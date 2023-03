Bewoners van appartementencomplex Nieuw Hoboken in Rotterdam zijn de wanhoop nabij. De parkeergarage is een oase voor buitenslapers en drugsgebruikers. Autoruitjes worden ingetikt, muren van het complex zijn besmeurd met kots en het trappenhuis is bezaaid met uitwerpselen. 'Smeriger dan dit wordt het niet.'

Dit artikel is afkomstig uit AD Rotterdam. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

"Hier durf ik eigenlijk niet naar binnen", zegt Julian (25), bewoner van appartementencomplex Nieuw Hoboken in de parkeergarage. Met de zaklampfunctie van zijn telefoon aan, opent hij de ingang van het donkere trappenhuis. Als binnen het licht aan springt, weet de bewoner niet wat hij ziet.

In het gangenstelsel, waarin een penetrante urinelucht hangt, wijst de bewoner, die niet op de foto wil, naar een plakkaat kots aan de wand. "Gatverdamme!" zegt hij met luide stem. "Smeriger dan dit wordt het niet."

Jacob Schneider bij zijn auto, die vorige week nog werd opengebroken: 'Ik hoop op harde maatregelen van de beheerder' Foto: Jan de Groen

Het in 2021 opgeleverde appartementencomplex Nieuw Hoboken, pal tegenover het Rotterdamse Erasmus MC, blijkt een oase voor daklozen, die het complex binnendringen om de nacht door te brengen. "In hun drang naar drugs, zorgen ze voor veel overlast", zegt Julian, in het bijzijn van vriendin Greta (26).

Uitwerpselen en drugsnaalden

In de parkeergarage van het voormalige kantoorpand, omgetoverd tot chic woninggebouw, verraden stukjes glas op een parkeervak een recente auto-inbraak. "Ze tikken niet alleen autoruitjes in", aldus Greta. "Ze laten ook uitwerpselen en drugsnaalden achter. In mijn eentje durf ik niet meer naar mijn auto te gaan."

In het portiek van appartementencomplex Nieuw Hoboken doet een dakloze een tukje. Foto: Julian Zevenbergen

Incidenten worden door bewoners bijgehouden in de WhatsApp-groep Nieuw Hoboken Spookhuis. Het stel toont foto's en video's van daklozen in het trappenhuis op matrassen, van afval en menselijke uitwerpselen in het portiek en vele ingetikte autoruiten in de parkeergarage.

"Vorig jaar juni begon de ellende", blikt Julian terug. "De voordeur sloot niet meer goed. Ook de tussendeur in het portiek bleek makkelijk te forceren. Massaal brachten daklozen toen bij ons de nacht door. Als we 's morgens naar ons werk gingen, moesten we over de slapende mensen heenstappen."

Als er in twee weken tijd zes auto's in de parkeergarage worden opengebroken, schakelt de beheerder van het gebouw beveiliging in. "Veel binnendringers zijn toen weggestuurd", weet Julian nog. "Maar nadat de beveiliging was afgeschaald, kwamen ze gewoon weer terug."

2000 euro kale huur

Vastgoedbeheerder Credit Linked doet te weinig om de overlast tegen te gaan, stellen de bewoners. "Ik betaal 2.000 euro kale huur en driehonderd voor twee parkeerplaatsen", zegt Jacob Schneider, sinds twee weken bewoner van het complex. "Daar verwacht je wat voor terug."

Een week nadat Schneider en zijn vrouw de sleutel krijgen, wordt hun Volvo S90 opengebroken. De eigenaar heeft nu een kaartje op het raam geplakt: 'no cash in this car'. "Misschien houdt dat ze tegen", zegt hij. "Maar ik hoop ook op harde maatregelen van de beheerder."

Die heeft Credit Linked Vastgoedbeheer wel degelijk genomen, stelt een woordvoerder van het vastgoedbedrijf. "We hebben het voordeurslot meerdere keren gerepareerd, een hekwerk geplaatst en alle schoonmaakkosten vergoed. Bovendien is de voordeur, overdag open voor postbezorgers, nu tussen 17.00 en 8.30 uur op slot."

Parkeren op eigen risico

Inmiddels hangt er ook een bordje boven de parkeergarage met de waarschuwing: 'parkeren op eigen risico'. Een trap na voor veel bewoners. Credit Linked geeft toe dat ze dat niet tactisch hebben gespeeld. "Ook kon de communicatie naar bewoners beter."

Na nieuwe meldingen van indringers is de beveiliging weer opgetrommeld door Credit Linked. "Maar de verantwoordelijkheid ligt ook bij bewoners", stelt de beheerder. "Zij laten de voordeur soms open en kijken niet altijd wie er voor de intercom staat. Iemand hoeft maar 'delivery' te roepen en de deur gaat open."

Nieuwe beveiligers zijn nog niet gezien door Schneider, die tevens een dubbel gevoel overhoudt aan de situatie. "Als ik een dakloze in de gang zie liggen, denk ik wel: het zal je kind maar zijn. Waarom is er geen permanente nachtopvang voor die mensen? Waarom hebben ze geen werk? Ik zit in de tuinbouw en daar is werk genoeg. In plaats van mijn ruit intikken, kunnen ze me beter even bellen. Dan help ik ze morgen aan een baan."