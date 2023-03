Schimmels, vochtplekken, een muffe lucht in huis. Een hoestje dat maar niet over gaat. Tea Basch-Van Seters (54) en haar buren zijn ten einde raad. Een bouwfout zorgde voor grote lekkages in hun huurwoningen, met grote schade aan vloerbedekking, meubels én muren. Maar voor een goede oplossing geeft de woningcorporatie al een jaar niet thuis. "Ze laten je gewoon voelen alsof je niets waard bent."

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Tea en haar buren Suzanne en Martijn hebben er slapeloze nachten van. Het zit hen zo hoog dat ze tranen in hun ogen krijgen als ze erover beginnen te vertellen. "We zijn allemaal mensen. Wij betalen huur voor deze woningen. Maar ze reageren gewoon niet of amper. Je wordt zo klein gemaakt, alsof je helemaal niets voorstelt."

De problemen in een -helemaal nog niet zo oud- appartementencomplex aan de Vivaldilaan in Sliedrecht kwamen ongeveer een jaar geleden aan het licht. Als Tea haar grote kledingkast in de slaapkamer verplaatst. Tot haar grote schrik zat er schimmel op de muren en op de nog vrij nieuwe kast. De muur was vochtig. "We zijn hier begin 2021 gaan wonen. We hebben toen zelf een laminaatvloer gelegd en nieuwe meubels gekocht.''

Ze trekt direct aan de bel bij de woningbouwvereniging. Die concludeert: die lekkage komt door een doucheputje dat lekt. Een aannemer komt om het probleem op te lossen: "Maar die zei al snel: hier is veel meer aan de hand. Het probleem is veel groter'', zegt Tea. "We zijn verder gaan kijken, hebben het laminaat verwijderd, want dat begon al bol te staan en zagen dat het zeikwaternat was daaronder.'' De schade is gigantisch.

Tea waarschuwt haar buren. Meer mensen blijken met hetzelfde probleem te kampen. Zoals Suzanne en Martijn, die een huis onder haar wonen in het complex. Zij zien roze schimmelplekken op hun kersverse zeilvloer. Ook ruiken de veertigers een muffe lucht. Als ze het zeil weghalen, wordt het probleem zichtbaar: water. "De vloer was heel nat.'' En de zwarte en roze schimmel woekert welig.

Het zit niet alleen in het beton van de vloer, maar ook aan de onderkant van het zeil. "Het is onherstelbaar beschadigd. Kijk, helemaal aangevreten.'' En tot hun grote verbazing, blijkt het niet alléén daar te zitten. Maar ook op de muren, op de meubels. "Op de vloer in de gang. In de badkamer en eigenlijk in alle ruimtes die aan de badkamer grenzen.'' Suzanne wijst ernaar, ze verbijt haar tranen. "Ik kan geen mensen meer uitnodigen op mijn verjaardag. Ik schaam me dood. Voor de lucht ja, maar dit is ook niet goed voor je gezondheid.'' Ze vertelt over een kuchje waar ze de laatste maanden mee kampt. En het raam dat ze altijd open heeft staan.

'Dit probleem is niet door ons ontstaan, maar wij zitten ermee'

En dan begint het getouwtrek dus, vertelt Tea. "We hebben de woningbouwvereniging, Tablis Wonen, gebeld. Die verwezen ons naar de verzekeraar voor schadevergoeding, want zij zouden niet verantwoordelijk zijn voor onze inboedel. Maar die verzekeraar schoof het af op de aannemer, die de woningen gebouwd zou hebben. Want het gaat om een bouwfout'', zegt Tea.

Volgens Tablis Wonen is die schade echter niet meer te verhalen op de aannemer, die is namelijk failliet. Bovendien zou de zaak 'al verjaard zijn'. Zo krijgen ze te horen. "En dus zitten we hier nu, zo. Onze buurvrouw, die chemotherapie had ten tijde van de lekkage, zit momenteel op een betonnen vloer. Tablis Wonen wilde dan wel de schimmel nog schoonmaken, maar de vloer die er daarvoor uit moest, het behang dat van de muren moet, et cetera, dat is kennelijk ons probleem. En zij kan geen nieuwe vloer betalen.''

Net als Suzanne en haar man. Die vanwege ziekte beiden afgekeurd zijn en op bijstandsniveau leven. "Wij hoopten twintig jaar met die nieuwe vloer te kunnen doen. Een nieuwe vloer kunnen we niet betalen. Dus wij zitten nog steeds in de schimmel.'' De schimmel laten schoonmaken en vervolgens in een kaal huis leven, is voor hun geen optie. "Ze moeten dit gewoon regelen, wíj kunnen hier helemaal niks aan doen'', roept ze ten einde raad.

Ze proberen al een jaar tot een oplossing te komen met de woningbouwvereniging, maar die "reageren vaak gewoon niet eens. Ze laten je gewoon barsten'', vertelt Tea. "Je wordt van het kastje naar de muur gestuurd en bijna uitgelachen, zo voelt het. Hoe kun je nou een vrouw die midden in de chemo zit op een betonnen vloer laten zitten? En mensen met gezondheidsproblemen - ze wijst naar Suzanne - in zwarte schimmel laten leven?

Tea zelf had het geluk geld te hebben om zelf al een nieuwe vloer te leggen. "Tablis heeft het schoongemaakt en we besloten daarna zelf maar aan de slag te gaan. Wij konden dit betalen van onze laatste centen. Maar onze buren niet. Daarom strijd ik door voor hen. En ik hoop natuurlijk zelf ook dat onze geleden schade nog vergoed wordt, want wij zijn nu ook blut.''

Ze zijn doodmoe van het vechten, strijden. "Je voelt je compleet machteloos. Er is totaal geen communicatie. Er wordt nergens op gereageerd. Ik ben niet eens meer boos, ik ben murw geslagen. Ik wil gewoon zo graag dat ze reageren en dat we eruit kunnen komen met elkaar."

Reactie woningbouwvereniging Tablis Wonen: 'Het is bij ons misgegaan'