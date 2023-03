Een model met tachtig tatoeages staat deze week in haar ondergoed in de paasfolder van Hema. Een kritische reactie op Twitter veroorzaakte een golf van honderden steunberichten voor de vrouw. Wie is zij? 'Op mijn cv staat altijd een foto in mijn stijltje.'

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Ze valt meteen op in de folder: een model met donker haar, piercings en een heleboel tatoeages in mintgroen ondergoed. 'Wie denken ze hier blij mee te maken?' schreef iemand in een tweet, die volgens de statistieken op de site 580.000 keer is bekeken. Het ging de persoon om alle inkt.

"Het raakte me", vertelt Demy Rijken (22). Het model uit 's Hertogenbosch zat tot maandagavond niet op Twitter, maar een vriend raadde aan nu echt te gaan kijken. Ze had 'haar' folder net binnen. Demy's moeder zag aan haar dat ze verdrietig was, aldus het model. "Mensen zien tattoos vaak als stoer en rebels en denken dat zoiets niet aankomt. Maar ik ben eigenlijk heel zacht, je kan mij pijn doen. Ik heb veel tatoeages, maar ook een hart."

Geen coltrui op cv

HEMA had Demy speciaal uitgekozen voor de campagne. Bij het modellenbureau staat ze onder het kopje 'alternatief'. "Ik heb wel maat 36, geen afwijkend getal voor modellen. Maar door mijn tatoeages, rondingen, haarstijl en manier van poseren ben ik toch anders dan de vrouwen met blond of bruin haar die je vaak ziet."

De folder van HEMA, met Demy Rijken. Foto: Dolph Cantrijn

Demy, vorig jaar te zien in de tv-show First dates, nam haar eerste tatoeage toen ze veertien jaar was. Inmiddels heeft ze er tachtig, en is ze niet van plan te stoppen. De reacties in het dagelijks leven zijn vaak positief, maar bij haar werk soms minder. "Ik heb in een folder van Kruidvat gestaan, toen hadden ze mijn tatoeages weggehaald met Photoshop. Ik leek niet meer op mezelf."

Voor een bezoek aan haar oma - niet zo'n fan van de inkt - trekt Demy weleens een coltrui aan. Maar voor sollicitatiegesprekken weigert ze dat. "Ik ben zoals ik ben en ik heb mijn vaardigheden. Ik stuur altijd een foto mee van mezelf in mijn stijltje. Als ze me niet willen zoals ik eruitzie op mijn cv, nodigen ze me maar niet uit."

'HEMA lag er helemaal uit'

Ze klinkt zelfverzekerd, maar het komt aan dat ze nu honderden berichten krijgt van mensen die de HEMA-foto mooi vinden. En belangrijk, want als je nooit een model ziet dat op je lijkt, kan je het idee krijgen dat zulk werk voor jou niet is weggelegd. Ze kreeg al berichtjes van mensen die ook hopen op een shoot als alternatief model voor een mainstream merk. "Zulke mensen help ik graag. Mijn moeder zag hoe ik begon te stralen."

Dierbaarste tatoeage

Demy's belangrijkste tatoeage is een van haar kleinste: een hartje op haar vinger. "Een jaar of zeven geleden is ons huis afgebrand. Het hartje staat voor alles wat ik toen ben kwijtgeraakt. Voor dat ik nu minder materialistisch ben, dat ik alles wat ik heb nog meer waardeer."

Het is natuurlijk ook een marketingtruc van HEMA, volgens marketingkenner Paul Moers een 'ijzersterke'. "HEMA lag er helemaal uit. Het merk was sleets, de winkels rommelig. Ze moeten zich terug knokken. De folder reflecteert nu de maatschappij."

Demy, die ook nog werkt bij een online casino en met een eigen bedrijfje truien verkoopt, wil fulltime als model aan de slag - met haar tattoos vol in beeld. "Dat is mijn droom."

Zijn wie je wilt zijn

Kruidvat laat weten dat het weg-fotoshoppen van Demy's tattoos in de eerdere folder een incident is. "Het is zeker geen beleid dat we mensen met tattoos zouden weren", zegt een woordvoerder. "We willen juist zo divers mogelijk zijn, in kleuren, in vormen. Iedereen is welkom. In andere marketinguitingen van ons staan ook mensen met tatoeages."