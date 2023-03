De armste gezinnen van Nederland krijgen voortaan voedselbonnen van het Rode Kruis, om te voorkomen dat schoolgaande kinderen de dupe zijn van de portemonnee van hun ouders. Maar wat koop je met 11 euro? Voedingsdeskundige Nora French neemt de proef op de som.

Met drie schoolgaande zoons weet ze als geen ander hoe belangrijk een goed ontbijt is. Maar Nora French weet ook dat het niet voor iedereen vanzelfsprekend is om iedere week een tas vol boodschappen in huis te halen. Het blijkt dan ook een uitdaging te zijn om voor 11 euro inkopen te doen waarvan een kind de hele week kan ontbijten en lunchen. "Maar het is mogelijk", houdt de voedingsdeskundige de moed erin.

Met gevulde maag in de klas

Woensdag maakte onderwijsminister Dennis Wiersma bekend dat zo'n 300.000 scholieren in Nederland voortaan een schoolmaaltijd kunnen krijgen, om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk leerlingen met een gevulde maag in de klas zitten, zodat ze met energie de lessen kunnen volgen.

Basis- en middelbare scholen met 30 procent of meer leerlingen uit een gezin met een laag inkomen, kunnen zich melden op schoolmaaltijden.nl. Zij komen in aanmerking voor budget waarmee de scholen zelf de maaltijden kunnen regelen, of ze kunnen ervoor kiezen arme gezinnen bij te staan met wekelijkse voedselbonnen van het Rode Kruis ter waarde van 11 euro per kind.

Volle melk

French, die drie kookboeken schreef over gezond en makkelijk eten voor het hele gezin, ging in opdracht van deze site naar de supermarkt om ingrediënten te kopen waarmee een kind een week lang kan ontbijten en lunchen. De voorwaarde? Het moet gezond zijn én binnen het budget van 11 euro passen.

De boodschappen die Nora French voor 11 euro heeft gekocht. Foto: Koen Verheijden

Trots somt ze het bonnetje op. De Arnhemse kocht volle melk - "dat verzadigt beter dan halfvolle" - appels, havermout, wortels, zuivelspread naturel, zes eieren, een heel volkoren brood en appelstroop. "Ik had graag meer groenten willen kopen, zoals snoeptomaatjes en komkommer. En plakjes kaas en vleeswaren, maar daar had ik geen budget voor dus heb ik gekozen voor een smeersel die ik nog redelijk goed vind."

Het moet ook lekker zijn

Bij honger daalt de bloedsuikerspiegel van kinderen en volwassenen, waardoor ze zich niet goed kunnen concentreren. Een goed ontbijt moet er volgens French voor zorgen dat je verzadigd raakt en lang op door kunt gaan. Ze is geen fan van wit brood met jam of kant-en-klare ontbijtgranen die veel suikers bevatten.

"Ik houd meer van havermout, want dat bevat veel vezels en eiwitten. Met water en melk maak ik er pap van. Het is lekker met rozijntjes, banaan, honing of pindakaas zonder toevoegingen, maar daar had ik geen budget voor." Dus kocht ze appelstroop, dat was goedkoper en lekker voor in havermout en op brood. En het suikergehalte dan? "Ja, er zit fruitsuiker in, maar het is wel een natuurlijk product en altijd beter dan die kant-en-klare ontbijtgranen. Het moet voor kinderen ook lekker zijn, want het belangrijkste is dat ze eten."

Suikerbommetjes

Ze kocht eieren voor de eiwitten, want dat hebben kinderen in de groei volgens haar nodig. Niet iedere dag, maar in de vorm van een omelet of roerei als afwisseling. "Rol het op als een pannenkoek en snijd het in stukjes voor in de broodtrommel. Ei verzadigt."