­kers een oogje in het zeil houden

Maar bedrijfsleider Ashley Sprenkels ziet ook vaak mensen de winkel uitlopen bij wie ze denkt: "Heeft-ie wel afgerekend?" Door het bekijken van camerabeelden weet ze op wie er gelet moeten worden. Bang is Sprenkels niet om een winkeldief te confronteren. "Ik ren gewoon achter ze aan, want ik kan niet tegen onrechtvaardigheid." Sprenkels sleept met behulp van een collega zoveel mogelijk dieven naar het magazijn. De agressieve reacties neemt ze voor lief.

Dinsdag jatdag

"Als ze jonger zijn dan twaalf, bellen we hun papa en mama om ze te komen halen", laat Mollemans weten. "Maar als ze ouder zijn doen we aangifte en komt de politie ze halen." Een boze moeder liet hem weten dat ze de arrestatie van haar dertienjarige dochter 'belachelijk' vond. "Het wordt steeds gekker", aldus Mollemans.