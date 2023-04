Vorkje meeprikken voor 'Twents dorp' in Turkije

Zo'n 600 mensen prikken vrijdagavond, bij de iftarmaaltijd, een vorkje mee met het Turks Platform Hengelo. Dit jaar voor een keertje niet gratis. Met een tientje per persoon dragen de eters bij aan nieuwe huizen in het aardbevingsgebied in Turkije. Daar moet een 'Twents dorp' van 50 prefabwoningen verschijnen.

Het is deze donderdag nog rustig bij de Aya Sofya Moskee in Hengelo. De boodschappen zijn gedaan, het koken gebeurt pas vrijdagmiddag, niet lang voordat de iftarmaaltijd wordt geserveerd. Dan zijn vele handen actief om voor 600 mensen een uitgebreide maaltijd op te dienen.

Groene kolen, rode kolen, puntpaprika's, veel potten met kikkererwten, grote zakken rijst, tomatensaus en dadels. Op een lange tafel liggen alle ingrediënten klaar. Op de spullen voor de linzensoep na. Die wordt klaargemaakt bij de Alevitische Vereniging TAAB. En de baklava, die komt rechtstreeks van de bakker.

De overige onderdelen van de iftarmaaltijd worden klaargemaakt bij de Aya Sofya moskee. Handig, want deze bevindt zich pal tegenover de vestiging Gieterij van het ROC van Twente die komende vrijdagavond voor de tweede keer het decor vormt voor de maaltijd, die moslim traditiegetrouw na zonsondergang nuttigen tijdens de ramadan, hun vastenmaand.

Gratis maaltijd nu niet gratis

Het is inmiddels ook traditie dat het Turks Platform Hengelo, samen met alle aangesloten verenigingen, in het eerste weekend van de ramadan een gratis maaltijd serveert voor iedereen die er belangstelling voor heeft. Voorheen voor zo'n 300 eters, maar in de Gieterij is ruimte voor het dubbele aantal. En dat aantal plekken zal vrijdagavond ook bezet zijn.

De Turkse supermarkten in de stad leveren gratis ingrediënten. Ook dit jaar weer, maar dit keer is het de bedoeling dat deelnemers wel de bescheiden bijdrage van 10 euro betalen. De grootschalige bijeenkomst met maaltijd leent zich immers prima om een flink bedrag in te zamelen voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije.

Het geld wordt door de Stichting Twentse Turken in Actiet ingezet om prefabwoningen aan te schaffen. Doel is om een heel 'Twents' dorp te bouwen. Met vijftig huizen. Verschillende verenigingen in de regio spannen zich in om voldoende geld bijeen te brengen.

Levensduur van minimaal 30 jaar

"De stichting is in de eerste week na de aardbeving opgezet", vertelt Hatice Ünal, namens het Turks Platform Hengelo. "Mensen wilden graag geld doneren, maar wilden weten waar dat geld naartoe gaat. Ze hebben vaak weinig vertrouwen in de grote hulporganisaties. Toen hebben allerlei bekende mensen in de regio deze stichting opgezet."

De stichting bedacht ook het plan voor de prefabwoningen. Na alle noodhulp voor het eerste moment moeten de slachtoffers van de aardbevingsramp immers ook voor de langere termijn worden geholpen. De levensduur van de prefabhuizen is minimaal 30 jaar, dus de mensen kunnen er permanent en voor langere tijd in wonen.

'Tickets bijna uitverkocht'

"Daar is heel veel geld voor nodig. Volgens de eerste opgaves bedroegen de kosten 25.000 euro per stuk. Ze hebben inmiddels een fabriek gevonden die het voor minder geld wil doen, in het gebied zelf. Die levert kleine huizen voor 13.000 euro, compleet met vloerplaat en riolering, en iets grotere voor 15.000 euro. Dus nu moeten we geld inzamelen", vertelt Hatice. Dat zal met allerlei acties n de regio worden ingezameld. De traditionele iftar-maaltijd tijdens de ramadan is er eentje van. Verheugd: "De tickets zijn bijna uitverkocht, dus dat is een goed teken."