Het was opvallend nieuws. Boksster Megan de Cler negeerde een Nederlandse boycot van het IBA WK in Delhi en deed deze maand toch mee. Maar er is meer aan de hand tussen het negentienjarige talent en de boksbond. Zij ervoer een onveilig sportklimaat en kaartte dat aan. Nadat er in haar beleving geen verbetering optrad, sloot ze zich af van de nationale selectie. De bond blijft achter de bondscoach staan. 'Ik word gestraft omdat ik me uitspreek.'

Samen met 25 andere boksbonden besloot de Nederlandse Boksbond (NBB) in lijn met de IOC-regels het WK in India te boycotten. De reden: de deelname van Russische en Belarussische atleten onder eigen vlag. Maar voor De Cler ging het op dat moment om het boksen, niet de politiek.

Waarom dan, zou je zeggen. De Cler wist ook dat de omstreden deelname veel reacties zou losmaken. Haar beweegreden: ze had weinig meer te verliezen.

De Cler had twee maanden eerder aangegeven niet meer met de selectie te willen trainen. Eerst moest er voor haar een veilig sportklimaat zijn. Vlak voor het WK kreeg ze te horen dat de bondscoach, waarover ze meerdere meldingen had gemaakt vanwege in haar ogen grensoverschrijdend gedrag, niet meer met haar wilde samenwerken. De bond bleef achter de bondscoach staan.

"We hebben altijd het gevoel gehad dat we dit ooit eens nodig gingen hebben", zegt moeder Belinda. Ze doelt op de uitgestrooide stapel papieren met honderden mails, appjes en notulen die naast de stroopkoeken en koffie op de keukentafel in Benthuizen ligt. De documenten zijn een uitgebreid dossier dat ook deze krant in bezit heeft. "We hebben het echt geprobeerd intern te houden", benadrukt haar moeder.

Riga

Om het volledige plaatje te begrijpen moeten we terug naar 2019, legt Megan uit. Ze was 14 en ging mee met de nationale jeugdselectie naar een toernooi in Letland. "Het was een publiek geheim dat we moesten uitkijken voor de twee bondscoaches, die als enige begeleiders meegingen."



De Cler vertelt dat de bondscoaches zich richting hotelpersoneel zouden misdragen, dat ze de jonge boksers 's avonds zouden achterlaten om zelf te gaan stappen en zich herhaaldelijk intimiderend zouden uitlaten tegen de atleten. "Je was bang iets te zeggen of verkeerd te doen, want je wist dat er consequenties waren voor je carrière", legt Megan uit. "Ik ervoer het als erg onveilig."

Megan de Cler. Foto: Ron Hoenson

De situatie op Papendal was dat volgens haar ook, benadrukt Megan. "Je durfde bijvoorbeeld niet eens een slokje water te nemen bij trainingen. De angst voor een verbaal agressieve reactie was er altijd." Ze stopte met de trainingen nadat besloten was dat ouders en clubtrainers niet meer aanwezig mochten zijn.

Opgeven wilde ze echter niet. Op zoek naar een oplossing volgde een periode waarin is geprobeerd het gedrag van de coaches aan te kaarten bij de NBB en NOC*NSF. Uit mails blijkt dat ze lange tijd te horen krijgt dat een oplossing lastig zou zijn. "Wanneer het lukte een afspraak te krijgen, was er geen terugkoppeling of een andere vervolgactie", benadrukt Megan.

Ze wil aan het AD de naam van de bondscoach (bij de redactie wel bekend) zelf niet noemen, omdat ze het systeem binnen de bond vooral schadelijk vindt.

Incident in Keulen

In de zomer van 2022 vindt er een gesprek plaats tussen de boksster, de vicevoorzitter van de bond en de bondscoach. Daarbij wordt er besloten dat er hard wordt gewerkt om het vertrouwen te herstellen, dat haar ouders en haar clubtrainer betrokken blijven en dat er rekening wordt gehouden met haar studie. Tenslotte wordt toegegeven dat ze eerder dat jaar onterecht was uitgesloten van het EK-jeugd. "Ik wilde hem een tweede kans geven", zegt Megan.



Kort daarna zou het weer zijn geëscaleerd. "De bondscoach negeerde het feit dat ik net een sparringskamp had gedaan, en plande uit het niets tijdens mijn tentamen een sparringskamp in Keulen één week voor het WK-jeugd. Hij loog daarbij over wat een andere trainer over mijn vorm gezegd zou hebben en negeerde berichtjes van mijn vader, terwijl hij wel contact bleef zoeken met mij tijdens het leren. Ik was bang voor de consequenties en vertrok na mijn tentamen toch naar Keulen."

Daar aangekomen zou de bondscoach haar apart hebben genomen. "Hij liet de onbeantwoorde appjes van mijn vader zien en zei dat het hem niks deed. Hij benadrukte dat hij kon doen wat hij wilde en zich tegenover niemand hoefde te verantwoorden. Hij noemde mij en mijn vader autistisch. Hij gaf aan dat hij mij alsnog niet zou meenemen naar het WK, als ik bokstechnisch contact zou hebben met mijn trainer of vader. Aan het eind van het gesprek liet hij weten dat hij al deze nare dingen had gezegd om mij te testen." Megan schudt even met haar hoofd. "Zoiets doet heel veel met je."

Geen TeamNL meer

Na het WK-jeugd, waar De Cler zilver wint, wil ze graag het beloofde evaluatiegesprek met de bondscoach, maar hij laat via mail weten dat liever niet een-op-een te doen. Ze besluit haar evaluatie van het WK-jeugd naar hem en onder anderen het bestuur van de NBB te mailen. Hierbij geeft ze aan geen onderdeel meer te willen zijn van de nationale selectie, totdat er een voor haar veilig sportklimaat heerst. Er volgt geen reactie, maar ze wordt wel uit groepsapps verwijderd.



Twee weken voor het IBA WK is er een gesprek bij de nieuwe technisch directeur, die een gesprek wil op advies van NOC*NSF. Daar krijgt ze te horen dat de bondscoach ook niet verder met haar wil en dat de technisch directeur achter hem blijft staan. "Hij zei grensoverschrijdend gedrag niet te hebben gezien tijdens zijn reis met TeamNL naar een internationaal toernooi", zegt Megan. "Dat is nogal logisch, want hij werkte er pas een maand en de bondscoach misdraagt zich alleen maar als niemand anders het kan zien."

Russische fans tijdens het IBA WK in India. Foto: ANP

Haar opties om internationaal nog te boksen zijn vanaf dat moment beperkt. "Uit het gesprek kregen wij het gevoel dat naar India gaan een optie was voor Megan", voegt vader Hans toe. De consequenties voor Megan waren uiteindelijk wel voor het eerste gevecht duidelijk, wat bij terugkomst werd bevestigd in een mail van de technisch directeur: schorsing van lidmaatschap van de NBB zonder einddatum en 'je bent en zult geen onderdeel meer zijn van TeamNL en het TeamNL-programma.'

Wat ze nu wil? "Ik wil dat de situatie binnen de boksbond wordt aangepakt. Er heerst een angst- en zwijgcultuur. Ik sprak me steeds meer uit en werd daarvoor steeds meer gestraft. Ondanks dat ik maar één stem ben, hoop ik dat het anderen helpt om zich ook uit te spreken. Het enige wat ik ooit heb gewild, is boksen in een veilige omgeving. Dat hoort niet zo moeilijk te zijn."

Reactie NBB

De Nederlandse Boksbond (NBB) laat in een reactie weten het artikel in concept te hebben gelezen en al eerder kennis te hebben genomen van meldingen van Megan de Cler. "We hebben deze van begin af buitengewoon serieus genomen. Vooropgesteld moet worden dat de Nederlandse Boksbond meteen op grensoverschrijdend gedrag acteert, conform ons beleid. We zijn echter wel verplicht meldingen daarvan zorgvuldig te onderzoeken. Dat hebben we ook in dit geval ook gedaan."

"Er is echter, ook in gesprekken die door verschillende personen binnen en buiten de Boksbond (ook door NOC*NSF) met de familie De Cler zijn gevoerd, nooit concreet bewijs of voldoende onderbouwing voor grensoverschrijdend gedrag op tafel gebracht. De NBB kan zich niet vinden in het artikel dat de situatie niet juist weergeeft. Vaststaat voor ons bijvoorbeeld dat de onwerkbare relatie tussen Megans vader en de bondscoach in haar beleving tot een onprettige en onveilige situatie heeft geleid. Oplossingen zijn dan niet eenvoudig. Dat neemt niet weg dat wij hebben gepoogd om die situatie voor haar te verbeteren, zo ook nog kort vóór de recente onverwachte deelname van Megan aan het WK. De NBB acht echter een discussie via de pers in dit stadium niet in het belang van de betrokkenen. De NBB ziet meer heil in een vervolggesprek met Megan en haar begeleiders en is daar graag toe bereid."

De betreffende bondscoach wenst niet te reageren.