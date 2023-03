Het kabinet breekt zich het hoofd waarom het vertrouwen in Den Haag zo laag is. Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) weet wat burgers willen - bijvoorbeeld een loket waar ze fatsoenlijk worden geholpen.

Premier Mark Rutte belooft beterschap. De top van het kabinet beraadt zich vanavond wederom over de stembusuitslag. Waar komt de onvrede onder de kiezer toch vandaan? Het antwoord op die vraag had SCP-directeur Karen van Oudenhoven hen al veel eerder kunnen geven.

Veel Haags beleid sluit niet aan op de dagelijkse werkelijkheid van burgers. Van Oudenhoven noemt een voorbeeld: "Om armoede te bestrijden kijkt de overheid vooral naar mensen in huurwoningen, bijvoorbeeld met huurtoeslag. Ik kom zelf uit Friesland. Buiten de Randstad hebben veel lagere inkomens een koophuis, omdat die daar nog lang betaalbaar waren. Zij zitten net zo goed krap, maar worden niet bereikt."

Karen van Oudenhoven, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Foto: Pim Ras Fotografie

Goede gezondheid

Het is slechts een van de vele constateringen die het kabinet uit de tientallen rapporten van het Sociaal en Cultureel Planbureau had kunnen halen. Het adviesorgaan van het kabinet bestaat vandaag vijftig jaar. "De welvaart is in die periode enorm toegenomen. En we leven langer in goede gezondheid", benadrukt ze. Maar burgers voelen de laatste jaren dat de bomen niet meer tot in de hemel groeien. Dat hun kinderen het niet meer automatisch beter krijgen dan zij.

"We lopen tegen grenzen op. Door het klimaat, door stikstof, door personeelsgebrek. Daarvoor moet een kabinet impopulaire besluiten nemen. Dat maakt veel mensen onzeker. Dan helpt het niet als mensen zien dat de overheid niet in staat is grote problemen effectief op te lossen, zoals Groningen of het toeslagenschandaal."



Die bestuurlijke onmacht verklaart de onvrede die op 15 maart tot uiting kwam. Mensen begrijpen doorgaans heel goed dat een kabinet soms impopulaire besluiten moet nemen, zegt Van Oudenhoven. En dat een kabinet het niet iedereen naar de zin kan maken. "Maar als je impopulaire maatregelen neemt, moet je als kabinet wel goed kunnen uitleggen waarom je niet iedereen tegemoet kunt komen. Én nadenken over de vraag: kunnen we iets doen voor de mensen die echt zwaar gedupeerd worden? Je ziet dat het huidige kabinet daar niet goed in slaagt."



Van Oudenhoven: "In onderzoeken zeggen burgers tegen ons: waarom sukkelen grote dossiers maar door? Ze vragen zich af: is die overheid er nog wel voor ons? Of is de politiek alleen nog met zichzelf bezig?"

Boeren demonstreren op het Malieveld tegen het stikstofbeleid van het kabinet, dat de stikstofuitstoot van de landbouw de komende jaren fors wil verminderen. Foto: ANP

Het vertrouwen in de overheid is niet historisch laag, benadrukt ze. Maar normaal gaat dat vertrouwen na verkiezingen weer omhoog en nu blijft het al langer stabiel laag. "Dat is zorgelijk, want het kabinet moet beslissingen nemen over ingewikkelde vraagstukken als stikstof. Dus wordt het extra lastig om mensen daarin mee te nemen."

Complexer

Nu is het er ook niet makkelijker op geworden voor de overheid. De samenleving is veel complexer geworden. Ontwikkelingen gaan sneller en worden vaak beïnvloed door dingen buiten Nederland, waar de overheid weinig greep op heeft. Maar het kabinet kan echt wel dingen beter doen luidt Van Oudenhovens advies.

"Beleid pakt nu niet altijd even goed uit voor alle groepen in de samenleving. Er moet beter worden nagedacht over de gevolgen van de maatregelen. Zie de energietransitie, waarbij het voor mensen met een goed gevulde portemonnee makkelijker is hun huis te isoleren. Of kijk naar de zorg: door de vergrijzing worden mensen geacht eerst hulp te zoeken in hun omgeving. Maar wat als je niemand in je omgeving hebt? Er zijn mensen die door het ijs zakken."

Beter beleid vraagt een 'empathische overheid', zoals ze het noemt. Een overheid die minder 'modelmatig werkt', iets wat premier Rutte ook beloofde na een bezoek aan slachtoffers van bevingen in Groningen. Van Oudenhoven: "In overheidsbeleid worden modeloplossingen geboden die gebaseerd zijn op een aantal mogelijke situaties van een burger. Dat is logisch. Maar als jouw probleem niet aan de standaarden voldoet, is creativiteit nodig. Een ambtenaar moet de vrijheid hebben af te wijken bij een beslissing. Die is er nu vaak niet. Verantwoording afleggen en voldoen aan de regels wordt dan belangrijker dan het oplossen van een probleem. Kijk naar het toeslagenschandaal waarbij mensen na soms een klein foutje bij het invullen van formulieren enorme bedragen moesten terugbetalen."

De overheid verwijst mensen naar een internetsite of een app. Voor de meeste mensen is dat ook afdoende, zegt ze. Maar er moet een telefoonnummer zijn voor wie er niet uitkomt. Of een loket zijn waar iemand naartoe kan. "En aan dat loket moet ruimte zijn om af te wijken van protocollen."

Verandering is écht nodig, benadrukt de SCP-baas. 40 procent van de burgers zegt dat het kabinet, maar ook de Tweede Kamer, zich niet echt interesseert voor hun problemen. Het zijn vaker mensen met weinig opleiding, met lagere inkomens en zonder sociaal netwerk om op terug te vallen. Dat moet de héle politiek zich aantrekken. Volgens Van Oudenhoven is de politiek erg gericht op het bereiken van consensus en minder op het vinden van de beste oplossing voor het land.

Hogedrukpan

Daarbij loont het om risico's te mijden: alles wat fout gaat, wordt snel uitvergroot in de media en de Tweede Kamer. "Dat is niets nieuws. Maar we leven nu wel in een soort hogedrukpan. We hebben net de coronapandemie achter de rug. Er is oorlog in Europa. We hebben allerlei klimaatmaatregelen lang voor ons uitgeschoven waardoor er nu ineens heel veel moet gebeuren. Door de vergrijzing is er overal personeelsgebrek en staat de betaalbaarheid van de zorg onder druk. Dat zijn allemaal héél grote problemen. Dat maakt het juist nu belangrijk om de burger niet te verliezen. Tel daarbij op dat de politiek steeds veer versplinterd is, met partijen aan de linker- en rechterkant die allemaal iets anders willen."