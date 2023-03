Verschillende Tweede Kamerleden vielen de afgelopen jaren uit vanwege een burn-out of overspannenheid. Achter de schermen lopen nog meer Kamerleden rond met exact dezelfde klachten.

Eind februari 2022 zakt ze in het Tweede Kamergebouw in elkaar. Op de trap. Vlak daarvoor spreekt een collega haar aan. Maar de woorden komen niet meer binnen. "Het licht ging uit, alles blokkeerde. Ik kon niet meer voor- of achteruit. (...) De accu was compleet leeg. (...) Een burn-out."

VVD'er Ockje van Tellegen schrijft erover in een verklaring over haar afscheid als Kamerlid. Tellegen is een van de zeven Kamerleden die in de afgelopen twee à drie jaar genekt werden door een burn-out of overspannenheid. Maar achter de schermen lopen er momenteel veel meer Kamerleden rond die fysiek en mentaal 'op het randje zitten', maar geen officieel ziekteverlof van zestien weken opnemen, vertellen parlementariërs op voorwaarde van anonimiteit. Hoeveel het er precies zijn, is moeilijk te zeggen. "Ik maak me elke maand wel zorgen om iemand", zegt Volt-Kamerlid Marieke Koekkoek. Een ander Kamerlid schat dat zo'n dertig Kamerleden tegen overspannenheid aan zitten.

Paracetamol

Ze vertellen dat ze elke dag paracetamol slikken om de scherpe randjes van hun fysieke pijnen af te schaven. Of dat ze plotseling doodsangsten uitstaan om in het openbaar te spreken of een journalist te woord te staan. Ze weten van collega-politici die in elkaar zakken, die worden opgenomen in het ziekenhuis en dan geruisloos terugkeren. Kamerleden zeggen clusterhoofdpijnen te hebben en slaappillen te slikken om iets meer dan drie uur slaap te hebben. Eén van de Kamerleden zegt, na ruim tien uur debatteren, ineens een blackout te hebben gehad. Het is iets na middernacht als hij achter zijn spreekgestoelte plotseling de draad kwijtraakt. Hij weet niet waar hij is of wat hij aan het doen is.

Trouw sprak in totaal acht parlementariërs over de veelbesproken burn-outklachten onder Tweede Kamerleden en de achterliggende oorzaken. Gesprekken die ze niet graag voeren, blijkt al snel. Het beeld van het prototype Kamerlid doemt vaak op: dat klaagt niet, werkt hard en weet dat lange dagen erbij horen. Een deel van de Kamerleden wil alleen anoniem zijn of haar verhaal doen. Anderen willen dat hun verhaal deels wordt geanonimiseerd. "Je functioneert in een atypische situatie waarin je allemaal elkaars concurrent bent", licht een van hen die terughoudendheid verder toe. "Iedereen heeft er baat bij om aan je stoelpoten te zagen."

Competitie

Die onderlinge concurrentie tussen politieke partijen wordt verschillende keren aangehaald als een van de werkdruk verhogende factoren. "Laat dat er maar uit", zegt een Kamerlid bijvoorbeeld over het maximaal aantal debatten dat de eigen fractie wekelijks voert om de werkdruk te beperken. "Anders gaat de PVV er weer mee aan de haal. Kwetsbaarheid wordt hier opgeblazen."

Ook binnen de fracties is de competitie voelbaar. Wie onvoldoende presteert, wordt bij de eerstvolgende verkiezingen wellicht lager op de kieslijst geplaatst. In vooral grotere partijen is dat al het geval als een Kamerlid te weinig in kranten of op televisie is verschenen, ook al levert dat Kamerlid inhoudelijk wel goed Kamerwerk. "Dus je problemen ventileer je niet. Dan zeg je dat je het niet aankan en voor je het weet val je van de kar bij de volgende verkiezingen", legt een Kamerlid uit.

Die druk om zichtbaar te zijn komt ook van buiten het Binnenhof. Van de Nederlandse burger bijvoorbeeld. Of de media. Je krijgt het gevoel dat je elke dag campagne moet voeren, zegt Volt-Kamerlid Koekkoek. "Dat ik moet laten zien dat ik belangrijk ben."

Het zorgt allemaal voor een eigenaardige dynamiek tijdens debatten. Kamerleden zetten plenaire debatten steeds vaker in om enerzijds gezien te worden binnen de eigen partij. Anderzijds om in een versplinterde Tweede Kamer met inmiddels zeventien partijen de kiezer voor zich te winnen. Voor sommigen zijn kleinere, meer inhoudelijke commissievergaderingen daardoor alleen maar in trek als er media-aandacht voor is. Die profileringsdrang leidt steeds meer af van het daadwerkelijke Kamerwerk - het controleren van de macht -, klagen sommigen.

Lange dagen

Wie het Kamerlidmaatschap inhoudelijk wel goed wil doen, kan haast niet anders dan zich over de kop te werken, zeggen verschillende Kamerleden. Plenaire debatten kunnen gerust twaalf uur duren. Met soms honderden pagina's aan leeswerk, werkbezoeken en overleg met collega-politici over moties en amendementen die eraan vooraf gaan. Ook de inhoudelijkere, technische commissiedebatten vergen uren voorbereiding. Dan zijn er nog de contacten met lobbyisten, burgers met prangende vragen en de media die in de wandelgangen vissen naar een reactie of zelfs op zaterdagochtend in de voortuin staan.

Bijna alle voor dit artikel gesproken Kamerleden zeggen zestig tot tachtig uur per week te maken. Een werkdag begint rond een uur of negen 's ochtends. Wie aanschuift bij ochtendprogramma's start al om zes uur en en eindigt rond een uur of elf 's avonds. Het zijn niet de vele uren die ze nekken, zeggen Kamerleden. Maar het gebrek aan ondersteuning. Als consultant op de Amsterdamse Zuidas maakte VVD'er Silvio Erkens ook gemakkelijk 60 uur per week. Maar waar hij daar bij grote projecten meerdere werknemers tot zijn beschikking had, bereidt hij grote debatten over het stikstofbeleid en het prijsplafond voor met anderhalve medewerker. Ministers komen op hun beurt naar een debat met dertig ambtenaren.

In sommige fracties voeren Kamerleden ook zelf administratieve of personeelsklussen uit. Een Kamerlid vertelt leden te moeten nabellen die hun lidmaatschap hebben opgezegd. Sommigen houden hun eigen overvolle mailbox bij, veelal tijdens plenaire debatten. En een Kamerlid vertelt in het verleden functioneringsgesprekken te hebben gevoerd met beleidsmedewerkers. Wie door al die verschillende werkzaamheden op omvallen staat, moet het hebben van een oplettende fractiesecretaris of attente collega-politicus. Sinds een jaar kunnen Tweede Kamerleden terecht bij een bedrijfsarts en een bedrijfsmaatschappelijk werker. Maar in de fracties is personeelszorg niet per se goed geregeld.

Altijd al druk

SGP'er Kees van der Staaij schraapt in zijn werkkamer zijn keel en pakt het boek Tweede Kamer: Lam of Leeuw erbij. Hij citeert: "De 'praktijk' van een Kamerlid is op enkele punten vergelijkbaar met die van een huisdokter: hij moet altijd klaar staan. Het verschil is, dat hij eigenlijk nooit is vrijgesteld van weekeinddienst. De meeste leden maken erg veel uren, stellig meer dan zeventig in de week. Hun werk is onregelmatig en ze staan vaak aan grote spanningen bloot."

Druk was het Kamerlidmaatschap altijd al, wil hij met het 66 jaar oude boek van toenmalig Kamervoorzitter Anne Vondeling maar zeggen. Nu Van der Staaij met zijn 25 jaar Kamerlidmaatschap flink wat ervaring heeft en "de kunst van het oordeelkundig overslaan" beter verstaat, kan Van der Staaij zeggen dat hij de werkdruk niet onevenredig hoog vindt. Lachend: "Ik moet wel zeggen dat als ik een keer om half tien 's avonds thuis ben, het voelt alsof ik een vrije avond heb." Als Kamerleden slimmer samenwerken, debatten clusteren en strategischer te werk gaan, zegt de SGP-leider, kan de druk in de Tweede Kamer afnemen.

Maar ook Van der Staaij, inmiddels het langstzittende Kamerlid en een van de weinigen die niets uit zijn verhaal wilde anonimiseren, heeft het Binnenhof zien veranderen. Toen hij er als broekie van 29 - zijn eigen woorden- kwam, kon hij ongestoord urenlang een debat voorbereiden, zaten journalisten hem niet de hele dag op de hielen en stuurden geïnteresseerde burgers brieven in plaats van mails en whatsapps. Inmiddels is het werk onvoorspelbaarder en gefragmenteerder. Én het moddergooien is toegenomen.

Bedreigingen

'Ik hoop dat je door een grote groep mannen verkracht wordt', kreeg een van de Kamerleden die Trouw sprak in haar mailbox. Aan omroep WNL liet CDA'er Derk Boswijk weten dat een dorpsgenoot bij hem thuis langs was geweest. Ze had zijn vrouw en dochters "helemaal de huid vol gescholden" en deelde mee dat hen iets zou overkomen. "Ik voel me niet veilig", zei BBB-voorvrouw Caroline van der Plas afgelopen zomer na doodsbedreigingen tegen RTL Boulevard. En Volt-Kamerlid Koekkoek weet dat ook de mailbox van haar partijgenoot Laurens Dassen volstroomt met doodsbedreigingen. Vooral wanneer PVV en Forum voor Democratie weer een filmpje op Twitter over ze plaatsen. Zelf kreeg ze onlangs naar haar hoofd geworpen dat ze er "onverzorgd en Kamerlidonwaardig" uitziet.

Die groeiende maatschappelijke onvrede maakt dat Kamerleden zich zeer bewust zijn van het feit dat ze door belastinggeld betaald worden. Op Twitter en in hun mailbox zien Kamerleden regelmatig het woord "zakkenvullers" voorbij komen. Sommigen plannen de debatvrije recesweken daarom vol met werkbezoeken. "Dan kunnen ze twitteren dat ze aan het werk zijn", valt een van de parlementariërs op. En velen voelen zich bezwaard om een paar weken vrij te nemen tijdens het reces, wordt er gezegd. Daar hoort hij niet bij, zegt Van der Staaij. Wat hem ook helpt is dat SGP'ers de zondag vrijhouden. "Dat is echt een zegen."

Ook het kabinet zorgt voor een aanzienlijke verhoging van de werkdruk, zegt een van de Kamerleden. Opgevraagde informatie komt veel te laat of helemaal niet. Zelfstandig Kamerlid Pieter Omtzigt beklaagde zich erover tijdens het wetgevingsoverleg over het prijsplafond. "Dit stuk ligt al weken op het bureau van de Europese Commissie. (...) En als Kamerleden die het publieke belang moeten dienen (...) krijgen we hem twee dagen van tevoren. Met negentig pagina's. En dan is de eerste vraag van regeringspartijen of we het kunnen accepteren." Hij zit aan zijn taks van zijn mogelijkheden om het kabinet te kunnen controleren, zei een enigszins geëmotioneerde Omtzigt. "En ik vind het pijnlijk. Want op deze manier maak ik fouten en maakt u ook fouten."

Onvrede bij Nederlandse burgers

Kamerleden komen hierdoor in een fuik terecht, valt een van de Kamerleden op. Want als stukken veel te laat komen, hebben zij minder tijd om zich voor te bereiden, moeten ze soms noodgedwongen een nacht doorhalen en is er amper tijd om experts te benaderen. Wordt er op Kamervragen geen of onvoldoende antwoord gegeven, dan volgen er nog meer Kamervragen of moties. Hetzelfde geldt als het kabinet belangrijke stukken achterhoudt. Met als gevolg dat de druk op zowel Kamerleden als de ambtelijke staf alleen maar toeneemt door de grote hoeveelheid moties en Kamervragen. Ondertussen zorgde het toeslagenschandaal, die de nalatigheid van kabinet-Rutte III duidelijk aan het licht bracht, voor nog meer onvrede bij Nederlandse burgers.

"Voel jij de passie, de idealen, de drijfveren waarmee je begon toen je de politiek in ging nog?" Journalist Fidan Ekiz vraagt het in aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen aan Volt-leider Laurens Dassen tijdens een radio-interview. "Met alles wat wij erover meekrijgen denk ik: waarom zou je nog politicus willen worden? Dankbaar werk is het sowieso niet." Dassen hoeft er niet over na te denken en wijst meteen op die successen in de Kamer die zijn drijfveren alleen maar versterken.

Het is het antwoord dat haast alle Kamerleden geven die Trouw sprak. Bijna allemaal gaan ze stralen als ze het hebben over wetgeving en de veranderingen die ze teweeg brengen. Ze noemen hun werk eervol, veelzijdig ook. "Vergeet niet vreugde te hebben in je werk", is een boodschap van een Statenlid die Van der Staaij zich altijd is blijven herinneren. Bij Koekkoek en Erkens brengt het gezinsleven de benodigde afstand van hun werk. "Het helpt dat ik na een debat lekker Dikkie Dik kan voorlezen", zegt Koekkoek. Maar voor een deel is het hebben van een eervolle baan al die gezondheidsklachten niet waard. "Ik heb een aantal gezonde jaarringen om mijn stam nodig", zei CDA'er Harry van der Molen toen hij in december afscheid nam na zes jaar Kamerlidschap. Ook na een burn-out.

