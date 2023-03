De afgelopen weken haalde de dierenambulance in Zeeland zo'n twintig aangereden katers van de straat die hun zoektocht naar liefde met de dood moesten bekopen. Bij de dierenartsen melden zich kattenbaasjes met typische paartijd-kwetsuren: gebroken pootjes en vechtwonden.

Dit artikel is afkomstig uit PZC. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Ieder jaar zorgen katers met lentekriebels voor een piek in het aantal dodelijke aanrijdingen, weet woordvoerder Saskia Thijssen van de Dierenbescherming. In Zeeland werden afgelopen maand twee keer zoveel katers als poezen doodgereden. Dat komt doordat de vrouwtjes lekker thuisblijven, in hun eigen territorium. De mannetjes ondertussen, lopen bronstig de adresjes af op zoek naar een gewillig vrouwtje. Dierenarts Liselot van der Baan: "De drang om te paren is zo sterk dat ze halsbrekende toeren uithalen, desnoods klimmen ze door een kantelraam heen. Gebroken pootjes of voetjes zijn typisch voor de paartijd. Soms zit er niks anders op dan amputeren."

Niet zelden wordt er stevig gevochten om een verleidelijk poesje. Dierenartsen krijgen lelijke wonden en abcessen te behandelen. Opvallend: bijna alle slachtoffers van de liefdeskoorts zijn niet gecastreerd én niet gechipt. "Uit onderzoek blijkt dat gecastreerde katers ongeveer twee keer zo oud worden als intacte katers", weet de dierenarts. "Wij zeggen altijd: laat je katten helpen zodra ze zes maanden oud zijn. Of eerder nog, als je een mannetje en een vrouwtje samen in huis hebt. Zodra je ziet dat ze paargedrag gaan vertonen. Dat kan al zijn als ze vier maanden oud zijn."

Dierenarts Liselot van der Baan van Dierenkliniek De Ark: "Castratie kost geld, maar regelmatig naar de dierenarts moeten óók." Foto: Marcelle Davidse

Een kater castreren kost tegen de 70 euro. Voor een vrouwtje betaal je rond de 140 euro. Dierenarts Van der Baan: "Maar als je meerdere keren naar de dierenarts moet, loopt dat ook in de papieren. Een wond of abces, dan heb je het over een consult, een antibioticakuur en pijnstillers. Reken maar op een euro of 85. Bij gebroken pootjes of voetjes kost een operatie honderden euro's. De goedkoopste oplossing is een amputatie: rond de 500 euro. En als het gaat om poezen: wij zien zwangere poesjes van vijf, zes maanden. Dan heb je het al gauw over een keizersnede, of ze overleven de bevalling niet."

"Toevallig hoorde ik vorige week in het overleg dat er opvallend veel meer dode katten zijn. Meestal jonge ongechipte katers", vetelt Lia Vermue van dierenasiel De Bevelanden. Bij de dierenambulance Schouwen-Duiveland hetzelfde verhaal. Laat je kat vooral castreren en chippen, benadrukt woordvoerder Saskia Thijssen van de Dierenbescherming. "Ieder jaar is het weer raak. Eerst krijgen we de overreden katers, dan de zwangere moederpoezen en daarna kunnen we de kittens van de straat halen."

Saskia Thijssen van de Dierenbescherming: "Laat je kat vooral castreren en chippen." Foto: Saskia Thijssen

Jolanda Lichtenberg is als voorzitter van Dierenwelzijn Walcheren ook betrokken bij de voedselbank voor dieren. Wie weinig te besteden heeft, kan daar gratis dierenvoeding krijgen. "Voorwaarde is wel: géén nestjes in huis hebben." Maar juist wie weinig geld heeft, kan moeilijk de kosten van een castratie of sterilisatie betalen. Lichtenberg: "Daarom bieden wij in samenwerking met dierenartsen geregeld de mogelijkheid om dat gratis te laten doen. Zowel katers als poezen moeten geholpen worden, willen we hier ooit vat op krijgen." Lichtenberg stipt ook nog even een bijkomend probleem aan: "Dat sproeien van katers, die met hun sterk ruikende urine geurvlaggetjes uitzetten. Mensen bellen ons dan op met verhalen over de ondraaglijke geur, over nieuwe tuinsets die verpest zijn... Ook dat houdt op als een kater gecastreerd is."

Deze kater kan niet meer voor kinderen zorgen en leeft twee keer zo lang als zijn 'intacte' broeders. Foto: John Schouten / PVE

Onweerstaanbaar geurtje

De feromonen die een krolse poes verspreidt, zijn voor kater tot ver in de omtrek te ruiken. En onweerstaanbaar, net als de lokroep. "Katers doen de gekste dingen om bij een krolse poes te komen", weet Lichtenberg. "Soms raken ze kilometers van huis. Wij worden vaak gebeld door eigenaren van poezen die als het ware gestalkt worden. De katers blijven in de tuin rondhangen, mensen kunnen hun deur niet meer opendoen omdat ze anders naar binnen glippen."

Vanuit de voedselbank voor diervoeding worden zo nu en dan gratis castraties en sterilisaties aangeboden, in samenwerking met dierenartsen. Foto: -

In de balletjes en de bolletjes

Ria Engelen van Amivedi (meldpunt voor gevonden en verloren huisdieren) weet dat niet alleen de 'intacte' katten lentekriebels krijgen, zij het wat minder onstuimig. De drang om achter de vrouwtjes aan te gaan zit niet alleen in de balletjes, maar ook in het bolletje, zogezegd. Dierenarts Van de Baan legt uit: "Als een kater pas op oudere leeftijd geholpen wordt, heeft hij dat gedrag al aangeleerd. Dan krijg je dat een kater toch urenlang rondzwerft en vaak abcessen heeft van vechtpartijen."