Toptalenten uit de Ajax-opleiding, in dat rijtje staat ook Vince Gino Dekker. Maar waar zijn generatiegenoten nu bij Europese topclubs spelen, staat de Ermeloër op het veld bij Spakenburg. En dinsdag in de halve finale van de KNVB-beker, dat dan weer wel.

Ergens op een industrieterrein in zijn dorp Ermelo, in het pand van kledingmerk Vingino, daar voelt Vince Gino Dekker (26) zich deze dagen als een vis in het water. Overal waar je kijkt, hangen broeken en liggen shirts uitgestald. Dekker, die zelf werkt aan zijn eigen kledingmerk Fearless Blood, ploft neer in een stoel en zakt rustig weg in de kussens. "Lekker relaxed toch", lacht hij voordat hij uitgebreid zijn verhaal doet.

Dat hij iets te vertellen heeft, staat als een paal boven water. Wat alleen al te denken van het hoofdstuk Spakenburg, de stuntploeg waarmee hij in de halve finale van de KNVB-beker staat. PSV komt naar De Westmaat, nog één megastunt en Spakenburg staat zelfs in de eindstrijd.

Bedreigingen

Hoe voetbalgek het dorp is, daar hoef je Dekker weinig over te vertellen. In januari 2022 besluit hij - onder andere omdat hij door trainer Eric Meijers naar het tweede elftal is verwezen - de overstap te maken naar de buren van IJsselmeervogels. "Toen ik gebeld werd, dacht ik dat het een grapje was van mijn teamgenoten", lacht hij.

De overstap schiet bij sommigen in het verkeerde keelgat. Het komt zelfs tot bedreigingen, bij leden van de technische commissie worden ruiten ingegooid. Hij doet er inmiddels luchtig over, als het over zichzelf gaat tenminste. "Ik wist niet dat het zo erg leeft. Ik kreeg 's nachts een anoniem telefoontje, iemand zei dat hij wist waar mijn kinderen woonden. Ik had net een tweeling gekregen, dat is natuurlijk niet leuk om te horen. Maar het deed me niet veel."

'Echt geliefd'

Een paar maanden later besluit Dekker alsnog bij Spakenburg te blijven. Gezwicht voor de bedreigingen en intimidaties? Zeker niet. Gewoon een mooi, nieuw contract. "Vergeet niet dat ik echt geliefd ben bij Spakenburg, hè. De mensen vinden mij gewoon een mooi mannetje. Ik zou eigenlijk nergens anders willen voetballen."

Daar klinkt bravoure in door, vast overgehouden aan de periode waarin hij tot de toptalenten van Nederland behoort. Een jaar of zeven, acht geleden speelt hij bij Ajax, nog met jongens als Frenkie de Jong, jeugdvriend Donny van de Beek en Abdelhak Nouri. "Ik kreeg bijvoorbeeld als eerste een contract bij Nike en een contract bij Ajax", vertelt Dekker.

Gino Dekker in 2017 als jeugdinternational. Foto: Erwin Spek

Begin van het einde

Waar een behoorlijk deel van zijn toenmalige ploeggenoten doorbreekt, loopt het voor Dekker anders. Een doorbaak bij Ajax blijft uit. "Ik zat op een roze wolk, bij Ajax was het leven mooi. Ik ging naar Jong Ajax en in mijn tweede of derde wedstrijd maakte ik als invaller een hattrick. Ik trainde veel met het eerste, het ging lekker. Maar wat veel mensen vergeten: ik liep een knieblessure op."

Dat is het begin van het einde.

Een kraakbeenblessure zorgt ervoor dat de vleugelflitser onder het mes moet in Stuttgart, waar hij zes weken blijft om een revalidatie van bijna twee jaar op te starten. Dekker typeert die eerste weken als 'horror'. "Ergens in de heuvels, in the middle of nowhere, zo'n ouderwets gebouw. Dat was verschrikkelijk."

Frustraties

Bij Ajax komt hij daarna niet meer in het stuk voor, in 2018 komt hij terecht bij AZ. Trainer John van den Brom, die hij nog kent uit zijn Ajax-tijd, heeft 'een plan' met hem en daar zwicht Dekker voor. De flamboyante aanvaller sluit aan bij Jong AZ, terwijl er ondertussen steeds meer frustraties opspelen.

"Het was gewoon heel lastig. Frenkie de Jong, Donny; al die jongens waar ik mee voetbalde maakten miljoenentransfers en ik speelde nog steeds voor een appel en een ei. Ik bleef mezelf met die jongens vergelijken, terwijl ik niet meer op dat level was. Ik tekende voor twee jaar bij AZ en na een half jaar wilde ik gewoon naar het eerste."

Die gedachte mondt uit in pure ellende. Waar mensen in zijn omgeving hem op het hart drukken om geduld te hebben, gaat dat er bij Dekker niet meer in. Hij wil naar het hoogste niveau, daar spelen zijn voetbalvrienden ook, en verbreekt zijn contract.

Vince Gino Dekker in 2019 bij Go Ahead Eagles. Foto: W Vzoeren

Aanvaringen met Stegeman

Go Ahead Eagles is de volgende halte, maar ook dat gaat helemaal mis. Dekker stelt dat hoofdtrainer John Stegeman hem van alles toezegt, maar vrij weinig waarmaakt. Het komt zelfs tot meerdere aanvaringen op het trainingsveld. "Ik ben iemand van de acties, van de scharen. Op een gegeven moment zei hij: kap daar nou eens mee, gewoon simpel voetballen."

Dan ben je bij Vince Gino Dekker aan het verkeerde adres.

"Toen zei ik: waarom heb je me dan gehaald? Kregen we een discussie op het trainingsveld, werd ik op de bank gezet. Nou, toen werd ik helemaal gek. Op een gegeven moment had ik zo'n aanvaring met hem, dat ik geschorst werd."

Had je dat anders moeten doen?

"Ik heb van veel dingen spijt, had het echt wel anders aan kunnen pakken. Alleen bij Ajax en Go Ahead Eagles niet. Die man beloofde veel, maar kwam het niet na. Hij wist wat voor voetballer ik was, dus dat begreep ik niet helemaal. En wat verdiende ik daar? 1500 euro bruto. Dat kun je niet geloven, maar het was echt zo."

Als zijn vrienden in die tijd besluiten om 's avonds een hapje te eten, gaat Dekker door dat hongerloontje niet mee. De pracht en praal bij Ajax is helemaal verdwenen. Inmiddels weet hij als geen ander dat de voetbalwereld niet is zoals het lijkt. "Keihard", zegt hij daarover. "Voor veel spelers is het echt niet leuk."

Poging in Livorno

Toch blijft de droom om profvoetballer te worden levend. Er volgt nog een poging in Italië, naar nu blijkt de laatste. Livorno is de bestemming.

"Daar trainde ik vijf weken mee en kon een contract voor drie jaar tekenen. Dat heb ik niet gedaan, het voelde echt niet prettig. Zonder ook maar iets tegen iemand te zeggen, ben ik twee dagen voor het tekenen in de auto gestapt. Naar huis."

Tranendal op terugweg

Die terugweg wordt een tranendal, het is huilen geblazen. Hij doet er drie dagen over om terug in Nederland te komen, puur door de twijfels. Moet hij omdraaien en alsnog tekenen? Nee, dit is het definitieve einde van een jongensdroom. Op naar huis, naar Ermelo. Werken bij zijn ouders, want geld is er niet. In het magazijn van Vingino, om te beginnen.

Iedereen heeft daar snel door dat Dekker dood- en doodongelukkig is. Dat het nergens is gelukt om door te breken, de droom stopt, het doet iets met de Ermeloër.

Hoe anders is dat nu, als hij rondloopt door het kantoor en vol trots werkt aan zijn eigen kledingmerk. Het geluk is terug, ook door de komst van zijn zoon en dochter zo'n twee jaar geleden.

Profvoetbal?

Juliano en Angelina, ze maken zijn leven zoveel mooier. Ook op het voetbalveld gaat het hem voor de wind, met de bekerstunts tegen FC Groningen en FC Utrecht als absolute hoogtepunten. En het profvoetbal? Is dat helemaal uit zijn hoofd?

"Nee, maar ik ga niet bij Helmond Sport of TOP Oss voetballen, dan blijf ik liever met een mooi contractje bij Spakenburg. Tegen een club als NAC, daar zeg je geen nee tegen. Of tegen PEC Zwolle", lacht hij wat mysterieus. Om daar aan toe te voegen dat gesprekken met profclubs lopen. "Onderkant eredivisie, wie weet."