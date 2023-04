Waar in Zierikzee de kreeftenkoningin stralend het seizoen inluidt voor het 'gewone volk', doet de commissaris van de Koning dat op een rondvaartboot vol genodigden op de Oosterschelde. Zij laat op de oude vismarkt in het hart van de stad hapjes voor 15 euro per persoon serveren, hij mag even later in de jachthaven van Kortgene aanzitten aan het banket waar genodigden worden gefêteerd voor 200 euro per couvert.

Onder een luid 'Leve Zierikzee' tilt visser Sam Uijl de 'eerste kreeft' van dit seizoen in een glazen bak van boord. In de bak ook een mini Dikke Toren en een ansichtkaart van Zierikzee. En voor wie de boodschap nog niet heeft begrepen, laat het spandoek tussen de masten van de Lucky Lobster geen ruimte voor misverstanden: 'Opening Oosterscheldekreeft wordt alleen in Zierikzee beleefd'. Dat de Stichting Promotie Oosterscheldekreeft (SPOK) de eigen bakermat plots heeft ingeruild voor Kortgene, laten ze zich na 22 jaar in Zierikzee niet zonder slag of stoot gebeuren. En dus is in krap drie maanden tijd een alternatief feest uit de grond gestampt.

Met kreeftenkoningin Jascha de Jong aan zijn zijde laveert Uijl de bak behendig de steiger op, waar wethouder Jacqueline van Burg hen opwacht. Pardon, locoburgemeester Van Burg, want burgemeester Jack van der Hoek heeft andere verplichtingen. Hij zit namelijk bij dat andere, officiële, kreeftenfeest... Als beschermheer van de stichting kan hij het niet maken daar weg te blijven, legt Van Burg uit. Zij blij want: "Ik kijk elk jaar weer ontzettend uit naar die eerste kreeft. Persoonlijk vind ik niks lekkerder. Maar hij kan niet wachten om aan te sluiten", weet de wethouder ook.

Zierikzee: kreeftenkoningin Jascha de Jong en kreeftenvisser Sam Uijl brenge de kreeft voor de veiling aan wal. Foto: Marieke Mandemaker

En inderdaad. Zo snel als de lunch in Kortgene het hem toestaat, pakt Van der Hoek de auto terug naar Zierikzee. Met in zijn kielzog commissaris van de Koning Han Polman. "Ze vinden het hier toch leuker, gezelliger", probeert voorzitter Olivier Verwest van de rebellenclub. "Anders", is diplomatiek het antwoord onder een brede grijns. Prompt laat de burgemeester zich verleiden voor een dansje met de kreeftenkoningin. De openingsdans is dan al aan zijn neus voorbij gegaan. Die eer had Uijl.

Het staat op dat moment al bomvol op de oude vismarkt. De afgelopen dagen zijn alleen al in de voorverkoop meer dan driehonderd toegangskaarten verkocht. Met vierhonderd is het volle bak. Dat entreebewijs is goed voor drie drankjes en hapjes zo lang de voorraad strekt. Met de 35 kreeften en 500 oesters die de rebellenclub van sympathiserende vissers heeft gekregen, kan het feest voorlopig even vooruit. Eén kreeft is voor de eigen veiling. Dominique Dequelle slaat af op 5700 euro. Die opbrengst gaat naar de Reddingsbrigade Zierikzee-Duiveland.

Patrick Lodiers

De allereerste kreeft is kort na aankomst in Zierikzee door de KNRM naar de veiling in Yerseke gebracht, net als het exemplaar dat voor de SPOK boven water is gehaald. Veilingmeester Patrick Lodiers, Zeeuw en tv-programmamaker, brengt ze onder de hamer. Niet letterlijk. Daar blijkt dat de eerste kreeft meer waard is dan de laatste. Verwijs Kreeftenparken laat het geld rollen. Voor 32.000 euro koopt het bedrijf beide kreeften.

Onderwijl meert de boboboot om kwart over één af in jachthaven Delta Marina in Kortgene, na een schuimige vaartocht met champagne, punch, oesters en andere liflafjes. Door de fikse bries snellen genodigden naar restaurant 't Veerhuis, waar hen als opening van het seizoen van de Oosterscheldekreeft een exquise menu wacht. Vanzelf speelt de Oosterscheldekreeft daarin de eerste viool. Niet iedereen telt daarvoor 200 euro per couvert neer, want veel genodigden zijn gasten die gratis een vorkje mee prikken. Als je weet dat Oosterscheldekreeft zo'n 50 euro per kilo kost, ben je spekkoper op deze glossy party.

Genodigden eten een driegangenmenu in 't Veerhuis in Kortgene, waar Chef Dennis Willems van restaurant Morille het hoofdgerecht bereidt. Foto: Johan vd Heijden

Kosten noch moeite zijn gespaard om de Oosterscheldekreeft te laten schitteren. Het begint met een entree van Eric van Bochove, chef van 't Vlasbloemeken in Koewacht (één Michelinster): kreeft van kop tot staart met corail (de eitjes in wording van mevrouw kreeft), polderpeen en zeeslamayonaise. Hap, slik, ja erg lekker.

Maar wacht even, bij het hoofdgerecht staat Europese kreeft. Die kan evengoed uit Duitsland or Noorwegen komen. Is dat geen valse noot op de dag dat de Oosterscheldekreeft in de spotlights staat? Chef Dennis Willemse van restaurant Morille in Koudekerke maakt er niettemin een paradijs voor de papillen van: kreeft, vlierbloesemhollandaise, eidooiercrème met een fijn zuurtje, dauphinois-aardappeltje en zilte groenten.

En dat geldt ook voor het dessert van Rutger van der Weel, ex-chef van Katseveer in Wilhelminadorp (één Michelinster). Hij heeft zitten knutselen met witte chocola, kalamansi, algen, lychee en kokos. Het oogverblindende plaatje: een choco oester met parel en een zoet kreeftenstaartje.

Dessert van Rutger van der Weel, voormalig chef/eigenaar van restaurant Katseveer (één Michelinster). Foto: Johan vd Heijden

Tenue de ville

Het is niet zomaar een feestje, want de Stichting Promotie Oosterscheldekreeft verlangt dat we verschijnen in 'tenue de ville'. Geen honderd keer gewassen visserstrui dus, maar een maatpak voor de heren en een decente chique jurk voor de dames. Een aantal mannelijke genodigden heeft dat kennelijk niet gelezen. In hun C&A-trui beleven ze meteen een primeurtje. Voor het eerst in de geschiedenis van de stichting komt de uitverkoren kreeftenwijn van Zeeuwse bodem: het is de pinot gris 2021 van Wijnhoeve de Kleine Schorre in Dreischor.

Eigenaar/wijnmaker Johan van der Velde beleeft zijn finest hour. Want tijdens het diner voltrekt zich ook een veiling voor de stichting Cure for Cancer, waar magnums pinot gris, met als etiket een schilderij van de Zierikzeese kunstschilder Kees van de Wetering, en een aantal kunstwerken voor honderden euro's weggaan.