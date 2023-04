Dit artikel is afkomstig uit het Eindhovens Dagblad. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Dat meldt de politie. De Bosschenaar werd betrapt op de A28 bij Zwolle. Agenten wilden hem controleren vlak voor een afrit. Terwijl de politiemensen de afrit namen, ging de bestuurder plots rechtdoor. Even later zagen ze de auto echter weer rijden.

Op het politiebureau bleek hij een valse naam te hebben opgegeven. Ook bleek dat hij gereden had zonder rijbewijs en dat dit al de vijftiende keer was. "Volgens afspraak met het OM zal hij bij elke herhaling een gevangenisstraf uit moeten zitten. En 'toevallig' had hij nog een straf van 22 dagen openstaan."