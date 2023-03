Het 'gouden trio' Johan Derksen, René van der Gijp en Wilfred Genee is na een paar fikse ruzies nog steeds intact, maar déze tafelgasten keren nóóit meer terug!

De heren van Vandaag Inside/VI Vandaag/Veronica Inside/Voetbal Inside veroorzaken regelmatig relletjes, omdat ze lompe grappen maken over allerlei BN'ers en sporters. Zelfs de eigen gasten (of hele provincies!) zijn niet veilig: die worden net zo goed een kopje kleiner gemaakt. Déze tafelgasten zien we (om allerlei redenen) niet meer terug bij Vandaag Inside.

1. Youp van 't Hek

Als cabaretier is Youp van 't Hek een prima gast voor een talkshow, maar de kans dat hij nog een keer in Vandaag Inside verschijnt is zo goed als nihil. In De Oranjezomer (eigenlijk een proeftuin voor VI Vandaag, waarin helemaal niet zo veel over sport werd gepraat) kwam Youp een avondje gezellig langs.

2. Maarten van Rossem

Amerikakenner en 's Neerlands populairste jurylid Maarten van Rossem is niet van plan om óóit nog aan te schuiven bij Vandaag Inside. In 2012 kwam René van der Gijp ineens héél venijnig uit de hoek, nadat Maarten van Rossem grapte over een itempje in het programma. "Als ik jullie één tip mag geven: dit duurde zeker de helft te lang."

René begon opeens te vertellen dat het theaterprogramma van Maarten van Rossem "anderhalf uur te lang duurde", en bleef maar doorgaan: "Het was verschrikkelijk! Vond je het zelf goed wat je deed?" Van der Gijp heeft de lach normaal gesproken aan zijn kont hangen, maar deze aanval was vrij bizar. Maarten: "Ik vond dat gewoon niet gepast." Sindsdien heeft de brompot nog een paar keer uitgehaald naar Gijp (en andersom): zolang René bij Vandaag Inside zit, zien we Van Rossem niet meer terug.

3. Maxim Hartman

John de Mol was volgens Maxim "een psychopaat" en Johan Derksen was oké, maar moest wat minder lachen om makkelijke, seksistische grapjes. Later probeerde hij Johan te strikken voor een interview met RTL Boulevard, maar Derksen had geen zin om te praten met "die paardenlul". We sluiten niets uit, maar we verwachten Hartman niet snel meer in een uitzending!

4. Paul de Leeuw

Paul de Leeuw deed het best leuk als vaste tafelgast bij Vandaag Inside, maar vertrok in de loop van het eerste seizoen toch. Niet vanwege de 'kaarsenrel' maar omdat hij het gevoel had dat hij niet in het programma paste. De gepeperde meningen vliegen over tafel bij VI, en De Leeuw had het gevoel dat er weinig ruimte was om daar tegenin te gaan. Hij volgt het programma nog wel, maar wil er zélf niet meer aan meewerken. Ook omdat hij zich soms moest verdedigen dat hij aan tafel zat terwijl er iets kwetsends werd gezegd.

Volgens Johan Derksen besloot Paul niet zélf om te stoppen, maar besloot de redactie om de samenwerking te beëindigen: De Leeuw zou toch niet goed bij het programma passen. Van ruzie lijkt geen sprake: Johan Derksen nam het voor Paul op toen Angela de Jong te gast was in Vandaag Inside.

5. Steven Brunswijk

Die arme Steven Brunswijk schoof voor het eerst aan bij Vandaag Inside op de avond van de beruchte 'kaarsenrel'. De hele tafel lag in een deuk nadat Johan Derksen vertelde dat hij bij een bewusteloze dame een kaars naar binnen schoof. Achteraf vertelde Steven dat hij het verhaal eigenlijk niet echt grappig vond, maar lachte omdat het allemaal nogal absurd klonk.

Iedereen vloog elkaar na het incident in de haren, en toen het stof was opgetrokken verscheen Vandaag Inside gewoon weer op de buis. René van der Gijp gebruikte het moment om flink uit te halen naar Steven. "Toen zat ik 's avonds in de auto terug, en toen dacht ik: dit nooit meer. Naast Steven Brunswijk zitten vond ik wel een dieptepunt. Daar kwam niks uit."

6. DJ Jean

House-DJ Jean Engelaar vertelde in VI Oranje blijft Thuis smaakvolle verhalen over zijn muziekcarrière. Hij had seks met duizenden vrouwen (soms in dixies), stond te draaien voor de neef van Pablo Escobar ("Met 80 naakte wijven!"), en vertelde ronduit over zijn alcoholgebruik. Johan Derksen zat niet in deze aflevering, maar klaagde de volgende dag tegen Wilfred: "Hoe is het in godsnaam mogelijk dat de redactie zó'n lul uitnodigt?"

DJ Jean hoorde van deze sneer en nam een vreemd filmpje op voor Johan Derksen. "Als je wat te zeggen hebt, face to face: kom maar! Met je grote bek!" Echt veel indruk maakte de dreigende DJ Jean niet, maar we zien hem tóch niet zo snel meer aanschuiven bij Vandaag Inside.

7. John Williams

Help, Mijn Man Is Klusser!-icoon John Williams zat ook ooit bij de mannen aan tafel, maar... dat verliep niet bepaald soepeltjes. Volgens Johan, zo riep 'de Snor' achteraf meerdere keren, had John 'nergens een mening over'. Later, toen de presentator een keertje als host optrad voor een speciale uitzending, confronteerde Johan 'm daarmee. "John, om eerlijk te zijn: jij bent de slechtste gast die we ooit gehad hebben." Na zijn nogal teleurstellende aanwezigheid besloten de mannen om er helemaal mee te stoppen, die BN'er-gasten die zich niet durven uitspreken.

Gelukkig draag John het dubieuze 'slechtste gast'-stempel met eer. In een later interview met VI zei hij dat-ie het eigenlijk als een heel groot compliment ziet. "Ik ben niet zo uitgesproken. Daar ben ik niet voor. Dat zit gewoon niet in mijn DNA." Johan had dat volgens hem "goed gezien". Desondanks zit er helemaal geen wrok bij Williams: hij blijft gewoon een trouwe fan van het programma.

8. Rob Kemps

Het lijkt ons sterk dat Gijp, Derksen en Genee Snollebolleke en SBS6-collega Rob Kemps nog een keertje uitnodigen. Hij zat er tijdens de Oranjewinter-periode om wat eerdere ophef tussen hem en René te sussen. Verder voegde Rob maar weinig toe aan het geheel, zo oordeelde Johan keihard in een latere uitzending. "Niet geschikt", recenseerde hij. "Hij is te aardig. Mister Correct. Een lieve jongen, ideale schoonzoon." Wilfred maakte het nog ongemakkelijker. "Misschien hadden we dit buiten de schermen moeten bespreken", zei hij. Johan, lachend: "Dan had je het niet moeten vragen".

9. Britt Dekker

Die andere grote Talpa-ster, Britt Dekker, zit in hetzelfde hoekje als Rob. Hoewel ze toch eigenlijk wel bekendstaat als een heerlijke flapuit die er alles uit floept, lijkt dat volgens VI-tafelgast Özcan Akyol (die vooralsnog wél door de keuring blijft komen) niet meer te kloppen. In zo'n zelfde VI-live-review als Rob kreeg, zegt hij dat Britt maar niet wilde 'praten'. Johan stond al weer klaar met zijn oordeel: "Die moet ook niet meer komen". Oef. Tafelgasten moeten volgens hem te allen tijde hun mening geven. "Als hij (Rob Kemps, red.) hier gaat zitten, dan verlangen we ook dat hij meedoet. Dat geldt voor hem en dat geldt ook voor dat meisje. Het was allebei niks." Je kunt het de twee volgens Johan zeker kwalijk nemen: ze moeten tenslotte toch wel weten in wat voor programma ze aanschuiven...

10. Sander Schimmelpenninck

Columnist en podcastmaker Sander Schimmelpenninck hoeft ook geen belletje meer te verwachten. Na een sarcastisch bedoelde tweet over waarom hij wel eens bij VI anschuift - "om de domrechtse hordes tegen te spreken en op te voeden" - zit er geen plek aan de VI-tafel meer in. Gijp en Derksen vinden hem "hautain en arrogant". "Deze jongen lijdt aan een hele ernstige vorm van zelfoverschatting", aldus René in een andere Vandaag Inside-uitzending waar Sander niet bij zat - weer zo'n openbaar functioneringsgesprek, eigenlijk.