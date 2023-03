Professionele koks staan deze week voor de klas op basisscholen. In Duiven neemt chef-kok Charles Ek, eigenaar van restaurant Tante Blanche uit Brummen, kinderen mee in de geheimen van het koksvak.

Minipokébowls staan op het menu. Dat betekent veel snijwerk en smaken combineren. Het levert een verrukkelijk hapje op. "Al had er wat mij betreft geen vis of vlees in gehoeven. Als je zo met smaken speelt mis je dat niet", zegt Ek, die deze dagen les geeft aan groep 6, 7 en 8 van IKC de Droomgaard in Duiven.

Kok in de Klas, een initiatief van Smaaklessen (Wageningen University & Research) dat door Jong Leren Eten wordt gesteund, wil kinderen verleiden zelf te gaan koken. Elk jaar wordt een nieuw recept gepresenteerd met bijbehorend lesmateriaal en het Kok in de Klas kwartet.

Meer weten over voeding

Koks vertellen over smaak, eten en hun vak. "Wat een echte kok vertelt en laat zien over gezond, vers en smakelijk eten maakt veel indruk. Zelf koken, smaken uitproberen en proeven blijft bij.

Na deze kookles weten kinderen meer over gezonde en duurzame voeding, vertellen ze thuis enthousiast over wat ze hebben ontdekt. Het doel is dat ze hierdoor thuis ook meer durven te proeven, gaan koken of misschien straks kiezen voor een opleiding in het vakgebied", zegt Wieke Bonthuis van Jong Leren Eten-Gelderland.

Het project Kok in de Klas moet kinderen stimuleren om zelf te gaan koken. Foto: Jan van den Brink

Waarom ben je kok geworden?

Leerlingen van De Droomgaard bereidden zich voor op de komst van die 'echte kok'. "Zo'n kans moet je niet voorbij laten gaan, dus vooraf werden de vragen aan Charles al geformuleerd. Waarom ben je kok geworden, wat verdien je eigenlijk, welke opleidingen zijn er en wat is het moeilijkste recept dat jij ooit maakte?

Vooral voor de bovenbouw zijn antwoorden in deze fase interessant, een deel van hen zal misschien doorstromen naar het vmbo-kader om op termijn te kiezen voor een opleiding in deze richting", zegt Marc Bos, eventmanager van de school en organisator van het programma hier.

Het project Kok in de Klas moet kinderen stimuleren om zelf te gaan koken. Anna en Mahmoud zijn aan de slag met een professionele kok in de klas. Foto: Jan van den Brink

Meer dan lesje koken

Voor deze school is een programma over smaak, gezond en vers meer dan een lesje koken. "Het gaat ook over begrijpend lezen, nodig om een recept te volgen, meten en wegen - rekenen - en leren samenwerken. Dit project raakt veel doelen binnen het onderwijs.

Gezonde voeding is overigens een thema waarmee onze school doorlopend bezig is. Gezonde traktaties waarbij rekening met andere culturen wordt gehouden en drie keer per week schoolfruit of -groente zijn hier vaste prik. En bij talentmiddagen waarbij leerlingen kiezen uit een breed scala disciplines zijn kookworkshops ongekend populair."

Volgend jaar verhuist de school naar een nieuwe locatie en zal samen koken een nog prominentere rol binnen het onderwijsaanbod krijgen. "Daar hebben we een keuken met een groot kookeiland én een moestuin, dat moet goed komen."

Ingrediënten voor de mini pokebowl. Foto: Jan van den Brink

Liefde voor koken

Liefde voor smaak en koken begint volgens chef-kok Charles Ek vaak al op jonge leeftijd. "Meehelpen in de keuken, waarbij bakken het populairst is; daar begint het mee. Al heb ik ook mooie herinneringen aan afwassen.

Mijn liefde voor koken begon thuis, gevolgd door de Middelbare Hotelschool. Werken in de keuken, in teamverband vooral, blijft hartstikke leuk. Samen toewerken naar iets moois, elke dag pieken; dat is toch wat dit vak aantrekkelijk maakt."

Kinderen op basisscholen leren snijden, bakken en koken van een professionele kok. Foto: Jan van den Brink

Smaaklessen in de vorm van een gastcollege zijn voor Ek een manier om smaken te delen, toekomstige generaties kennis te laten maken met een zo breed mogelijk pallet aan smaakcombinaties en structuren.

De minipokébowl naar een recept van tv-kok Sandra Ysbrandy, die dit jaar in alle klassen wordt gemaakt, bewijst volgens hem dat smaak van verse ingrediënten niet op zichzelf staat: het wordt versterkt door een combinatie van smaken en structuren.

Avocado is niet populair

Ek: "Van avocado zijn kinderen vaak geen fan, maar wanneer deze verwerkt is in een gerecht met meer smaken wordt het ineens lekker. Soms smaakt iets bitter, maar wanneer je het aanbiedt in combinatie met andere nuances waarderen ze het wel."

"Ik ben voorstander van smaakontdekking op jonge leeftijd, zoveel mogelijk dingen proberen en proeven. Een fout die ouders soms maken is dat ze smaak willen afvlakken, producten langer doorkoken. Daarmee wordt het niet perse lekkerder. Venkel vind ik na twintig minuten koken niet meer te eten. Met een goede bereiding en vooral combinaties van smaken kun je jonge kinderen laten wennen aan alle smaken."

Het project Kok in de Klas leert kinderen hoe ze zelf kunnen koken en wat een gezonde maaltijd is. Foto: Jan van den Brink

Geen kindermenu

In Eks restaurant wordt geen kindermenu geserveerd. Geen frietjes, appelmoes en een frikandel voor piepjonge gasten dus. "Wanneer ze aanschuiven, en dat vind ik echt heel leuk, eten ze mee met het menu van de dag. Daar kan dus zomaar krab bij zitten. Meestal zijn de jonge gasten die bij ons eten gewend aan proeven, dat geldt natuurlijk niet voor alle kinderen."