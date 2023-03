In 2019 houdt een groep jonge drugsverslaafde Enschedeërs zich bezig met het beroven van mannen die denken een afspraak met een prostituee te hebben. De groep gebruikt 'lokmeisjes' om de mannen te pakken. Maandag stond zo'n 'lokmeisje' voor de rechter.

De in Amerika geboren Chrysta T. (28) past precies in het plaatje van de groep, die veelal een verleden in internaten heeft. Als ze op haar tiende met haar moeder naar Nederland verhuist is ze bijna meteen in beeld bij de jeugdhulpverlening. Van haar dertiende tot haar achttiende maakt ze een gang langs een serie van vooral Twentse internaten.

Doorgeschoven

Of zoals ze het zelf tegen rechter Ellenbroek zegt: "Ik werd doorgeschoven van internaat naar internaat." Eenmaal volwassen bevalt ze van een dochter die meteen door jeugdzorg in een pleeggezin wordt geplaatst. Chrysta heeft liefst negen vastgestelde psychische stoornissen. Inmiddels is ze Enschede ontvlucht en verblijft ze ergens in het land met haar jeugdliefde in een daklozenopvang.

Terug naar 19 augustus 2019. Want dat is het moment dat Chrysta rond een uur of acht in de avond bij de ingang van het Ledeboerpark in Enschede staat te wachten op haar 'klant'. Haar vriendje Sander A. (27) heeft met anderen een advertentie op Seksjobs.nl geplaatst. Ze is voor de gelegenheid 'Lisa' en heeft afgesproken met een man voor 'buitenseks'.

Als de man zich meldt, neemt Chrysta de man mee het park in. Na, zoals ze het omschrijft, 'een leuk babbeltje gemaakt te hebben' met de man, krijgt ze 125 euro in handen gedrukt. Dat is voor haar het sein om het op een rennen te zetten.

Slachtoffer filmt daders

Op dat moment trekken Sander A. en eveneens uit Enschede komende Quinten R. (22) de klant achterover. Ze proberen zijn portemonnee te pakken, maar gaan er ook als een haas vandoor als de man het op een gillen zet. Verlost van zijn belagers grijpt de man zijn telefoon en filmt de wegrennende belagers. Het vormt onweerlegbaar bewijs.

"Dit is niet wie ik ben", zegt Chrysta nu, geconfronteerd met haar rol in de beroving. "Maar ik stond onder druk, mijn dochter werd bedreigd. Ik ben gewoon doodsbang voor die groep en ben uiteindelijk ook voor ze gevlucht."

Onterechte slachtofferrol

officier van justitie Schouten vindt Chrysta's rol minder ernstig dan die van de overige daders. Tegelijkertijd is hij van mening dat ze zich te veel als slachtoffer neerzet. "Dat vluchten had u ook eerder kunnen doen." Hij eist, ook omdat het om een oude strafzaak gaat, een werkstraf van 180 uur waarvan 100 uur voorwaardelijk.