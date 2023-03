Na tien jaar in de Europese schijnwerpers keerde Bas Dost (33) dit seizoen terug in de eredivisie. Eindelijk fit wil hij als spits van het rumoerige FC Utrecht de komende weken weer doen wat hij altijd en overal deed: scoren. 'Man, ik word nog steeds zo gelukkig van doelpunten maken.'

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Heel soms denkt de Bas Dost van nu nog weleens terug aan de Bas Dost van tien jaar geleden. De spits had toen net de overstap gemaakt van Heerenveen naar Vfl Wolfsburg en waande zich onaantastbaar. Doelpunten maakte hij aan de lopende band, supporters aanbaden hem en wanneer hij op zijn salarisstrook keek waaiden de nullen hem toe als poplierenpluisjes op een zwoele zomeravond.

"En daar gedroeg ik me ook naar", zegt de huidige speler van FC Utrecht, een vies gezicht trekkend. "Ik ging zó in mezelf geloven dat ik geen enkele tegenspraak meer duldde. Zelfs van mijn ouders niet. Er is zelfs een periode geweest dat mijn pa me niet meer belde na een wedstrijd, iets wat jarenlang zo'n vanzelfsprekendheid was. Als hij het ook maar waagde kritiek op me te hebben, knalde ik er namelijk op. Zo van: 'Wat kun jij me maken, joh'. Ik werd een enge jongen. Triest eigenlijk, als ik er nu op terugkijk. Succes brengt niet altijd het beste in je naar boven. Echt, ik ben nu een veel leukere versie van mezelf."

Dost is aangeschoven op Zoudenbalch, het trainingscomplex van FC Utrecht, de club waar hij afgelopen zomer neerstreek na succes- en doelpuntrijke avonturen in verschillende Europese competities. Een opgeruimde indruk maakt hij, de geboren Deventenaar, ondanks het rumoer bij zijn club na drie opeenvolgende thuisnederlagen. En wat wil je ook, nu hij na twee maanden van blessureleed eindelijk volledig fit is.

Zondag, wanneer FC Volendam wacht, is Dost weer speelkaar. En dat gevoel is deze middag duidelijk zichtbaar. Dost lacht, grapt en verhaalt aanhoudend over wat voor een spits het allermooiste is aan voetballer zijn: doelpunten maken. "Neem dat doelpunt van laatst tegen NEC", doelt hij op zijn recente rentree als invaller. "Dat schot zien komen, het positie kiezen en dan, bam, afmaken die handel. Geloof me: zo'n uitvak zien ontploffen in een stadion dat verder compleet stil is gevallen, dat is zó heerlijk. Dat gevoel went nooit."

Eerste profgoal voor FC Emmen

Op bijna 34-jarige leeftijd lijkt Dost weer die nuchtere, ontspannen, ietwat atypische prof die een kleine vijftien jaar geleden zijn eerste profgoal maakte namens FC Emmen, thuis tegen Fortuna Sittard. Alsof hij, vader van twee kinderen inmiddels, verlost is van bewijsdrang. Alsof hij milder naar zichzelf is geworden. Alsof hij nu, in een tijdperk dat toch langzaamaan als zijn afscheidstournee kan worden beschouwd, vooral de schoonheid van zijn vak wil zien.

Al moet zoiets, benadrukt hij, niet verward worden met een gebrek aan drive. Ambitieus en veeleisend is hij nog steeds. Naar zichzelf én naar zijn club. De overstap van de Europese top naar de Nederlandse subtop is hem, zegt hij eerlijk, niet meegevallen.

Bas Dost zoals ze hem bij Sporting vaak zagen: juichend na een goal. Foto: Getty Images

"Bas Dost die op acht duels voor het einde op zeven goals staat, dat is Bas Dost-onwaardig", zegt de aanvaller. "En dat moet ik mezelf aanrekenen, ook al heb je blessureleed niet in de hand. Toch kan het, denk ik, ook niet los worden gezien van de omstandigheden hier. Begrijp me niet verkeerd hè, ik heb zélf voor een stap terug gekozen, vind het oprecht geweldig om in deze groep en voor deze fanatieke aanhang te spelen. Maar in mijn naïviteit wil ik, denk ik, soms te snel. We hebben, zoals elk jaar bij FC Utrecht, goede voetballers. Maar er komt meer bij kijken. Alle voorwaarden moeten kloppen. Zijn de velden goed? Hoe komt een speler volledig in zijn kracht?

"Een club met ambities moet volledig voetbal ademen; van de materiaalman tot aan de directeur. En dat mis ik soms bij FC Utrecht, hoe hard iedereen ook werkt. Op mijn manier probeer ik voor verbetering te zorgen, juist omdat ik wil dat het FC Utrecht goed gaat. Praten met de trainer (Michael Silberbauer, red.), met technisch directeur Jordy Zuidam; enzovoort. De potentie ís er; dat geloof ik ook. Dat we nu zevende staan, daar mogen we dus niet tevreden over zijn."

Misschien, mijmert hij, is hij het wel te goed gewend met zijn ervaringen in Wolfsburg, bij Sporting CP, Eintracht Frankfurt en Club Brugge. Hij snapt dat in De Galgenwaard geen portemonnee ligt die ruimte biedt om voorafgaand aan elke uitwedstrijd in trainingskamp te gaan, hij realiseert zich heus dat je van parttime-medewerkers niet mag verlangen dat ze 24 uur per dag oproepbaar zijn.

Maximale uit carrière halen

En toch: als iemand weet hoe je het doet, het maximale uit je mogelijkheden halen, is Dost het. De spits die, gedisciplineerd als hij als FC Emmen-talent al was, zijn fiets dagelijks trouw tegen de stadionmuur van de Oude Meerdijk parkeerde nadat hij daarvoor al ruim 20 kilometer tegen de wind in had getrapt vanuit zijn toenmalige woonplaats Coevorden.

Die zijn privéleven in die tijd opofferde om later in de eredivisie te kunnen spelen. En die zich de zelfgemaakte tomatensoep van mevrouw Oosting - de echtgenote van zijn vroegere jeugdtrainer en huidig RKC-coach Joseph Oosting - steevast goed liet smaken. Simpelweg omdat hij zeker wist dat hij na dat vaste ritueel zou scoren. Het roept de vraag op hoelang zo'n geboren perfectionist nog voldoening haalt uit het voetballen voor FC Utrecht, een club die goed beschouwd nooit om de prijzen speelt.

"Als spits zit je extreem in je emoties", stelt Dost. "Dat hoort ook, denk ik, bij het spits-zijn. Ik kan na dit seizoen zomaar zeggen: ik stop ermee. En dat dóe ik, mocht ik aan mijn lichaam voelen dat het klaar is. Ik ga niet voor lul lopen, daar pas ik voor. Op andere momenten, zoals nu, jeukt en kriebelt het juist weer om nog heel lang door te gaan. Dan zegt de liefhebber in mij: 'Wat is dit toch een heerlijk vak, Bas'. Ik laat het dus maar op me afkomen, wil eerst ten koste van alles nog flink wat goals maken zodat FC Utrecht de play-offs haalt én wint. Wat vaststaat: als ik een beslissing neem, neem ik die op gevoel én met volle overtuiging. Dan zal ik er nadien geen seconde spijt van hebben."

Bedanken voor Oranje

Het past feilloos bij wie hij is. Een onbegrepen genie, volgens sommigen. Weer anderen vinden hem eigenzinnig. Duidelijkheid en daadkracht vallen de goalgetter in elk geval niet te ontzeggen. Terwijl de eerste stralen lentezon van 2023 het trainingsveld van FC Utrecht kietelen, komt het gesprek op Luuk de Jong en Vincent Janssen, twee spelers die onlangs bedankten voor het Nederlands elftal. Iets wat Dost in 2018 ook deed. Of hij nooit spijt heeft gehad van die beslissing, luidt nu de vraag.

Bas Dost (r) als speler van Oranje met Jordy Clasie, Luciano Narsingh en Virgil van Dijk. Foto: Pim Ras fotografie

"Nee, nooit", zegt de FC Utrecht-aanvaller stellig. "Kijk, ik snap heel goed dat Rafael van der Vaart zegt dat je als voetballer nooit moet bedanken voor Oranje. Zo dacht ik zelf ook altijd. Toen ik het mijn broer vertelde, vond hij het ook onbegrijpelijk. Alleen: er kan een moment ontstaan dat je je niet meer gelukkig voelt. Dat had ik bij het Nederlands elftal. Ik miste een stuk respect, had het gevoel dat er lacherig over me werd gedaan. Niet door mijn ploeggenoten, overigens. Hoewel ik in die tijd topscorer van Sporting was, kreeg ik steeds het idee dat die prestatie door bondscoaches niet op waarde werd geschat. Zo van: 'ach ja, het is maar Sporting'. Dat vrat aan me. Ik merkte dat er niet echt een plan met me was. Vaste pinchhitter zijn was ook prima geweest. Dat is óók een plan hebben met mij, dan kom ik met alle liefde uit voor Oranje. Maar die duidelijkheid miste ik."

In 2018 belde hij Ronald Koeman, toen net begonnen aan zijn eerste termijn als bondscoach, uiteindelijk om te zeggen dat hij de eer aan zichzelf hield. Koeman noemde die keuze 'jammer'. "Als ik tijdens dat telefoongesprek alsnog het gevoel had gekregen dat Koeman me per se had willen houden, was ik misschien nog gaan twijfelen. Maar dat was niet het geval", zegt Dost terugkijkend. "En ergens was dat ook wel een bevestiging van wat ik al dacht, dat de keuze die ik ging maken de juiste was. Kijk, ik wil voetballen, daar heb ik als kind alles voor gedaan en gelaten. Dat gezeik eromheen, al die meninkjes van iedereen, de oud-voetballers die zich als analytici krampachtig aan die voetbalwereld blijven vasthouden om iets over jou te roepen. Logisch, hoor, het hoort erbij. Alleen: ik heb er niet zoveel mee. En juist bij Oranje, waar je voortdurend onder een vergrootglas ligt, heb je ermee te maken. Het gedoe, de eeuwige discussie over je capaciteiten; het werd op een bepaald moment killing voor me. En dan kun je zo'n gevoel maar het beste uit je lijf verbannen." Lachend, wijzend naar zichzelf: "Ja, zo'n beslissing om te bedanken is ook weer typisch ik."

Doelpuntemaker Bas Dost viert een goal voor Wolfsburg met aangever Kevin De Bruyne. Foto: WITTERS

Kort voordat Dost deze woensdag zijn oudste zoon (4) gaat ophalen van school, komt het onvermijdelijke après-voetballeven ter tafel. Nee, hij ziet zichzelf geen hoofdtrainer worden. Te druk, te veel stress. Meer muziek ziet hij in het begeleiden van talenten. Juist om te voorkomen dat zij, zoals hijzelf vroeger, zich op een bepaald moment verheven gaan voelen boven degenen hen liefhebben. Of dat ze kapotgaan aan druk van buitenaf. "Het mentale aspect in topvoetbal wordt zwaar onderschat", heeft Dost gemerkt. "Het opportunisme, het op en neer gaan van emoties, de spanningen van het moeten presteren... Prof zijn kan je als mens echt veranderen. En niet altijd ten goede. Met mijn ervaringen kan ik jonge voetballers te zijner tijd wel op weg helpen, denk ik. Daar zou ik wel een uitdaging in zien, ja."