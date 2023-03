Er zijn studenten, goede ziekenhuizen en het ligt lekker centraal. Er zijn tal van redenen waarom Utrecht maandag is uitgeroepen tot meest competitieve regio van Europa. Maar de belangrijkste factor voor het succes van Utrecht is misschien nog wel het grote aantal vrouwen.

Dit artikel is afkomstig uit het AD Utrechts Nieuwsblad. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Onderzoekers vergeleken 234 Europese regio's, waarbij Utrecht het best scoort op opleidingsniveau en innovatie. De regio vult zich steeds meer met jongeren die hier een opleiding doen en vervolgens blijven hangen. Ten opzichte van andere regio's is hier veel werk voor jongeren.

De Europese commissie heeft Utrecht dan ook uitgeroepen tot meest competitieve regio. Burgemeester Sharon Dijksma is erg blij met de uitkomst. "Onze regio zit boordevol innovatie, talent en economische kracht. Door intensieve samenwerking tussen het bedrijfsleven, de kennisinstellingen en overheden binnen de Economic Board Utrecht zetten we ons in om ook de komende jaren de nummer één te blijven."

Het succes komt niet helemaal uit de lucht vallen: Utrecht staat al jaren in de top. In 2019 op een gedeelde tweede plek met Londen. De Utrechtse geograaf Ton van Rietbergen begrijpt dat de regio het zo goed doet. "Ons onderwijs is heel goed, de ziekenhuizen ook en Utrecht ligt heel centraal. Nu wonen er meer hoogopgeleide mensen dan vroeger. Die komen hiernaartoe om te studeren en blijven. In Groningen studeren ook veel mensen, maar als ze klaar zijn, gaan ze allemaal weer weg. Deels naar Utrecht. Je ziet hoe druk het hier is."

'De toekomst is aan de vrouw'

Ook komt uit het onderzoek dat veel van de werkenden in de regio Utrecht vrouwen zijn die hier hun opleiding hebben afgerond. Het CBS becijferde eerder al dat Utrecht de stad is met de meeste jonge vrouwen van Nederland. "De toekomst is aan de vrouw", zegt Van Rietbergen. "Daar is geen twijfel over mogelijk. Alleen hebben de meeste mensen dat nog niet door. De werkgelegenheid heeft zich ook vervrouwelijkt. Vroeger waren er veel meer beroepen waar fysieke kracht voor nodig was. Het gaat nu vaak meer om intelligentie en taalvaardigheid. Vrouwen scoren daar goed op en mannen vaker beter op kracht."

Dat het stereotype 'hoogopgeleide stedelingen' voor een homogene bubbel in Utrecht zorgt, daar is Van Rietbergen niet bang voor. "Er komen juist steeds meer mensen uit verschillende plekken en afkomst naar Utrecht toe."

Steeds vernieuwender

"Vroeger waren er veel meer jongeren die plat 'Utregs' praatten. Maar wat nou één stereotype Utrechter is, daar verschillen de meningen erg over. Ik denk dat het steeds anders wordt. Natuurlijk zijn mensen trots op hun eigen plek en waar ze vandaan komen, maar ik denk niet dat het zo eenzijdig is als sommige mensen misschien denken."

Groei is positief volgens Van Rietbergen. Toch kan daar een keerzijde aanzitten. "We moeten wel bedenken tot hoe ver we willen doorgroeien als stad. Willen we een soort Amsterdam of Londen worden of op een gegeven moment op de rem trappen, als we kijken naar drukte en huizenprijzen?" Maar zo ver zal het volgens hem nog lang niet komen. "Ik ben in ieder geval erg trots op Utrecht."