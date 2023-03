Een bouwbedrijf in Deventer biedt jongeren niet alleen een baan, maar ook een huis aan. Dat moeten ze wel zelf bouwen. 'De sector is aan het vergrijzen, daar willen we iets aan doen.'

Over twee weken krijgen Lucas Achterhoek (19) en Dani Sancho (19) de sleutel van hun nieuwe appartement. Eigen woonkamer, slaapkamer, keukentje en een gloednieuwe badkamer. Vakwerk, als je het hen vraagt, want ze hebben hun woning zelf gebouwd.

De twee zijn leerling-timmerman bij VDR Bouwgroep. Dat bedrijf uit Deventer staat bekend om het bouwen van grote distributiecentra, zoals dat van Wehkamp in Zwolle. Maar sinds twee jaar realiseert VDR Bouwgroep ook kleinere projecten in de regio waar leerlingen hun vaardigheden kunnen oefenen, zoals de renovatie van een winkelpand naar acht appartementen.

Een idee van Peter Meerman van VDR BouwTalent, het nieuwe opleidingsbedrijf binnen VDR. "We hebben een tekort van 30.000 mensen in de bouw. Ondertussen is de sector aan het vergrijzen. Daar wilden wij als bedrijf iets aan doen", zegt hij.

Skills oefenen in de praktijk

ING-econoom Maurice van Sante, gespecialiseerd in de Nederlandse bouw, vindt het wel creatief. "Dit bedrijf kijkt naar waar mensen behoefte aan hebben en biedt dat aan. Slim. Al zal niet ieder bedrijf ze dit na kunnen doen", zegt hij. Volgens de econoom zijn de personeelstekorten in bouw een structureel probleem. "Tussen de 15 en 20 procent van de bouwbedrijven worden belemmerd in hun werkzaamheden door een tekort aan werknemers."

Daarom zijn jonge mensen - het mogen ook zijinstromers zijn - meer dan welkom in Deventer. Meerman: "Onze leerlingen gaan één dag per week naar school, de andere vier dagen moeten ze hun skills oefenen in de praktijk, met begeleiding van ervaren collega's".

In totaal moeten ze 32 skills beheersen, van een vloer leggen tot een dakconstructie maken, om zichzelf timmerman te kunnen noemen. De opleiding duurt vier jaar in totaal. "Na de eerste twee jaar zijn ze basistimmerman en na de laatste twee jaar mogen ze zichzelf allroundtimmerman noemen."

Beroep met een hoge baanzekerheid

Lucas Achterhoek en Dani Sancho krijgen de appartementen niet voor niets, maar ze betalen ook niet wat huur op de vrije markt zou zijn. Een van hen zoekt nu al twee jaar naar een betaalbare woning. "De huur begint bij 450 euro en dan hebben ze een volledig appartement", legt Meerman uit. "Ze krijgen gewoon een huurcontract, net als bij een woningcorporatie, en dus ook huurbescherming."

Ook zijn ze niet verplicht om bij VDR te blijven werken, al krijgen ze wel een baan aangeboden. "We zien dit opleidingstraject als een succes als van de tien leerlingen er uiteindelijk twee of drie voor ons bedrijf kiezen", zegt Meerman.

Van Sante merkt op dat langzaamaan steeds meer jongeren kiezen voor een opleiding die ze klaarstoomt voor de bouw. "Een sector met hoge baanzekerheid", zegt hij. "Vanwege de energietransitie - denk aan huizen beter isoleren - en de grote vraag naar woningen zijn er alleen maar meer mensen nodig in de toekomst."

Viraal op TikTok

"Dit is de perfecte start van het leven van deze jonge mensen", meent Meerman. "We hebben ze wel gezegd dat we verwachten dat ze na een aantal jaren verder kijken naar een andere woning, zodat we ook weer nieuwe starters op de arbeidsmarkt een woning kunnen aanbieden. Maar we kunnen ze niet verplichten weg te gaan."

Voor deze manier van werken is op dit moment nogal wat aandacht. NOS Stories, de jongerentak van de NOS, maakte een video over het bedrijf en plaatste die op TikTok. Die is inmiddels 820.000 keer bekeken. Meerman wordt platgebeld voor interviews, vertelt hij.