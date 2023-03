Met de baby gaat het inmiddels goed. Maar moeder Maxime (22) heeft nog altijd veel last van het ongeval dat haar overkwam. Hoogzwanger zakte ze door een winkelvloer in Almelo, waarbij ze in een volgelopen kelder terecht kwam. De jonge moeder heeft de eigenaar van het winkelpand - woningcorporatie Sint Joseph - aansprakelijk gesteld en wil een schadevergoeding. 'Daar heeft ze het volste recht toe.'

De gebeurtenis op zaterdag 5 november staat voor altijd in het geheugen gegrift van Maxime, die liever niet met achternaam in de krant wil.

In kledingwinkel Habbekrats aan de Ootmarsumsestraat 320 zakte plotseling de vloer onder haar voeten weg. De Almelose ging kopje-onder en moest zich minutenlang aan de rand vastklampen. Ondertussen was ze heel erg bang dat er iets mis zou zijn met haar ongeboren kind. In het ziekenhuis bleek dat er niets ernstigs aan de hand was.

Bevalling extra zwaar

De baby, een meisje, is geboren op 22 december. "Gelukkig gaat het goed met haar. Dat is het allerbelangrijkste", zegt moeder Maxime. Zelf is ze nog niet hersteld van het ongeluk. Ze heeft voortdurend pijn in nek en rug, vertelt ze. Door dat lichamelijk ongemak was de bevalling extra zwaar. Meer wil Maxime er liever niets over zeggen. Ze verwijst naar haar vader Luis, die Maxime ondersteunt.

Familie schiet te hulp

Hij vertelt dat zijn dochter zowel lichamelijk als geestelijk de naweeën van het ongeluk ondervindt. "Ze heeft het er nog steeds moeilijk mee. Begrijpelijk. Ze heeft een flinke klap gehad. Zoiets gaat je niet in je koude kleren zitten. Ik weet dat ze er ook wakker van heeft gelegen." De vader vertelt dat Maxime onder doktersbehandeling is. En ook hulp heeft van een 'raadgever'. Werken zit er voor de jonge moeder voorlopig niet in. Thuis, met de baby, krijgt ze hulp. "Als familie zijn we er natuurlijk zoveel mogelijk voor haar."

Mogelijk had het ongeluk ook gevolgen voor de baby in de buik, vertelt vader Luis. "Na de geboorte bewoog haar linkerarmpje niet goed. Nu gaat dat een stuk beter. Ze heeft nog steeds manuele therapie."

Letselschade advocaat

De vloer van de kledingzaak in de Ootmarsumsestraat is direct na het ongeluk hersteld. Na onderzoek bleek dat niemand wist van de levensgevaarlijke situatie, met een aangetaste houten ondervloer en een verborgen ondergelopen kelder.



Het pand is eigendom van woningcorporatie Sint Joseph. Via een letselschadeadvocaat heeft Maxime de woningstichting aansprakelijk gesteld. Met oog op schadevergoeding, vertelt de vader van Maxime. "Maar het gaat hier vooral om twee mensenlevens. Dit had ook heel anders kunnen aflopen." Inhoudelijk worden er verder geen mededelingen gedaan over de claim.

Claim in behandeling

Woordvoerder Gaby Drees van Sint Joseph laat desgevraagd weten dat de claim in behandeling is. "Onze verzekeraar en de letselschadeadvocaat zijn ermee bezig. Onafhankelijke deskundigen zullen er over oordelen. Geen idee waar het op uit komt. Ik weet ook niet hoe lang het gaat duren", zegt de woordvoerder van de woningstichting.

Corporatie aansprakelijk