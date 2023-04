Amerikaanse onderzoekers brachten de eigenschappen van krullend haar systematisch in kaart. De resultaten presenteerden ze deze week op een bijeenkomst van de American Chemical Society.

Dit artikel is afkomstig uit Trouw. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Soms staart een gat in onze kennis je recht in het gezicht. Dat merkte scheikundige Michelle Gaines toen ze naar zichzelf keek en naar haar studenten: we weten bar weinig van krullen.

Gaines doceert op de Amerikaanse universiteit Spelman College in Atlanta. Daar heeft vrijwel iedereen gekruld haar. Het is een zogenoemde 'historically Black' onderwijsinstelling voor vrouwen, opgericht in de tijd van segregatie, en nog steeds is de grote meerderheid van de studentes zwart. Die demografie helpt om onderwerpen aan te pakken die traditioneel niet zoveel aandacht krijgen in de wetenschap, zoals krulhaar.

Hoe de krulfactor ontstaat is min of meer bekend. Een grote rol speelt de hoek die een haar maakt ten opzichte van de hoofdhuid tijdens het uitgroeien. Ook de dichtheid en de verdeling van de cellen in de cortex, de middelste van drie lagen waaruit een haar bestaat, spelen een grote rol in de curve van die haar. Maar welke variaties er bestaan in krullen en hoe je die het beste kunt rubriceren is grotendeels onontgonnen terrein.

Een krul is zelden gewoon een krul

Globaal zijn we nog niet veel verder dan een indeling in sluik, golvend, gekruld en de verzamelcategorie kroeshaar, waar zowel kleine spiraalvormige krullen onder vallen als 'kinky hair', dat z-vormige hoeken maakt. Een andere manier van indelen is naar etniciteit, waar een categorie 'Afrikaans haar' een enorme variëteit moet afdekken. Los van dat het substantieel deel van de wereldbevolking met krullen er dus bekaaid van afkomt, houdt het weinig rekening met de intrinsieke eigenschappen van een haar, noteert Gaines. Geen wonder, zegt ze, dat er veel verwarring is over haartypes.

Onderzoek naar de samenstelling van haar werd tot nu toe voor een groot deel overgelaten aan de cosmetica. Cosmeticagigant l'Oreal en Andre Walker, haarstylist van onder anderen Oprah Winfrey en Michelle Obama, hebben met verfijndere classificatiesystemen al flinke stappen gezet, concludeert Gaines. De basiscategoriën zijn onderverdeeld in subtypes en dat heeft ons begrip van haar vooruit geholpen, maar bij nadere inspectie klopt er nog steeds heel veel niet. Wat moeten we bijvoorbeeld met een maatstaf als de diameter van een haar, wetende dat zo'n haar niet perfect rond is, maar elliptisch, en bovendien over de lengte flink varieert in dikte?

Tel de krullen

Dat kan veel beter, dacht ze, en ze zette haar studenten aan het werk om krullen eens grondig en systematisch te bestuderen. Vrijwilligers leverden monsters aan, ieder twintig haren, zodat er meerdere proeven met hetzelfde monster konden worden gedaan. Die werden gewassen en gedroogd en vervolgens kon het meten beginnen, onder meer met een elektronenmicroscoop en een camera die het haar van alle kanten filmde. Zo kwamen ze tot 3D-modellen die de geometrische vorm echt benaderen.

Ze kwamen uit op een aantal nieuwe variabelen die samen een kwantitatief inzicht geven. De belangrijkste graadmeter is voor hen het aantal krullen dat je vindt op een stuk haar van drie centimeter. Waar dat voor sluik haar nul is, kan het oplopen tot wel vijf of meer krullen in de monsters die zij onder de loep namen. Verwante variabelen zijn de contourlengte van één krul en de 'pitch', de afstand tussen begin en einde van zo'n contour.

"Dergelijke metingen maken het mogelijk om een nieuw classificatiesysteem te bouwen waarin we alle verschillende types die we in het dagelijks leven tegenkomen kunnen onderbrengen", vertelde coauteur Imani Page de ACS. Het onderzoek staat nog niet in een wetenschappelijk tijdschrift, maar is gepubliceerd als een zogenoemde preprint op ChemRxiv, een onderzoeksarchief voor scheikundigen.