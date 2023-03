De teelt van suikerbieten in Zeeland is in gevaar. Tenminste, als Brussel zich blijft verzetten tegen innovatieve veredelingstechnieken zoals Crispr-cas, zegt topman Paul Mesters van de suikercoöperatie Cosun Beet Company. 'De EU verbiedt van alles maar biedt geen alternatieven.'

Bijna iedere Zeeuwse akkerbouwer teelt suikerbieten. Met bijna 12.000 hectare is de suikerbiet het derde gewas na tarwe en aardappelen. En daarmee is Zeeland een belangrijke suikerproducent.

Maar de bietentelers doen dat wel met kunst- en vliegwerk. De afgelopen jaren heeft Brussel het ene na het andere gewasbeschermingsmiddel verboden, onderstreept Cosun-topman Mesters. Zo mogen suikerbietentelers sinds eind 2018 geen zaadcoating meer gebruiken die de planten beschermt tegen insecten zoals luizen. Alternatieve middelen zijn duur en hebben vaak minder effect. De Europese Unie heeft er geen boodschap aan. Ze zet de turbo op verduurzaming van teelten: in 2030 moet het aantal gewasbeschermingsmiddelen zijn gehalveerd.

Mesters: "De maatregelen uit Brussel gaan te snel. Met klassieke veredeling kun je in een paar jaar geen rassen ontwikkelen die bijvoorbeeld beter bestand zijn tegen droogte en verzilting, problemen die Zeeland maar al te goed kent. We willen best verduurzamen, en dat doen we al, maar we krijgen er te weinig tijd voor. De EU verbiedt van alles maar biedt geen goede alternatieven. De sector moet het maar oplossen. Het gevaar is dat de opbrengst per hectare fors gaat dalen en daarmee de voedselproductie vermindert. De vraag is of dat verstandig beleid is."

Oplossing

Er is een oplossing die Brussel nu nog verbiedt: de genbewerkingstechniek Crispr-cas. Daarmee kun je foutjes in het DNA van een plant repareren en de eigenschappen zo aanpassen dat genetische ziekten worden verholpen of voorkomen. Met Crispr-cas kun je sneller de ideale suikerbiet componeren. Zo'n biet is bestand tegen allerlei ziekten, overleeft langdurige droogte zonder suiker af te bouwen en heeft bijna geen gewasbeschermingsmiddelen nodig. Met Crispr-Cas zou de akkerbouw sneller kunnen verduurzamen.

Brussel, laat die techniek nou eindelijk eens toe, luidt de hartenkreet van van algemeen directeur Mesters van de Cosun Beet Company. "Brussel blokkeert tot nu toe deze techniek, mede onder druk door organisaties zoals Greenpeace met angstverhalen over Frankenstein-bieten die in de natuur tot ongelukken kunnen leiden. Als je echter kijkt naar de enorme uitdagingen waarvoor we staan op het gebied van klimaat en de productie van voldoende voedsel, zal je Crispr-cas serieus moeten overwegen. Anders gaat de suikerbietenteelt het met de eisen die Brussel stelt hier niet redden."

Archiefbeeld: suikerbieten bij Kloetinge. Foto: Ernesta Verburg

In tegenstelling tot de voorstanders bepaalde het Europese Hof van Justitie vijf jaar geleden dat Crispr-cas onder de regels voor genetische modificatie valt. Planten die via een ingreep in het DNA resistent zijn gemaakt tegen bijvoorbeeld virussen mogen in Europa niet zomaar worden aangeplant. Uiteindelijk bepaalt Brussel of de genbewerkingstechniek wordt toegelaten. Tot nu toe houdt dat de boot af.

Veilig

Maar wat is er nou waar van de indianenverhalen over de genbewerkingstechniek Crispr-cas? Is die gevaarlijk voor mens en natuur of niet? Het antwoord lijkt nee. De Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) oordeelt dat Crispr-Cas veilig is. Ook de Wageningen University & Research, veredelingsbedrijf SESVanderhave in Rilland en Plantum, de brancheorganisatie van bedrijven die zich bezig houden met plantaardig uitgangsmateriaal, zien geen gevaar in wat in vaktaal 'genome editing' heet.