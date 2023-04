Erfgenamen die aankloppen voor juridische hulp omdat er dubieuze uitgaven zijn gedaan van de rekening van hun overleden ouder. Erfrechtspecialisten zien meer zaken en vrezen een verdere toename.

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

De 'vriendelijke' buurvrouw die wekelijks met de pinpas van moeders boodschappen haalt of een van de kinderen die geld gebruikt voor etentjes, uitjes of cadeaus. Als erfrechtadvocaat komt Tim Fluitman, tevens voorzitter van de Vereniging Erfrecht Advocaten Nederland (VEAN), heel wat 'akelige zaken' tegen, waarbij blijkt dat moeder of vader financieel misleid is. "Soms zijn er schrikbarend hoge bedragen van de rekening gehaald."

Familie komt er vaak pas achter na het overlijden, bijvoorbeeld als nabestaanden de bankafschriften doornemen, zegt Irene Gorissen, advocaat erfrecht bij juridisch dienstverlener DAS. "Ze weten soms wel dat de buurvrouw voor hun overleden moeder boodschapjes deed, maar weten ook dat hun moeder niet voor 400 euro per week aan boodschappen kwijt was."

Aantallen stijgen

De erfrechtexperts zeggen de laatste tijd vaker dit soort zaken binnen te krijgen, maar harde cijfers ontbreken. Het komt niet altijd tot een rechtszaak, niet alle rechtspraak wordt gepubliceerd, en soms zorgt angst of schaamte ervoor dat het niet wordt gemeld, verklaart Fluitman. "Het is lastig om er een getal op te plakken, maar dat het aantal stijgt, staat wat mij betreft buiten kijf. Je ziet ook dat er meer aandacht voor is in de literatuur, bij andere instanties en opleidingen."

Ook branchegenoot Stichting Achmea Rechtsbijstand signaleert een toename van de problematiek. De juridisch dienstverlener heeft geen exacte aantallen, omdat deze zaken niet apart worden bijgehouden. Een zaak waarbij financieel misbruik van ouderen speelt, komt onder het kopje 'erfrecht' of 'bewind' in de systemen; daaronder vallen ook andere zaken. Opvallend is wel dat het aantal zaken 'erfrecht' in twee jaar tijd van 826 naar 1048 is gestegen. In de categorie 'bewind' bleef het aantal zaken ongeveer gelijk.

- Foto: Getty Images

Fluitman en Gorissen denken dat de coronacrisis een rol kan hebben gespeeld bij de toename. Veel ouderen durfden tijdens de coronacrisis niet naar buiten en lieten anderen hun boodschappen doen. "De gelegenheid maakt de dief", zeggen Fluitman en Gorissen in koor. "Familieleden kwamen misschien even niet meer langs, omdat ze hun vader of moeder niet wilden besmetten met corona, en de lieve buurvrouw wierp zich vervolgens op als redder in nood", zegt Gorissen.

Misbruik

Erfgenamen die vermoeden dat geld is ontfutseld, willen dat uiteraard terughalen maar zo eenvoudig is dat niet, zeggen deskundigen. "In sommige gevallen is duidelijk sprake van misbruik van een volmacht of een bankpas, terwijl de ouder niet meer volledig wilsbekwaam is. Dat kan verduistering betekenen. Maar in veel gevallen ligt het genuanceerder", zegt Petra van der Voort-Keuvelaar van Stichting Achmea Rechtsbijstand.

Bijvoorbeeld wanneer een kind of buurman de pinpas van een van de ouders meekrijgt, de ouder nog volledig wilsbekwaam is en de ouder (mondeling) aangeeft het prima te vinden dat er vande pas gebruik wordt gemaakt of geld wordt overgemaakt naar een andere rekening. "Wanneer de ouder nog bij volle verstand was, dan wordt er vanuit gegaan dat de oudere het zelf in de gaten houdt en er sprake is van impliciete toestemming", voegt Gorissen eraan toe.

- Foto: Getty Images

De afhankelijke positie van de oudere kan die wel gevoelig maken voor manipulatie. Sommigen spelen behendig in op die emotie, bijvoorbeeld door te zeggen 'ik wil wel boodschappen doen, maar mijn auto moet eerst gemaakt worden'.

Wat het ook lastig kan maken: lang niet altijd is duidelijk wie nu precies bepaalde bedragen van de rekening heeft gehaald of wie bepaalde bedragen heeft ontvangen. Gorissen: "Als dat wel bekend is, kunnen we die persoon vragen waarvoor de uitgaven bestemd waren. Wat we wel eens terugkrijgen is dat iemand dan zegt dat hij hand- en spandiensten deed voor moeders en als beloning extra mocht pinnen, als een soort van schenking."

Zeker als er sprake is van de situatie waarbij de ouder kwetsbaar is én er een afwijkend uitgavenpatroon te zien is, geldt volgens Gorissen een omgekeerde bewijslast en moet de tegenpartij bewijzen dat sprake was van een schenking. Dat maakt dat de erfgenaam sterker staat in zijn zaak.

- Foto: Getty Images

Schemergebied

Maar vaak is het dus een schemergebied. "De verhoudingen tussen erfgenamen kunnen soms een rol spelen. Bijvoorbeeld omdat broer en zus ruzie hebben met hun zus. Alles bij elkaar maakt het complex om te bepalen of het echt om financieel misbruik van ouderen gaat", stelt Petra van der Voort-Keuvelaar.

De experts verwachten dat het aantal zaken de komende jaren zal toenemen. Gorissen: "Het komt nu pas aan het licht dat in coronatijd sommige kwetsbare ouderen zijn misleid. Vaak ontdekken de kinderen het pas na iemands overlijden, dus daarom verwachten we dat het aantal nog zal oplopen."

Stichting Achmea Rechtsbijstand wijst op andere redenen: steeds meer bankkantoren zijn gesloten, mensen worden ouder en het technische deel van bankieren (pincodes en inloggegevens onthouden) wordt steeds lastiger voor oudere mensen.

Gorissen adviseert ouderen om een levenstestament op te stellen waarin ze een vertrouwenspersoon aanwijzen die hun belangen behartigt als zij er zelf niet meer toe in staat zijn. Een andere tip is om een en-ofrekening te openen met een van de kinderen die ze vertrouwen, zodat die zicht houdt op uitgaven. "En wat handig kan zijn als je je buurvrouw toch met je pinpas boodschappen wil laten doen, is om een aparte boodschappenrekening te openen, zodat mocht het onverhoopt misgaan de schade beperkt blijft."

19.000 euro in 2,5 jaar tijd

Net na het overlijden van haar vader ontdekte Lotte* dat haar oudere zus forse bedragen had afgeschreven van zijn rekening. Haar zus was 2,5 jaar eerder bewindvoerder geworden van haar vader en bleek in die korte periode 19.000 euro aan zichzelf overgeschreven te hebben.



Lotte kwam erachter toen ze de bankafschriften over de afgelopen vijf jaar had opgevraagd bij de bank. "Er waren grote schenkingen gedaan aan mijn zus en haar kinderen. Ook was geld gegaan naar weekendjes weg, boodschappen, tankbeurten, cadeautjes. Soms grote bedragen. Voor mijn vader hadden ze een budgetuitvaart geregeld en bleken daarna nog een feestje voor 2000 euro te hebben gehouden."



Lotte was verbouwereerd. Ze had al langere tijd geen contact meer met haar vader, die oud en dement was. En ook met haar zus had ze geen contact meer. "Mijn zus zorgde voor mijn vader, deed zijn was en haalde boodschappen voor hem. Ze dacht misschien dat ze er recht op had en ik niet omdat ik geen contact meer had. Maar als hij dit zo had gewild, dan had hij dat moeten regelen bij de notaris."



Nadat ze de hulp inriep van een jurist heeft haar zus ermee ingestemd dat ze 12.000 euro zal terugstorten, dit bedrag wordt verrekend met de erfenis. "Ook al heeft mijn zus veel meer geld achterovergedrukt, dit voelt toch als gerechtigheid. Het gaat mij niet zozeer om het geld, maar om mijn positie als kind in het gezin. Ik heb er net zo goed recht op, al had ik geen contact meer met mijn vader."