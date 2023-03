Kringloopwinkels dreigen de dupe te worden van strengere regelgeving om heling en witwassen te voorkomen. Er komt een registratieplicht voor alle tweedehands spullen en de personen die ze aanbieden.

"Dat is funest voor kringloopwinkels", zegt directeur Robbert van Walsum van De Kringloper met winkels in Roosendaal, Etten-Leur, Steenbergen en Bergen op Zoom. "Het is heel tijdrovend en dient nergens toe. Wij krijgen alles gratis aangeleverd. Dus van heling is geen sprake."

Criminaliteit aanpakken

Het ministerie van Justitie wil criminaliteit stevig aanpakken. Inbraken, overvallen en straatroven hebben een flinke impact op slachtoffers. Door heling, het kopen of verkopen van gestolen goederen, moeilijker te maken wordt het volgens de overheid minder aantrekkelijk voor criminelen om deze misdrijven te plegen.

Daarom is er een zogeheten Digitaal Opkopers Register (DOR) waar handelaren alle spullen van waarde in moeten registreren. Het gaat onder meer om fietsen, elektronica, sieraden en kunstwerken. Het DOR is gekoppeld aan de aangifte van gestolen goederen.

Handelaren in de gemeente Woensdrecht maken gebruik van dit online register, zegt woordvoerder Robine van Hees. "De politie ontvangt een melding als een item geregistreerd staat als gestolen. Wij krijgen geen signalen die vragen om strengere controle of handhaving."

Het register is nog niet verplicht, maar veel gemeenten werken er al wel mee en het ministerie heeft een wetsvoorstel in de maak dat het landelijk verplicht maakt. "Ik begrijp de insteek van de wet, maar voor ons is het onzinnig", stelt Van Walsum. "Het is niet te doen, we krijgen jaarlijks vier miljoen kilo goederen binnen. Het jaagt De Kringloper op kosten en werkt drempelverhogend, mensen komen dan minder makkelijk spullen brengen."

Roosendaal controleert met regelmaat

Kleding hoeft niet geregistreerd, dus de kledingbanken van De Kringloper in Rucphen, Oudenbosch en Roosendaal hebben niet te maken met de nieuwe regelgeving. Van Walsum heeft kringloopwinkels in vier gemeenten, maar alleen Roosendaal controleert met enige regelmaat. "Er zijn wel afspraken gemaakt. We registreren alleen fietsen in het DOR. Elektronica hebben we geprobeerd, maar dat was niet te doen. Een drama, dus dat hoeft voorlopig niet meer."

Aangeleverde fietsen worden gerepareerd in het ambachtscentrum. Als ze klaar zijn voor verkoop, worden ze geregistreerd. De personen die de fietsen komen brengen worden niet geregistreerd, dat moet volgens de nieuwe wet wel. "Maar ook daar hebben we afspraken over gemaakt. Alleen weten boa's dat lang niet altijd. Dat werkt niet prettig bij een controle."

Woordvoerder Jeroen Steenmeijer van de gemeente Roosendaal bevestigt dat de gemeentelijke handhavers de handelaren bezoeken en controleren en ze wijzen op de wettelijke verplichting. "Er wordt bekeken of de handelaar een digitaal opkoopregister heeft en zo ja, of dit correct wordt bijgehouden. Bij een tweede controle wordt gekeken of de adviezen zijn opgevolgd. Zo niet, dan kunnen we handhaven."

Boete van duizenden euro's

Volgens de Branchevereniging Kringloop Nederland (BKN) kan dat resulteren in een boete van duizenden euro's. "Handelaren kunnen een 'vrijstelling van het verkoopregister' aanvragen", stelt Steenmeijer. De Kringloper in Roosendaal heeft dat dus gedaan voor onder meer de elektronica.

Verder geeft Steenmeijer zelf ook aan dat bij kringloopwinkels goederen gratis worden gebracht. "Dan vervalt de prikkel voor heling." Voor Van Walsum is dat frustrerend. "Gemeenten snappen dat het onzinnig is, maar ja ze moeten nu eenmaal controleren."

Fred Huneker, coördinator bij de Emmaus in Langeweg, heeft alle vertrouwen in de BKN. "Die zijn al maanden bezig om de gevolgen voor hun leden te beperken." Op de website van BKN staat inderdaad dat een uitzondering voor BKN-leden nabij lijkt. Kringlooporganisaties die het Keurmerk Kringloop Nederland voeren, krijgen een zeer beperkte registratieplicht.

Huneker registreert nu nog niks. "Het is een doorgeslagen plan. Heling is niet aan de orde. Wie gaat er nu stelen om het vervolgens gratis bij de kringloop af te geven?"