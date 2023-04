Een moestuintje op mijn balkon, hoe pak ik dat aan?

In een dorp of buitenwijk is het aanleggen van een groentetuin relatief simpel, in de stad is het lastiger. Toch kun je overal groenten kweken, zelfs als je alleen een balkon, dakterras of geveltuintje hebt.

Groenten op je balkon? Geen probleem. Op één ding na: het moet niet te zwaar worden. Gebruik dus potten of bakken van licht kunststof. Maar verder heeft een balkonmoestuin juist voordelen. Je hebt veel minder last van vraatzuchtige slakken, rupsen of luizen. Je bent niet afhankelijk van de grondsoort in je tuin. Als je de potten vult met een mengsel van biologische moestuingrond (daar zit geen kunstmest in) en potgrond op basis van kokosvezel heb je eersteklas grond.

Je kunt planten op een balkon veel intensiever verzorgen: bijvoorbeeld met 'water op maat'. En de meeste balkons zijn behoorlijk beschut. Een dakterras kan wel last hebben van veel wind, maar dat kun je afschermen met een windscherm of bamboehaag aan de noord- en oostkant. Bamboe kan overal tegen.

Ligging

Welke groenten kun je het beste kweken? Dat hangt vooral af van de ligging van je balkon. Ligt het redelijk beschut en op het zuiden of zuidwesten? Dan hebben mediterrane groenten het naar hun zin, zoals aubergines, courgettes, komkommers, paprika's en tomaten of zelfs een vijgenboompje in een pot. Ook bonen en kruiden zoals basilicum, bonenkruid, oregano, rozemarijn, salie en tijm doen het goed op zo'n zuid-balkon: meng wat grof zand door de potaarde. Met een balkon met minder zonuren kun je ook alle kanten op. Kruiden als bieslook, citroenmelisse, peterselie en munt, groenten zoals aardappels, andijvie, rucola en sla maar ook lente-ui, bietjes en snijbiet, paksoi en worteltjes doen het daar prima.

Weinig ruimte? Geen probleem. Zelfs in kleine of ondiepe (hang)bakken kun je prima bietjes, lente-ui, Parijse worteltjes, raapsteeltjes, radijsjes, rucola, snijbiet of allerlei soorten pluksla telen, waar je steeds blaadjes vanaf kunt halen terwijl de krop doorgroeit. Zulke groenten kun je de hele zomer door oogsten en zelfs meerdere keren zaaien. Dat geldt ook voor eenjarige kruiden als basilicum, dille, koriander of peterselie.

Miniversies

Geef ze wel regelmatig water en om de paar weken wat organische mest (dus geen kunstmest), dan houd je je groei erin. Van veel groenten en fruit bestaan miniversies, die zelfs op het kleinste balkon nog vruchten geven. Denk aan 'cocktail-paprika's', kerstomaatjes en snackkomkommertjes, minipompoenen en mini-'patio-fruitbomen' zoals appel- en pruimenbomen.

Grotere bakken en potten geven meer mogelijkheden. Een totaaloppervlakte van 1 vierkante meter kan al aardig wat opbrengen als je het slim aanpakt. Zet liever geen groente als bloemkool, broccoli, rodekool of kropsla. Die nemen veel ruimte in en houden wekenlang of zelfs de hele zomer hun pot bezet. Een volwassen courgetteplant neemt ook bijna een vierkante meter in beslag, maar je kunt er vanaf juni tot de herfst vruchten van plukken. Ook van paprika's, tomaten en komkommers kun je maandenlang oogsten. Je kunt ook strategisch zaaien: bijvoorbeeld in het vroege voorjaar eerst raapsteeltjes en als je die hebt geoogst pluksla, dan bonen en aan het eind van de zomer boerenkool of spruitjes.

Je bespaart ruimte met 'verticaal moestuinieren'. Er zijn speciale kweekzakken te koop, waarin je groentes onder elkaar kunt planten. Simpeler: span gaas langs je muur of de regenpijp bij je geveltuin en laat klimmers als stokbonen, klimkomkommers, klimcourgettes, minipompoenen, erwten en peultjes hun gang gaan.

Plantjes of zaadjes