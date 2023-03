Stuurman Emma Seesing (23) van kraanschip Crane Barge 2 is de enige vrouwelijke schipper op haar werk SSL op Heijplaat. Ze is de komende weken te zien bij tv-programma Vrouwen die Varen. 'Ik ben geen zeikerd'.

"Het blijft een mannenboot, dus let niet op de rommel." Emma Seesing (23) stapt de hut van de Crane Barge 2 in. Op het tafeltje ligt een half lege zak Doritos en twee lege bekertjes koffie. De vuile vaat ligt in de gootsteen. Het ruikt naar sigaretten. Collega Tim stapt binnen met een blauwe helm op en in een oranje overal, pakt hij de afwasborstel en werkt hij de vaat weg. "Emma is de eerste vrouwelijke schipper hier'', zegt Tim. En dat vindt hij best gezellig.

Emma: "Ik ben ook makkelijk in de omgang, ik ben geen zeikerd." Vies worden vindt ze geen probleem. Na een klus bij kolenoverslagbedrijf EMO of in het ruim van een schip staat ze - net als haar collega's- onder de zwarte vegen in de stuurhut. Al draagt ze nu wel lange, glimmende kunstnagels met een keurig wit randje. "Die zijn speciaal voor tv", wappert ze. "Ik kreeg ze er niet meer af."

Zwembad en sauna aan boord

Seesing is een van de 15 vrouwen van het nieuwe PowNed programma Vrouwen die Varen. Vier dagen lang volgden de camera's haar tijdens het werk. Het inladen van het schip. Achter het roer en tijdens de leveringen aan zeeschepen. Voor de uitzending nam ze Ton Kas verantwoordelijk voor de lijzige en soms sarcastische voice-over apart. 'Gedraag je bij mij, neem een ander maar in de zeik', beet ze hem toe. "Dat begreep hij wel."

Sinds drie jaar werkt Emma als stuurvrouw bij SSL op Heijplaat. Met haar collega's bezorgt ze goederen op zeeschepen. Dat kan van alles zijn: schoenen, bevroren varkenskarkassen, kapotte scheepsonderdelen, water.' En een keer zelfs een sauna. "Dat was het vreemdste. Sommige schepen hebben van alles aan boord, een zwembad en nu dus ook een sauna." Tegelijkertijd is ze bezig met haar opleiding tot schipper. Over acht weken hoopt ze af te studeren en te promoveren van leerling schipper tot schipper.

Geboren op een boot

Op de kade van het bedrijventerrein op Heijplaat stapelen de collega's van Seesing rond met vorkheftrucks. In de hoek staat een palet met honderden flessen Saka water. Met de kraan op de boot worden de palets het ruim in getakeld. Midden op zee wordt de bestelling geleverd bij een van de zeeschepen.

De vaak Filipijnse bemanning is inmiddels gewend én verzot op haar. "Als ik er niet ben, vragen ze mijn collega's 'where is the girl'." Nadat ze zichzelf in een bak aan boord van het schip heeft getakeld, moet ze zich registreren. Dat doet ze met een valse naam. "'Bonnie' of 'Laura' of zo. Toen ik mijn eigen naam gebruikte, kon ik de Facebook-verzoeken van bemanningsleden niet bijbenen."

Seesing is geboren op een boot, een woonschip. Door de week lag het schip afgemeerd. In de weekeinden en vakanties voer het gezin overal naar toe. Varen is niet altijd haar droom geweest. Haar moeder verzorgt dementerende ouderen. Als vijftienjarige hielp ze tijdens de zomervakantie mee. "Wassen, eten geven, aankleden. Ik deed alles." Bij de open dag van de zorgopleiding haakte ze af. "Daar zaten alleen maar meisjes, hoge hakken, make-up. Ik stapte die klas binnen. Draaide me om en ben naar huis gegaan."

Uiteindelijk werd het schipper. Het water, buiten zijn en de vrijheid. "Mijn vader zat bij de marine. Later werd hij politieman. Dat ik nu vaar, daar is hij super trots op." Werken met alleen maar mannen vindt ze leuk. Al is het soms lastig. "Het blijven mannen. Andersom doen ze het voortdurend, maar als ik iets uitleg of vertel wat ze moeten doen, krijg ik boze blikken", lacht ze. "Maar ik red me eigen wel."