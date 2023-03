Daar is hij dan: de otter! Deze iconische diersoort keert na zestig jaar terug in de Biesbosch. 'We zagen al sporen, maar nu staat hij pontificaal in beeld.'

Dit artikel is afkomstig uit het Brabants Dagblad. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Boswachter Harm Blom staat dinsdagavond in zijn keuken te koken als collega-boswachter Joey Braat hem belt. "Met de boodschap dat dit iconisch roofdier daadwerkelijk is gezien. Vorig jaar dachten we al dat het zover was. In de Biesbosch had iemand een otter gefilmd. Maar het bleek vals alarm: volgens deskundigen was het hem niet. Er waren wel sporen van spraints, uitwerpselen."

Juichen in de keuken

Blom staat te juichen in de keuken. "Nee, het eten is niet aangebrand. Maar natuurlijk ben ik hier blij mee. Dit is zo'n bijzondere soort. Dankzij de cameraval, die wij als Staatbosbeheer samen met vrijwilligers van de Natuur- en Vogelwacht Biesbosch beheren, is het keiharde bewijs geleverd. Je ziet hem op zijn rug rollen. Op die manier zet hij geursporen af."

Met die geursporen hoopt deze otterman vrouwtjes te lokken. "Het is duidelijk dat het een man is, want alles is fullfront in beeld. Die geursporen zijn bedoeld om zijn gebied af te bakenen ten opzichte van andere mannetjes: 'Ik ben hier!' Tegelijkertijd zijn het de signalen om vrouwtjes te lokken. Of zij er al zijn? Geen idee, we hopen natuurlijk van wel."

Waar deze otter precies vandaan komt, durft Blom niet te zeggen. "Dat kunnen we niet zien. Mogelijk komt deze uit de richting van Gorinchem. Daar werd vorig jaar, net toen we in de Biesbosch een otter dachten te zien, ook zo'n dier gespot. Dankzij bewakingsbeelden bij een woning. We weten van otters dat ze kilometers per dag kunnen afleggen."

Grootste angst

Dat het het waterlievende roofdier is gelukt de Biesbosch te bereiken, mag volgens Blom al bijzonder genoemd worden. Het natuurgebied ligt ingeklemd tussen snelwegen, die zo'n dier toch moet zien over te steken. Ook lokale wegen, zoals de Van Elzelingenweg en de Oude Veerweg in Dordrecht en de Bandijk bij Werkendam, zijn serieuze obstakels voor de otter. Er wordt doorgaans hard gereden. "Het is mijn grootste angst dat we de otter straks platgereden aantreffen langs zo'n weg. Ik hoop dat er met name op de Bandijk nu echt snelheidsremmende maatregelen worden genomen."

Tegelijkertijd heeft de boswachter wel vertrouwen in de nieuwste aanwinst voor de Biesbosch. Het is de otter immers gelukt het gebied te bereiken. "En nu hij eenmaal in de Biesbosch zit, heeft hij daar alle ruimte. Dit natuurgebied is uitermate geschikt voor de otter. Het water in de kreken is helder, er is voldoende rust en er zit volop vis. De otter jaagt op zicht, maar gebruikt ook zijn snorharen."

Witvis en paling op het menu

Het dier kan zich in de Biesbosch zeker tegoed doen aan vis: witvis en paling staan bovenaan zijn menu. "Dat zal geen problemen opleveren. Ja, hooguit voor de vissen. Die zullen zich wel te pletter schrikken wanneer er ineens een otter naast hen opduikt. Hij eet zo'n anderhalve kilo vis per dag. Het is een toppredator, wat betekent dat hij helemaal bovenaan de voedselketen staat."

De otter in de Biesbosch schaart zich volgens Blom niet in het rijtje van 'overlastgevende dieren'. "Een otter graaft bijvoorbeeld geen gangen. Als mens hebben we geen last van hem. Hij houdt bovendien niet van mensen: otters zijn uiterst schuw. Daarom zullen we de komende tijd onze cameravallen extra in de gaten houden. Op die manier komen we meer te weten van dit bijzondere dier en misschien zien we ook vrouwtjes opduiken. Ik kan niet wachten voordat het zover is."