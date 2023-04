Overbelast strafrechtsysteem leidt steeds vaker tot deals

In de strijd tegen de zwaar overbelaste strafrechtketen gooien Openbaar Ministerie (OM) en advocaten het in rechtszaken steeds vaker op een akkoordje. Het aantal deals, waarbij de verdachte een lagere straf krijgt, neemt dit jaar een enorme vlucht. 'Terwijl wij verzanden in lange procedures, wordt in de haven gewoon de cocaïne uitgeladen.'

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

In steeds meer rechtszaken proberen officieren van justitie en advocaten dit jaar een deal te sluiten. Met name drugszaken, die vaak verzanden in lange procedures, kunnen daarmee sneller worden afgehandeld. Als wisselgeld wordt tegen verdachten een lagere straf geëist dan normaal. De afspraken moeten helpen om de enorme druk in de rechtspraak te verlichten.

Sinds december 2021 werd er in heel Nederland 76 keer een deal gesloten, waarvan twintig in de afgelopen twee maanden. In maart werd een grote drugszaak rond een handlanger van Ridouan Taghi bij de rechtbank in Amsterdam ook afgedaan met een deal: negen jaar cel. "Het fenomeen neemt absoluut een vlucht", zegt Laura Peters van de Rijksuniversiteit Groningen, expert op het gebied van deze zogeheten procesafspraken. "De rechtbanken, het OM, de advocatuur: alles is zó overbelast. Iedereen beseft dat er iets moet gebeuren."

Drugstransport

De eerste deals vonden in december 2021 plaats in de rechtbanken van Limburg en Rotterdam. Advocaat Haroon Raza besloot in de Rotterdamse zaak af te zien van zijn 125 pagina's aan onderzoekswensen en beloofde niet in hoger beroep te gaan. In ruil kreeg zijn cliënt, een Albanese chauffeur die betrokken was bij een drugstransport, vier jaar cel waarvan één jaar voorwaardelijk. Anders was tegen hem vijf jaar cel geëist.



Maar Raza, die nu in een witwaszaak ook op een deal aanstuurt, zag afgelopen jaar ook hoe rechters de afspraken massaal naast zich neerlegden: "Bij de rechtbank in Rotterdam weet je dat de rechters er positief tegenover staan, maar bij veel andere rechtbanken is het een loterij. Dan denkt je cliënt een lagere straf te krijgen en ineens veegt de rechter alles van tafel."



De deals leveren tijdwinst op, waardoor er meer rechtszaken kunnen worden afgehandeld. Dat is het grote voordeel. Ideaal voor drugszaken met duidelijk bewijs. Maar er klinkt ook kritiek: hoe transparant zijn de deals die OM en advocaten achter gesloten deuren sluiten? Tot afgelopen zomer verwezen rechters de deals in de helft van de gevallen naar de prullenbak. Te lage straffen en rechters wilden geen 'stempelmachine' worden voor een deal die was bepaald door advocaten en officieren.

Buiten de lijntjes

Volgens de Rotterdamse rechter Jacco Janssen, betrokken bij de eerste deal in Rotterdam, is die situatie veranderd. In september gaf de Hoge Raad, onder bepaalde voorwaarden, haar zegen. In de afgelopen twee maanden ging er nog maar in twee van de twintig gevallen een streep door de deal. "Rechters trappen nu eenmaal graag op de rem", blikt Janssen terug. "En dat is ook goed. Mij wordt weleens verweten dat ik dat te weinig doe. Ik zeg dan altijd: ik kleur buiten de lijntjes, maar niet buiten het boekje."

Rechter Jacco Janssen was een van de eerste rechters die aanstuurde op een deal tussen officieren en advocaten. Foto: Jan de Groen

Waarom heeft het even geduurd voordat dit op gang kwam?

"Heel eerlijk, ik heb afspraken voorbij zien komen waarvan ik dacht: jongens, denk daar beter over na. Dan rammelde bijvoorbeeld het bewijs in zo'n zaak of waren de straffen echt te hoog of laag. Ja, dan trapt een rechter op de rem. Het was allemaal nog nieuw, niemand had er ervaring mee. Ik denk dat het voor rechters bovendien heel belangrijk was dat de Hoge Raad er in september naar keek en haar zegen gaf."

Waarom bent u voorstander van zulke deals?

"Omdat de verdachte wordt gepakt bij een drugstransport en een half jaar later al zijn straf hoort. Meteen zitten, lik op stuk. Hij komt dus niet tussentijds vrij uit voorarrest, waardoor hij in oude fouten kan vervallen. De grootste winst is dat die zaken meteen worden afgedaan en er geen hoger beroep is. Dus niet dat een rechtbank zich eerst in 24 zittingsdagen over een zaak buigt en dat drie jaar later het hele circus bij het hof opnieuw moet."

Want zo gaat het nu?

"Je ziet vooral bij drugszaken, waar het bewijs bestaat uit ontsleutelde berichten, dat advocaten aansturen op meer onderzoek en het horen van getuigen. Dat is hun goed recht, maar dat betekent dat een zaak langer gaat duren en de verdachten vrij komen uit voorarrest. Daardoor krijgen alle zaken voorrang waarin nog wel mensen vastzitten. Dan volgt er nog hoger beroep. Altijd. Voor je het weet, ben je jaren verder. Tegen die tijd heeft zo'n verdachte mogelijk een nieuwe baan, er is een kind op komst. En dan vinden we een kortere straf passend. Dan denk ik: we kunnen die zaak ook meteen afdoen. Geen hoger beroep en klaar in een half jaar in plaats van vier jaar. Ja, dan krijgt die verdachte iets minder straf. Maar dat vind ik uit te leggen."

Mensen zien alleen die kortere straf en denken: de criminelen worden gematst.

"Dat vind ik te gemakkelijk. Want als zo'n zaak heel lang duurt, kom je op min of meer dezelfde straf uit. Alleen dan vier jaar later. Je moet ook kijken naar het grotere plaatje. De drukte in de rechtbanken, de zaken die jarenlang blijven liggen. Door de tijd die je wint, kun je misschien wel tien zaken behandelen in plaats van acht. En geef je vaker een signaal af aan de samenleving dat misdaad niet loont."

Hoeveel lager vallen de straffen uit?

"Als je kijkt naar andere landen in Europa, want deze deals vinden buiten Nederland overal al plaats, dan is de straf maximaal een derde lager."

Wat krijgt u als rechter mee van die onderhandelingen tussen OM en advocaten?

"Niks, ik ben daar niet bij, ik zie alleen het uiteindelijke resultaat."

Er wordt achter gesloten deuren onderhandelt over waar iemand voor wordt vervolgd en welke straf wordt geëist. Hoe transparant is dat nog?

"Het OM moet altijd al keuzes maken wie het wel of niet vervolgd en waarvoor. En daarover is ook contact met advocaten. Het enige nieuwe is dat er nu ook afspraken worden gemaakt over het bewijs en de straf. 'Hébt-ie het gedaan?' en 'Wat mot-ie hebben?' Maar daar gaan wij als rechter over. We kijken nog steeds naar het bewijs, naar de afspraken, naar de straf die passend is. Ook heel belangrijk: we toetsen of de verdachte de deal begrijpt. Maar deze afspraken zie je vooral in bulkzaken, je kunt ze niet in elke zaak maken."

In welke zaken niet?

"Je kunt niet onderhandelen over de straf bij een moordzaak. Niet omdat het juridisch niet kan, maar omdat de samenleving het niet accepteert. Kijk, wij zijn gekke Henkie niet. We zitten met een verstandige officier, advocaat en rechters. Je voelt met z'n allen wel aan in welke zaak procesafspraken niet werken. Dus bijvoorbeeld in zaken met veel slachtoffers en nabestaanden. Maar wel in zaken zonder directe slachtoffers en waar weinig discussie is over het bewijs. Want als je een dunne zaak hebt, kunnen advocaten en het OM nog zoveel onderhandelen, maar dan gaat er geen rechter in mee."

Het voelt ergens onrechtvaardig dat je over een straf kunt onderhandelen, puur omdat het efficiënter is.

"Efficiëntie is een vies woord in het strafrecht, dat snap ik. De man in de straat zal zeggen: we moeten alle criminaliteit bestrijden. Maar ik vind het goed dat het OM kijkt naar wat je keihard kunt bewijzen bij een verdachte en hup, door naar de volgende boef. Want terwijl wij verzanden in lange procedures, wordt in de haven gewoon de cocaïne uitgeladen."