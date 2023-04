Dit artikel is afkomstig uit Tubantia. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Dat NVIG Supplies zich met de verkoop van de ampullen vooral op lachgasgebruikers richt, bleek volgens betalingsprovider Buckaroo onder meer uit een gesponsorde link waarmee het bedrijf uit Borne op Google adverteerde. Wie de term lachgas intikte in het zoekvenster van Google, vond bovenaan in de zoekresultaten de link die naar de website met de stikstofmonoxide gevulde ampullen leidde.

Bovendien overschrijdt de Twentse webshop de maximaal toegestane hoeveelheid voor verkoop aan particulieren en de horeca. Daarvoor gelden maximaal vijf verpakkingen van 50 ampullen (250 in totaal), terwijl NVIG Supplies zes en twaalf verpakkingen met 50 ampullen aanbiedt, respectievelijk 300 en 600 stuks in totaal.

Klaas Gringhuis en zijn advocaat Carlo Mensink zien het totaal anders. Mensink: "Wij procederen al jaren tegen de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd én tegen de Belastingdienst over die slagroompatronen. De fiscus heeft ons inmiddels gelijk gegeven: mijn cliënt betaalt het lage belastingtarief over de slagroomampullen die hij verkoopt. Voor alles wat met lachgas als roesmiddel van doen had, gold het hoge tarief."

Volgens Mensink heeft zijn klant Gringhuis bij herhaling bij het ministerie aangedrongen op handhaving van de import van medisch lachgas. "Er werd door een grote partij onder valse voorwendselen medisch lachgas uit China geïmporteerd om in Nederland als roesmiddel te worden verkocht. Wij hebben op handhaving aangedrongen, maar er werd niets aan gedaan door de overheid. Over die eis tot handhaving loopt nu nog een procedure bij de Raad van State."

Eigenaar Klaas Gringhuis van NVIG Supplies laat weten dat hij niets van de handel van lachgas moet hebben: "Er zijn 63 gebruikers aan overleden en er zijn er meer dan 60 blijvend invaliden door geraakt. Dat is de schuld van de Nederlandse staat. Die vond 500 miljoen inkomsten uit omzetbelasting belangrijker. Er werd gezegd dat er geen geld zou zijn voor handhaving, maar er is in acht jaar tijd gemiddeld per jaar wel 62,5 miljoen aan omzetbelasting op lachgas geïnd. Er was genoeg geld om te handhaven, maar de wil was er niet."