De jubelton is afgeschaft. Dat is goed, want deze ontwrichtte de huizenmarkt. De jubelton was een feestelijk woord voor een saaie belastingregeling, een eenmalige belastingvrije schenking om een huis van te kopen. In de praktijk werd deze vaak gebruikt door ouders om hun kind te helpen.

Iedere ouder wil zijn kind een goede start kunnen geven. Niet alleen bij de aankoop van een woning, maar ook met bijvoorbeeld rijlessen en een studie. In principe heb je achttien jaar de tijd om wat startgeld voor ze bij elkaar te sprokkelen. Dat kan op verschillende manieren.

Eerst moet je beslissen of je een rekening opent op je eigen naam of op naam van het kind. In het laatste geval mag je tot de vrijstelling van 6.035 euro jaarlijks belastingvrij schenken op die rekening. Als het kind achttien jaar is, krijgt het automatisch het beheer over die rekening. Dat is een risico − denk maar even terug aan toen je zelf 18 was. Soms is het beter om dat geld nog wat langer in eigen beheer te houden. Overigens telt het vermogen van je kind altijd mee bij het vermogen van de ouder(s). Die moeten er dus mogelijk vermogensrendementsheffing over betalen.

Sparen voor kinderen kan bij alle banken. Vaak is de variabele rente op een kinderspaarrekening net iets hoger dan op een reguliere spaarrekening. Tussentijds geld opnemen kan soms niet, inleggen meestal wel. In zijn algemeenheid kan je stellen: hoe hoger de rente, hoe minder flexibel de rekening is. Triodos heeft momenteel het 'Kinder Toekomst Plan' met 1 procent rente. 'Jeugdsparen' van ASN Bank levert 0,90 procent op. Wie een hogere rente wil, kan ook een spaardeposito op eigen naam overwegen. Die rente staat vast voor een bepaalde periode.

Al deze spaartegoeden vallen onder het depositogarantiestelsel en zijn dus tot 100 duizend euro per rekeninghouder verzekerd. Dat is een voordeel ten opzichte van een andere manier van sparen: via een spaarverzekering voor (klein)kinderen. Deze sluit je niet af bij een bank, maar bij een verzekeringsmaatschappij. DELA biedt bijvoorbeeld zo'n verzekering aan tegen 2 procent rente per jaar. Maar die verzekeringen vallen dus niet onder het depositogarantiestelsel.

Wat ik zelf doe, is sparen (op mijn naam) combineren met beleggen (op hun namen). Beleggen voor je kind kan bij elke bank en bij fondsbeheerders als Meesman en Brand New Day. Je belegt het geld dan breed gespreid in meerdere aandelen. Het rendement is niet te voorspellen, maar is in het verleden op de langere termijn gemiddeld 7 procent per jaar geweest.