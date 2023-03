De talkshows op televisie worstelen of verdwijnen, terwijl Vandaag Inside de pannen van het dak scoort. Op welke onderdelen kunnen de concurrenten leren van kijkcijferhit VI?

Chemie

Samen met Henk van Dorp maakte Frits Barend jarenlang de talkshow Barend & Van Dorp. De voormalige host trekt een parallel met de heren van Vandaag Inside. "Kijk naar hun samenstelling en naar die van ons", verwijst hij naar het vaste trio. Bij VI zitten Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp aan tafel, Barend en Van Dorp hadden Jan Mulder als extra gast. "We hadden een spelmaker, afmaker en alleskunner, en dat waren we alle drie. We konden ook alles tegen elkaar zeggen. Er was een gigantische chemie tussen ons drieën, net als bij Vandaag Inside."

Job Knoester noemt die chemie 'de sleutel tot het succes'. De strafadvocaat verscheen jarenlang in verschillende talkshows, maar is sinds vorig jaar vaste tafelgast bij Vandaag Inside. Hij slaat als kijker ook geen uitzending over. "Zowel Eus als ik hebben René en Johan een keer vervangen, maar hoe goed geprobeerd ook, we kunnen niet tippen aan de chemie tussen die drie verschillende persoonlijkheden."

Vandaag Inside blijft kijkcijferkanon

Hlf8 stopt, Renze en Humberto verdwijnen op zaterdag. Khalid en Sophie krijgt geen directe opvolger. Zij worden in mei vervangen voor Nadia Moussaid, die een ander soort praatprogramma gaat maken, niet live. En talkshow Op1, dat op de meest prominente zender (NPO1) wordt uitgezonden, blijft qua kijkcijfers ver achter bij het succesvolle Vandaag Inside op SBS6. Waar laatstgenoemde talkshow gemiddeld 939.000 kijkers scoort en sinds januari slechts twee keer naar de 700.000 kijkers zakte, heeft Op1 het zwaarder. Dit dagelijkse praatprogramma trekt gemiddeld 692.000 kijkers, met afgelopen vrijdag als dieptepunt. Toen stemden slechts 466.000 mensen op NPO1 af.

Ook de andere talkshows als Khalid en Sophie (gemiddeld 673.000 kijkers sinds januari), Jinek (653.000), Beau (634.000) en Hlf8 (336.000) blijven ver achter bij Vandaag Inside. Natuurlijk is Vandaag Inside geen standaardtalkshow, maar VI doet duidelijk iets goed. Deze krant vroeg aan voormalig talkshowhosts Frits Barend en Catherine Keyl, columnisten Angela de Jong en Özcan Akyol en vaste tafelgast bij Vandaag Inside Job Knoester wat reguliere talkshows kunnen leren van deze kijkcijfermagneet.

Wilfred Genee in Vandaag Inside. Foto: Screenshot video

Eén (liefst uitgesproken) talkshowhost

Een deel van het succes van Vandaag Inside is te danken aan talkshowhost Wilfred Genee, zegt Angela de Jong. "Hij is scherp en durft het te laten schuren, ook wanneer dit niet leuk is voor de gasten aan tafel. Dat kan hem niet schelen." De durf van een presentator is belangrijk, vindt ook talkshowcoryfee Catherine Keyl. "Ik zei soms tijdens mijn show: sorry dit onderwerp doe ik niet, dat vind ik te saai. Voor mijn gevoel gebeurt dit te weinig bij shows als Op1 of Khalid en Sophie." Een talkshowhost moet bovendien goed ingelezen zijn, stelt ze. "De feitenkennis van de presentatoren van Hlf8 kan vaak wel iets beter. Zij kunnen iets leren van Genee. Zijn parate kennis is uitzonderlijk goed. Hij is áltijd op de hoogte. Dat geldt overigens ook voor Sven Kockelmann bij Op1, maar die is zó bloedserieus. Bij Genee valt er ook wat te lachen."Qua scherpte lijkt Wilfred Genee op hem, denkt Frits Barend. "Gasten wilden komen, maar dachten ook: wat staat ons te wachten? We waren doorgewinterde journalisten. We hadden met onze poten in de modder gestaan en zaten bij wijze van spreken in kasten om belangrijke gesprekken op te pikken. Vragen deelden we nooit van tevoren."



Een talkshow moet volgens Özcan Akyol gedragen worden door een sterke persoonlijkheid; of drie, in het geval van Vandaag Inside. "Voorheen waren de talkshows bij de NPO nog personality driven. Bij Jeroen Pauw kon je scherpte verwachten. Als kijker kende je zijn hang naar het debat en maatschappelijke duiding. Bij Matthijs van Nieuwkerk kwam de liefde voor kunst, cultuur en literatuur constant terug." De talkshows van nu, op Vandaag Inside na, zijn kleurlozer, stelt hij. "De host geeft zelden zijn mening, terwijl ik juist heel erg geïnteresseerd ben in die mening. Als ik niet weet waar de presentator voor staat, is het moeilijk om me aan de show te hechten." Akyol weet ook: lang niet alle kijkers zitten te wachten op de mening van Genee, Gijp en Derksen. En dat is juist goed, benadrukt hij. "Als je er voor iedereen wilt zijn, ben je er uiteindelijk voor niemand."

Charles Groenhuijsen en Carrie ten Napel, twee van de tien presentatoren bij talkshow Op1. Foto: Videostill

Herkenbaar format

"Wie zit er ook alweer op maandag bij Op1?" Catherine Keyl peinst hardop. "Is het Jort Kelder? Ja? Nou, dat is dan een toevalstreffer. Elke dag zitten er andere presentatoren, waardoor de show aan herkenbaarheid verliest." Op1 doet er beter aan te kiezen voor één talkshowhost of één vast duo, zoals Wilfred Genee hét gezicht is van Vandaag Inside.

"Wie Vandaag Inside kijkt, weet bovendien precies wat hij krijgt, namelijk veel meningen en vermaak", vult Angela de Jong aan. "De platte grap is nooit ver weg. Het gesprek kan eventjes serieus zijn, maar dat duurt nooit lang. De avond is pas geslaagd als je om een flauw filmpje hebt gelachen. Die herkenbaarheid is er niet bij Op1, waar elke avond een ander duo zit, waarvan ik de een wel goed vind en de ander niet. Ook bij Hlf8 en RTL vindt constant een stoelendans van presentatoren plaats." Herkenbaarheid is broodnodig", zegt ook Frits Barend. "Onafhankelijk van de gasten wil je toch weten wat de mannen aan tafel te vertellen hebben. Met wisselende presentatoren heb je dat niet."

Matthijs van Nieuwkerk en Marc-Marie Huijbregts tijdens de opnames van een speciale jubileumeditie van De Wereld Draait Door. Foto: ANP / ANP Kippa

Onvoorspelbaarheid

De reguliere talkshows zijn volgens Angela de Jong uit te tekenen: ze hebben terugkerende stamgasten, een rubriek met korte filmpjes en een dichtgeplamuurd draaiboek met vier à vijf items. "Ze hebben allemaal goed gekeken naar De Wereld Draait Door, met het grote verschil dat die show altijd één verrassend item had, waar je de rest van de avond van kon nagenieten." Als Vandaag Inside ergens goed in is, is het verrassen, stelt ze. "De mannen hebben wel een draaiboek, maar wijken daar net zo makkelijk van af. Het geeft een prettige, ongedwongen sfeer én onverwachte televisie."

Knoester: "Het is belangrijk dat ze bij VI humor en serieuze zaken perfect afwisselen en dat ze daarbij de randen opzoeken. Wilfred citeerde een liedje van Veldhuis & Kemper. 'De mooiste bloemen groeien vlak langs het ravijn en om die te kunnen plukken moet je durven bang te zijn'. Dat is precies wat zij doen. En soms vallen ze in dat ravijn, maar klimmen ze er weer uit. Daar geven ze ook niet om. Ze nemen iedereen de maat, maar sparen zichzelf ook niet. Ik houd van die zelfspot."

Barend en Van Dorp Foto: AD

Gasten

Het is algemeen bekend: in de tijd van Barend & Van Dorp begon Barend 's morgens al met bellen en hield hij pas op, soms kort voor de uitzending, als hij de 'beste gasten had'. "We hadden een uitstekende redactie, met fantastische eindredacteuren als Erik de Vries en René Sommer, maar we belden ook zelf. Ik ben zelfs eens naar iemand thuis gegaan, met zijn vrouw gesproken, zo graag wilden we hem hebben." Volgens Keyl wordt er bij reguliere talkshows te vaak in dezelfde vijver gevist. "Het zijn altijd dezelfde gezichten. Dat heeft deels te maken met de kwaliteit van de redacties. De medewerkers worden slecht betaald, wisselen elkaar in rap tempo af en bouwen geen collectieve kennis op. Zo creëer je een redactie die oppervlakkig werk levert."

Ook bij VI duiken vaak dezelfde mensen op (denk aan Job Knoester, Hélène Hendriks, Valentijn Driessen en Roxane Knetemann), maar over die selectie is beter nagedacht, zegt Angela de Jong, die zelf ook geregeld te gast is. "De mannen van VI voelen haarfijn aan welke gasten wel of niet bij hen passen. Hoe bekend de gast ook is, als het gesprek niet loopt of hij zich niet durft uit te spreken, wordt die niet meer uitgenodigd. Dat overkwam onder anderen Britt Dekker, Sander Schimmelpenninck, de broer van Peter R. de Vries, Ebru Umar en Stella Bergsma." Merel Ek daarentegen is een veelgevraagde gast. "Ze is in tegenstelling tot veel politiek verslaggevers niet te beroerd om haar mening te geven. Bovendien durft ze tegen Johan Derksen in te gaan. Vaak staat de camera al op haar gezicht gericht, wanneer hij zijn ongezouten mening geeft, om haar frons of verbazing te registreren."

Maak géén tweede VI