Meer mensen met een verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen moeten langer op de juiste hulp wachten. De zorg voor deze groep is zo zwaar en duur dat meer gehandicaptenorganisaties geen nieuwe cliënten aannemen. De wachtlijsten groeien.

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

De laatste jaren groeit het aantal mensen dat zware zorg nodig heeft hard. Ter illustratie: in 2015 kregen ruim 12.500 mensen een indicatie voor zogenoemde VG7-zorg, in 2022 waren het er al meer dan 17.000.

Het gaat om mensen met een verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen. Ze kunnen bijvoorbeeld agressief worden en slaan of bijten, maar ook in zichzelf keren. Voor hun ouders of zorgverleners is het vaak lastig het gedrag te begrijpen. In een zorginstelling krijgen deze cliënten intensieve begeleiding en behandeling.

Het wordt echter lastiger om een plek te vinden, zo blijkt uit cijfers van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). Ruim 130 cliënten staan op de wachtlijst, terwijl dat er vorig jaar iets meer dan 100 waren. 46 mensen hebben acuut een plek nodig, zeven wachten al meer dan een half jaar.

Zwaardere zorg

Zorgverzekeraar CZ constateert dat een groep met een licht verstandelijke beperking vaker zwaardere zorg nodig heeft, doordat zij bijvoorbeeld ook psychiatrische problemen of een verslaving hebben. "De zorginzet voor deze doelgroep is intensief. Het tarief is niet passend en er zijn helaas zorgaanbieders die aangeven te overwegen deze doelgroep niet meer in zorg te nemen", reageert woordvoerder Arjen Zwaan. Ook Menzis erkent dat het huidige tarief de kosten niet dekt, waardoor 'sommige zorgaanbieders geen nieuwe complexe cliënten meer opnemen.'

De VGN pleit voor 80 miljoen euro extra om de zorg overeind te houden. "De financiële druk op zorgaanbieders neemt toe door inflatie en energieprijzen. Het is moeilijk om het aantal plekken voor deze groep uit te breiden", verklaart VGN-directeur Theo van Uum. Al jarenlang krijgen zorgaanbieders een te laag tarief voor deze complexe cliënten. "Sommige aanbieders komen tienduizenden euro's tekort op één plek. Dat valt niet meer op te vangen."

Foto ter illustratie. Foto: Getty Images

Al in 2021 bleek uit een rapport dat het ministerie van VWS liet weten dat het bedrag voor deze cliënten te laag is. 'Om blijvend en duurzaam passende zorg te kunnen leveren zijn passende tarieven een randvoorwaarde voor zorgaanbieders', schrijft minister Conny Helder (Langdurige Zorg) in de recentste Kamerbrief hierover. Toch hebben zorgaanbieders er nog geen geld bij gekregen. Er loopt opnieuw onderzoek naar de tarieven. In mei verwacht Helder de resultaten.

Te laat

Volgens de VGN krijgen zorgaanbieders er mogelijk pas in 2025 geld bij. Dat is voor zorgaanbieders te laat, stelt de belangenvereniging, omdat sommige zorgaanbieders nu al geen nieuwe cliënten aannemen. Laat staan dat het aantal plekken wordt uitgebreid. "Deze mensen hebben hele intensieve zorg nodig. Als je ze langer thuis moet houden, is dat echt geen feest voor die ouders, broertjes en zusjes. Voor hen is het slopend", weet Henk Kouwenhoven, bestuurder bij Sherpa.

Cliënten hebben een denkniveau van kinderen van 2 tot 3 jaar en vaak zijn ze gediagnosticeerd met onder meer autisme bij. Dit kan ervoor zorgen dat ze prikkels niet goed kunnen verwerken en 'bij het minste of geringste op tilt kunnen slaan'.

Doordat de zorg zwaar is, is het extra lastig om in deze tak van de zorg personeel vast te houden, constateert Emmeke van Eersel, bestuurder van Middin. "Sommige medewerkers kiezen toch voor lichtere zorg. Om deze cliënten goed te begrijpen en hun gedrag te leren lezen, is continuïteit enorm belangrijk. Maar die is lastig te bieden. En vervolgens wordt het gedrag van de cliënten weer complexer en moeilijker te begrijpen."

Kleine woongroepen

Volgens Godfried Barnasconi, bestuurder van Cordaan, is het bij de zwaarste cliënten het beste om kleine woongroepen van maximaal vijf mensen met twee begeleiders te hebben. "Als je er meer bij elkaar zet, is dat vragen om problemen. Wij zien regelmatig collega's met een blauw oog of haren die eruit zijn getrokken." Maar zeker voor kleine organisaties valt het niet mee om dat voor elkaar te krijgen.

Dat er wachtlijsten zijn, noemt Sherpa-bestuurder Kouwenhoven 'onaanvaardbaar'. Kouwenhoven: "Voor ouders is dit echt verdrietig. We moeten juist investeren in deze doelgroep en in de medewerkers die met hen werken. Ik vind het maatschappelijk onverantwoord om plekken af te bouwen. Wij gaan dat dus niet doen, maar zorg wel dat we het geld ervoor hebben om voor deze mensen te zorgen."

Zorgverzekeraar CZ denkt niet dat meer geld dé oplossing is, temeer omdat dat het tekort aan personeel niet oplost. De zorgverzekeraar zoekt naar manieren om cliënten eerder zorg te bieden en ook meer thuis te helpen.

Samenwerken

Cordaan-bestuurder Barnasconi voegt daaraan toe dat zorgaanbieders zelf ook meer moeten samenwerken. "Als wij vol zitten, gaan we altijd op zoek naar een andere plek in de regio. Wij hebben echt als lijn: laat elkaar niet barsten."