Nederland heeft een levendige scene voor americana, folk en country. De podia daarvoor zijn vaak klein. Tip Jar en zes andere acts met ambitieuze plannen hebben daarom een eigen festival opgezet in Bergen op Zoom.

Arianne Knegt (53) is zangeres van het trio Tip Jar uit Nuenen. Ze vindt het reuzespannend om voor de eerste keer een festival te organiseren. "Het is een gepassioneerd wereldje, die van de americana, folk en country. Er is een grote vijver van artiesten ontstaan die zich behoorlijk heeft ontwikkeld, met geweldige stemmen en instrumentalisten."

De podia waar zij mogen optreden vormen een eigen circuit. Op festivals is er voor hen zelden ruimte. "En als er al plaats is, dan wordt er vaak gekozen voor een Amerikaanse act, of een Ier, als het om folk gaat. Omdat daar het echte werk vandaan komt. Nederlandse acts worden als laatste geboekt, als opvullertjes, terwijl ze kwalitatief vaak kunnen wedijveren met die buitenlandse acts."

Knegt weet waar ze over praat. Samen met echtgenoot/muzikant Bart de Win draait ze al even mee. "Om onze muziek te omschrijven kwamen we uit bij 'songs about love and life on the hippie side of country'. De spreuk verscheen op T-shirts en dient nu ook als titel van ons laatste album. Ik merk dat die spreuk mensen vaak meer zegt dan de term americana. Onze inspiratie vinden we vooral bij muziek uit de 70's, bij Crosby, Stills & Nash en The Band. Onze stemmen kleuren steeds meer naar elkaar toe, harmonieën zijn belangrijk. Wat wij maken is geen traditionele country of truckersmuziek."

De liefde voor die muziek zat er bij de oorspronkelijk uit Rotterdam afkomstige Knegt al jong in. "Ik moet een jaar of vijf geweest zijn toen ik Emmylou Harris bij TopPop op tv zag. Ja, die muziek was toen nog gewoon op mainstream radio en tv te horen."

Knegt bleef de muziek trouw volgen. Hoewel die ook in Zuid-Nederland een prima voedingsbodem vindt, ligt de basis ergens in het zuiden van de Verenigde Staten. "Tip Jar was al vijftien keer te gast in Texas. We hebben er inmiddels zoveel bekendheid bij elkaar gespeeld dat we er eigen tournees bij elkaar kunnen harken. Het is een mooi compliment dat mensen daar uitspreken dat wij hun cultuur snappen. Alles gebeurt daar zo naturel. Het is voor ons avontuurlijk om in Texas te spelen. Apart ook eigenlijk. Het is een conservatief deel van Amerika. Je speelt er dus ook wel voor Trumpers…"

De bandnaam betekent fooienpot. "Tip Jar is een begrip daar. Voor veel artiesten is het een substantieel onderdeel van hun inkomen. Wij kozen de naam ook omdat we daarmee op een ludieke manier kritiek uit wilden oefenen op de bezuinigingen hier op cultuur. Het idee: oké, dan gaan we wel aan de bedelstaf."

The Lasses & Kathryn Claire Foto: Theo Looijmans

De term Flat Mountain in de naam van het festival werd verzonnen door Sophie Janna, zangeres van The Lasses. Knegt: "Semi-akoestische countryfolk is oorspronkelijk een soort mountain music. Wij spelen allemaal muziek die helaas niet zo veelvuldig in vlakke landen te horen is. Bovendien is de naam een knipoog naar Bergen op Zoom, de stad waar we dankzij de medewerking van het programma Crossroads van Jos van den Boom en Café Het Zwijnshoofd een welkom onderdak vonden."

Crossroads Flat Mountain Folk & Roots Festival: 26 maart (14.00 tot 21.00 uur) in Vestzaktheater Het Zwijnshoofd, Bergen op Zoom. Zeven live optredens, festivalmarkt, food en workshops Ierse dans, harmony singing, circle singing en zeefdrukken.

Ook op het programma:

Dieter van der Westen Band: uptempo americana, trage ballads en folksoulsongs, met ook meesterlijk spel van gitarist Aron Raams.

Gitta de Ridder: intieme folksongs met jazzy accenten. Na een periode in het VK keerde ze voor de liefde terug naar Nederland.

Johnny & The Dinosaurs: hedendaagse folk, rockabilly en exotica van een Amsterdammer met gevoel voor traditie.

NinaLynn: fijngevoelig 24-jarig americana-talent dat even naturel klinkt als Alison Krauss.

Lewin: eigenzinnige songwriter à la Joni Mitchell met een liefde voor muziek uit de 60's en 70's.

The Lasses & Kathryn Claire: gestoeld op Schotse, Ierse en Amerikaanse folk. De Amerikaanse Claire zorgt voor extra samenzang.